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 Политика Украины
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 Сущенко и его защита закончили ознакомление с материалами дела, - Фейгин

Незаконно арестованный в России украинский журналист Роман Сущенко и его адвокат закончили ознакомление со всеми материалами следствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В пятницу мой подзащитный и я подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела. После этого еще было мое заявление, что мы не признаем вины. Роман Сущенко подтвердил это, а также то, что он не будет давать показания", - сказал адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, далее материалы дела и обвинительное заключение, подготовленное следствием, поступят в российскую прокуратуру. Прокуратура либо утверждает обвинительное заключение, либо возвращает его следствию на доработку. Однако, по словам Фейгина, "шансы на второй вариант нулевые".

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Утвердив обвинение, прокуратура передает все материалы в суд. В данном случае, это Мосгорсуд. И тот назначает первую дату – предварительных слушаний. "По поводу дат всех этих событий в данное время – полная неопределенность. Никаких предположений делать не берусь", - уточнил адвокат.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

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24 января 2018 года Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 30 марта. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054043
 
 
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Жаль. Россия это опасное место для украинцев. В любой момент можешь стать террористом и диверсантом. А от украинской власти можно услышать только призывы и не более того.
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Относительно Сущенко. Он был спецкором во Франции. Скажите мне с каких таких буёв он перепутал Париж с мацьквой? Теперь кто-то должен ломать голову как и на кого его выменять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСущенко и его защита закончили ознакомление с материалами дела, - Фейгин
 
 
 
 
 
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