 Российский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает BBC.
ЧП произошло днем в 16:15 (14:15 по Киеву.- Ред.) 4 марта в торговом центре Maltings.
Вместе со Скрипалем находилась его жена.
Вначале паре стало плохо, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
Как подчеркнули в полиции, яд пока не идентифицирован.
После происшествия район вокруг торгового центра Maltings и нескольких других частей города были оцеплены, поскольку спасательные службы в полном защитном снаряжении занимались обеззараживанием улиц. Кроме того, полиция провела дом Скрипаля в Солсбери на наличие в нем опасных веществ.
Сергей Скрипаль бывший полковник военной разведки РФ. В 2006 году он получил 13 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Великобритании.
Военного признали виновным в передаче удостоверений российских агентов разведки, работающих под прикрытием в Европе, в Секретную разведывательную службу Великобритании МИ-6.
Обвинение заявляло, что Скрипалю заплатили 100 тысяч долларов за информацию, которую он предоставлял с 1990-х годов.
Он был одним из четырех заключенных, которых в 2010 году Москва освободила и передала США в обмен на 10 человек. После этого Скрипалю было предоставлено убежище в Великобритании.
В понедельник депутат Сейма Вилнис Кирсис (ПР) направил "Зеленым"/"ЕСА" письмо, в котором сообщил, что Жданок открыто поддерживает действия pоссии в Крыму и распространяет пропаганду, направленную против нового руководства Украины.
Следует напомнить, что Жданок по личной инициативе побывала в Крыму в воскресенье, когда там состоялся референдум об отделении от Украины.
Хоть как его называй ,но это старое КГБ с его методами