 Российский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает BBC.

ЧП произошло днем в 16:15 (14:15 по Киеву.- Ред.) 4 марта в торговом центре Maltings.

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Вместе со Скрипалем находилась его жена.

Вначале паре стало плохо, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.

Как подчеркнули в полиции, яд пока не идентифицирован.

После происшествия район вокруг торгового центра Maltings и нескольких других частей города были оцеплены, поскольку спасательные службы в полном защитном снаряжении занимались обеззараживанием улиц. Кроме того, полиция провела дом Скрипаля в Солсбери на наличие в нем опасных веществ.

Сергей Скрипаль бывший полковник военной разведки РФ. В 2006 году он получил 13 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Великобритании.

Военного признали виновным в передаче удостоверений российских агентов разведки, работающих под прикрытием в Европе, в Секретную разведывательную службу Великобритании МИ-6.

Обвинение заявляло, что Скрипалю заплатили 100 тысяч долларов за информацию, которую он предоставлял с 1990-х годов.

Он был одним из четырех заключенных, которых в 2010 году Москва освободила и передала США в обмен на 10 человек. После этого Скрипалю было предоставлено убежище в Великобритании.





