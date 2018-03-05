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 Политика Украины
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Все про:судья (1834) Бенедисюк (31) Высший совет правосудия (140)

 За последний год уволено 890 судей, - Бенедисюк

За время работы Высшего совета юстиции, а сейчас - Высшего совета правосудия, в отставку ушло около 2,5 тыс. судей.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно сказать в объективных цифрах, но первый опыт, на который ссылалась квалификационная комиссия, когда апелляционные суды Киева пошли на квалификационное оценивание, около 20% судей не пошло на это оценивание. Они фактически ушли в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСП предлагают устранить неравенство в оплате труда судей путем ускорения проведения квалифоценивания

На сегодня только по деятельности Высшего совета юстиции, а сейчас - Высшего совета правосудия, то около 2500 судей ушло в отставку и по различными причинами были уволены. Только за последний год мы уволили еще 890 судей - это на разных уровнях", - рассказал Бенедисюк.

Также читайте: В 2017 году Высший совет правосудия уволил 172 судьи за дисциплинарные проступки

Источник: https://censor.net.ua/n3054045
 
 
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Судя по результатам на их место пришло 8900,только ещё хуже попередников ... За последний год уволено 890 судей, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 6729
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Зато у них совесть чиста. Пока ещё. Как дистиллированные трёхлитровые банки.
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Всього в Україні 7500 суддів, 10%- 750 суддів на рік самі йдуть з посад за різними обставинами - здоров'я, вік, кримінальні злочини, не хочуть показувати свої мільйонні статки та бізнеси, інші обставини! Після Революції Гідності мали замінити 95% суддів, але не зробвили нічого - суддівська мафія править судовою системою!
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Всё прогнило. А чего вы хотели от страны ,где даже глава ЦВК под следствием?
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Судья с чистой совкстью - это что-то из фантастики. Типа тигра-вегетарианца... Они заплатили большие деньги, что бы стать судьями - теперь будут эти деньги отбивать назад.
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І що? Ми маємо радіти за них чи плакати? За последний год уволено 890 судей, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 896 Якщо вчинив щось протиправне-тільки відповідальність згідно Закону! А звільнити-то таке....
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Мало. надо всех уволить. Судиться можно ездить в Лондон,Стокгольм,..Астану.
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"Да на них пахать можно", - Лия Ахеджакова, фильм "Служебный роман".
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После ефир 5 канала,можно дальше не слушать.Канал "чесних" новын.
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Назовите поименно.Уволенно это громко сказ
ано,а вот переведено в соседние раены или области из повышением,это в самый раз.
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Все! Реформу судочинства завершено: залишилися тількі ті, "Що треба!" За останній рік звільнено 890 суддів, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 7917
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Куда их уволили? Разжаловали в прокуроры? Или уволили а они потом через суд восстановились как и мусора? И получилось что и Барыги сыты и судьи целы.
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Лично мне не интересно скоко судей уволили МНЕ ИНТЕРЕСНО СКОКО СУДЕЙ ПОСАДИЛИ!!!
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890 надо было уволить с конфискацией
а лучше 89%
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Их нахрен надо всех выгнать сраной метлой, они это заслужили.
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Не уволено,а провели на пенсию от 20 тыс гривень....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последний год уволено 890 судей, - Бенедисюк
 
 
 
 
 
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