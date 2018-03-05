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 Полицейский, который применил газ против журналиста, отстранен от работы на массовых акциях, - Зозуля

Полицейского, который применил газ против журналиста "Радио Свобода" Сергея Нужненко, отстранили от работы на массовых акциях.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил в эфире "Громадського радіо" начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях принмать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", - сказал Зозуля.

Также читайте: Более половины украинцев негативно относились к акции протеста под зданием ВР, - опрос SOCIS. ИНФОГРАФИКА

Он отрицает, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут". Зозуля добавил, что это - патрульный.

Начальник управления патрульной полиции Киева заявил, что сейчас в полиции выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент.

Также читайте: "В действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека", - Офис омбудсмена о сносе палаток под ВР

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домамПрокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3054044
 
 
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Оно может у вас в Раше самая низшая я не знаю. Поліцейського, який застосував газ проти журналіста, відсторонено від роботи на масових акціях, - Зозуля - Цензор.НЕТ 5905
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Вчора о 22:00 ·

Ура!!!!!! Куршевель наш!!!!!!!! На одному із самих дорогих горнолижних курортів світу - Courchevel 1850 в ресторані La Mangeori весь зал співає гімн України разом з простим працівником птахофабрики Юрієм Косюком і запиває це все його замовленням на Dom Peregnon по 1200 Євро за пляшку (трохи більше 50 пляшок).
Дякуємо парламентарям і уряду за мільярдні субсидії та дотації вітчизняному птахівництву.
Підкорили Куршевель, підкоримо і Сейшели.
Слава Україні!!!
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Ну и? в чем прикол? Есть закон есть опозиционные депутаты типа БЮТ и Самопомичи. Я чет от них не слышал чт они против этого закона!
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"Отнять и поделить!"- Оце і все, що треба знати про Шарікових.
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шо там пинсеонеры отставники получили сегодня повешение к пенсиям в виде дули с маком ??? я получил например
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Отправили на повышение, так сказать доказал делом что готов служить режиму!!
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Фошисты и полицаи да.
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все определяется поступкам! какие поступки такая и система!! как говорится смотри на фотки там все показано для тех кто хотит видеть!!
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Ну я там не вижу большого криминала. А что они должны были гладиолусы дарить?
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ну пиздить лежачих людей ставить на колени ложить мордой в дерьмо!! людей без оружия и даже без средств защиты, то конечно нет млять криминала!! типа их же не насиловали ножи в бок не тыкали ну подумаешь дубинкой башку проломили ну так сказать типа НЕХЕР ШАСТАТЬ!! Подумаешь в конституции написана свобода передвижения или право на протест... мало ли чего в той туалетной бумаге написано!!
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Не совсем безоружных 10 копов тоже на больничке оказалось. Вобщето кроме свободы на протест есть ещё такое понятие что-бы протест не мешал окружающм а они перекрыли Грушевского и засрали всё в округе. Вот ты мне расскажи откуда там дерьмо взялось? Может инопланетяне насрали? Кстати скажи где и в какой конституции написано что протестующие имет право устраивать в городе срач. Их только за это закрыть можно на 15 суток. А за сопротивление полицейским в цивилизованных странах вобще стреляют. Посмотри как разгоняют всяких там анархистов в странах ЕС!
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кого куда закрыть определяетсуд а не прхоросися на форуме это во первых! а во вторых есть процедура задержания и применять жесткое задержание к безоружным людям это звени ни в какие ворота!! хотя если ты гавно то ты гавно и служишь мусором!!
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Ну какие безоружные? А чем они полицейским церепа проламывали и кости ломали? Голыми руками?
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это ты спроси у тех раненых мусоров!! я хорошо помню как при якуневиче кореспонденты нашли типа таких раненых мусоров в больничках так они кореспондентам порезанные пальчики показывали! так что очень сильно подозреваю что твои раненые мусора тоже просто пальчики порезали или синяки набили гоняясь за протестантами по гололеду!!
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Ну можно и суд. Так получили по сопатке и разошлись по домам сопли подбирать.
А так все по полной - гражданское неповиновение, попытка свержения конституционного строя, хранение оружия, хранение наркотиков, экстремизм, сопротивление полиции (можно еще что-то накидать. совращение малолетних, например).
Ты уверен, что этого хочешь?
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Это я вкратце описал, что можно оформить и пустить через суд, раз тебе не нравится, что безработные бизнес-туристы по-легкому отделались.
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учи историю даже поучи историю 2014, судя по всему у когото слишком короткая память!! 4 года прошло а уже забыли кто кого гонял и кто кого потом судил!!
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Я какраз помню. И шансов сотворить хоть что-то похожее у вас ноль. Потому что вы не готовы ни под пули идти, ни пилюлей огребать, ни под суд идти.

Вы готовы только на чужих костях танцевать
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поживем увидим кто то в 2013 тоже расказывал про нулевые шансы....
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От здохнеш ,будем танцювати і на твоїх костях , в цему ти прав .
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На костях Небесной Сотни у вас здорово получается, говнюк.
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ты думаешь небесная сотня полягла чтобы пеця стал милиардером или чтобы ахметка увеличил прибыли в 2 раза в 2017 году? а может сотня полягла чтобы опять мусора имели возможность пиздить протестующих?!! как кто то написал в посте отличная картинка мусора несут избитго АТОВца в медалях.... хорошее завершение дела небесной сотни!! так кто тут танцует на костях погибших патриотов?!!
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Я думаю, что она точно полегла не для того, чтобы всякое прыщавое говно типа тебя постоянно прикрывалось и спекулировало ее именем.
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что правда в глаза колет... ничего не могу поделать так сказать факты вещь упрямая!!
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Ну вот слово в слово то, что кукарекали кацапы. Иди мимо, серун интернетный. Твоя борьба окончена. Поліцейського, який застосував газ проти журналіста, відсторонено від роботи на масових акціях, - Зозуля - Цензор.НЕТ 1878

Береги руку.
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та какая разница кто чего говорит, что если кацап будет тебе говорить 2й закон ньютона то что от этого этот закон перестанет быть законом?!! если тебе кацп скажет что ПЕЦЯ вор то что пеця перестанет быть вором токо потому что это сказал кацап!! давно у врача был?!!
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Кацап вот сказал что земля плоская. Что я должен после этого кацапу верить? Если кацап говорит что Порошенко вор то ясное дело что Порошенко не вор. Если Порошенко вор то почему кацапы не могут с Порошенко договориться? Вот с Юлей у них договориться получаеться не говоря уже про Януковича и Сакаашвили Ещё 3 года назад бы порешали по Крыму Луганде и газу!
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та уже давно договорились и с пецей и с гросей просто тебе забыли расказать!!
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Ну что-ты херню городишь. У Ахметки Укртелеком забрали! Это примерно в его структуре примерно 25-30% активов!
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Це ти скажи теперішнім можновладцям , тиж їм язиком дупу вичищаєш.
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Русик вобще мне хочется что-бы тебя пьяная гопота где-то в подъезде избивала а коп прошел мимо. Потому что они безоружные и может это патриоты бьют порохобота! Поліцейського, який застосував газ проти журналіста, відсторонено від роботи на масових акціях, - Зозуля - Цензор.НЕТ 9555
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а они и так проходят мимо и ладно если проходят иногда даже пробегают мимом чтобы гопота не догнала!! у нас мусора токо бабушек гоняют ну или вот так как на фото в 10ром на одного причем без оружного а вот если с оружием то могут и подкрепление запросить потому что в 10ром сцыкотно!!
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Да нет тут ты брешеш как кацап. А может ты кацап и есть. У нас в Украине такого я не наблюдал
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а я наблюдал и не один раз и не просто в Украине а прямо в Киеве!! а если интересно то почитай как мусора штурмовали дом в одессе с двумя воруженными бандитами!! как говорится хорошо показана профисиональная и героическая сторона наших мусоров!!
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ага, десять копов в больничке с переломами кистей и костей стоп
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Як і судді -негідники потім на вище корито піде,криваве.
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"... відсторонено від роботи на масових акціях." - епать-копать!
Ну нельзя же так строго!!!
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на массовика - затейника с газо/кроволитейного цеха
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В тому місці і в той час журналіст та бройлер були на рівних правах і журналіст мав право захищатися від неправамірних дій посадової особи. І от цікаво, що сказав би Зозуля, аби журналіст пирскнув газом в обличя бройлеру?
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Посадил бы журналиста. И был бы прав.
У журналиста и полицейского несколько разные полномочия.
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Полицейские уже стали небожителями или священными коровами? Особоодарёнными у нас считаются только депутати и суддьи. Все остальные включая сотрудников МВД, СБУ и даже прокуратуры высшего статуса не имеют.
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Ты не знаешь почему полицейский имеет право применять силу, а ты нет?
Ты не знаешь почему и когда солдат регулярной армии может убивать людей, а ты нет?
Ты не знаешь почему ты вобще об этом рассуждать не имеешь права?

Я тебе коротко отвечу сразу на все. Потому, что ты даже не гражданин, а сраный виртуал, который в реале своего участкового боится, не говоря о гражданских столкновениях с полицией.
Остальные ответы можешь в гугле найти.
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Дурік , в інтернеті всі віртуали , йди єбанись об стіл ,попадеш в реальність .
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Вот поэтому в реале, вас пи...ят, как котят. Вы разницу потеряли.
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"Вы разницу потеряли"- вираз вартий вуст Царьова
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Можешь записать и плакать по ночам. Поліцейського, який застосував газ проти журналіста, відсторонено від роботи на масових акціях, - Зозуля - Цензор.НЕТ 6890 Нихрена у вас не вышло и не выйдет. Кишка у вас тонка.
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Не роби тут вєнігрєт , приплітаєш х*ню туди де воно неумісне.
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Вчи Конституцію України, ККУ та КПК. Про що я можу говорити з невігласом. Кожен громадянин має право застосовувати силу для припинення протиправних дій, навіть якщо вони чиняться службовою особою. Кожен громадянин має право затримувати правопорушника чи злочинця за винятком, якщо злочинець депутат чи суддя. Кожен громадянин має право вбити злочинця на тих же правах, що і солдат. І кожен солдат буде відповідати, як і громадянин у випадку неправомірного застосівання зброї. Я маю право судити бо ти бовдур неотесаний, це мені гарантовано Конституцією України.
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Тогда бролер мог бы этому журналисту череп проломить. Я помню тоже один в каске пресса в наших парней в Донецком арепорту стрелял!
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Ну, это с твоей страны журналист стрелял, у вас там и головы безнаказано проваливают. Меня ваша эрефия не интересует
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Нет это с твоей Поречичников стрелял. Хоть ты и делаешь вид что ты Украинец. Но что-то выдает в тебе кацапа может быть черные очки, может быть ватник или вонь портянок!
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У тебе істерика через розумову нездатність знайти аргументи на підтвердження своїх тез.
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Кацап ты опять что-ли свои портянки нюхнул? Где ты истерику увидел? Слился так и скажи. Выключай комп иди поплач в жилетку куратору. Может он поймет и простит!
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Нє, ну таки понабирали дибілів в поліцію. "отстранен от работы на массовых акциях" Поліцейського, який застосував газ проти журналіста, відсторонено від роботи на масових акціях, - Зозуля - Цензор.НЕТ 5383 Зозуля , ти шо , зовсім куку ? Та блять мінімум відсторонення від служби , на період розборів польоту , а там суд і тУрма ...да ,да , тУрма за те що перевищив надані йому повноваження.

А взагалі , по цій ситуації що витворили шоколадні третього числа , Авакув , цей армянський гомік , перший має піти у відставку , і далі по внизсходящій , аж вплоть до рядового який приймав участь у тому безчинстві , нах*й з поля .Позор мундира.
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Так, в цивілізованій країні міністр та кілька його підлеглих дотичних до цієї події пішли бі у відставку.
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Ну , як бачимо , цивілізацією від цієї шоколадної шобли навіть і не пахне . Все що вони будуют , це прототип 1984 Оруелла.
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Ну вот США цивилизованая страна? Там коп грохнул негра. Копу показалось что у негра оружие. Не подскажешь кто пошел в отставку? При Обаме тоже был случай негр професор потерял ключи и ломал дверь в своем доме. Копы его жестко за сопропивление повязали сломали помоему ключицу. Тоже никто в отставку не пошел!
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Та ти шо!? Минулого місяця я тут викладав список з посиланнями на справи американських поліцаїв, які отримали реальні терміни ув'язнення і зовсім не дитячі терміни. Повторити для тебе, чи сам знайдеш? Може вказати тобі на справу, коли копи потовкли негра, "бо їм здалося" і начальник поліції велечезного міста подав у відставку на другий день не чекаючи доки розкрутиться справа?
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Ну шо ви тицяєте ту Америку кругом , там не образєц правильності , хватає і там різної ху*ні . А мусорів ніде в Світі не люблят , якщо вам так буде легше . (Мусора - не люди) А . Аваков.
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Правильно пусть свой садизм пока удовлетворяет в райотделе, это хотел сказать начальника ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский, который применил газ против журналиста, отстранен от работы на массовых акциях, - Зозуля
 
 
 
 
 
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