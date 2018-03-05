 Полицейский, который применил газ против журналиста, отстранен от работы на массовых акциях, - Зозуля

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил в эфире "Громадського радіо" начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.
"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях принмать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", - сказал Зозуля.
Он отрицает, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут". Зозуля добавил, что это - патрульный.
Начальник управления патрульной полиции Киева заявил, что сейчас в полиции выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент.
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.
Вчора о 22:00 ·
Ура!!!!!! Куршевель наш!!!!!!!! На одному із самих дорогих горнолижних курортів світу - Courchevel 1850 в ресторані La Mangeori весь зал співає гімн України разом з простим працівником птахофабрики Юрієм Косюком і запиває це все його замовленням на Dom Peregnon по 1200 Євро за пляшку (трохи більше 50 пляшок).
Дякуємо парламентарям і уряду за мільярдні субсидії та дотації вітчизняному птахівництву.
Підкорили Куршевель, підкоримо і Сейшели.
Слава Україні!!!
А так все по полной - гражданское неповиновение, попытка свержения конституционного строя, хранение оружия, хранение наркотиков, экстремизм, сопротивление полиции (можно еще что-то накидать. совращение малолетних, например).
Ты уверен, что этого хочешь?
Вы готовы только на чужих костях танцевать
Береги руку.
Ну нельзя же так строго!!!
У журналиста и полицейского несколько разные полномочия.
Ты не знаешь почему и когда солдат регулярной армии может убивать людей, а ты нет?
Ты не знаешь почему ты вобще об этом рассуждать не имеешь права?
Я тебе коротко отвечу сразу на все. Потому, что ты даже не гражданин, а сраный виртуал, который в реале своего участкового боится, не говоря о гражданских столкновениях с полицией.
Остальные ответы можешь в гугле найти.
А взагалі , по цій ситуації що витворили шоколадні третього числа , Авакув , цей армянський гомік , перший має піти у відставку , і далі по внизсходящій , аж вплоть до рядового який приймав участь у тому безчинстві , нах*й з поля .Позор мундира.