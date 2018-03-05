 Полицейский, который применил газ против журналиста, отстранен от работы на массовых акциях, - Зозуля

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил в эфире "Громадського радіо" начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях принмать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", - сказал Зозуля.

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Он отрицает, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут". Зозуля добавил, что это - патрульный.

Начальник управления патрульной полиции Киева заявил, что сейчас в полиции выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент.

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Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.