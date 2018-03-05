 За последний год уволено 890 судей, - Бенедисюк

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно сказать в объективных цифрах, но первый опыт, на который ссылалась квалификационная комиссия, когда апелляционные суды Киева пошли на квалификационное оценивание, около 20% судей не пошло на это оценивание. Они фактически ушли в отставку.

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На сегодня только по деятельности Высшего совета юстиции, а сейчас - Высшего совета правосудия, то около 2500 судей ушло в отставку и по различными причинами были уволены. Только за последний год мы уволили еще 890 судей - это на разных уровнях", - рассказал Бенедисюк.

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