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 Российский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС

В городе Солсбери в Великобритании отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает BBC.

ЧП произошло днем в 16:15 (14:15 по Киеву.- Ред.) 4 марта в торговом центре Maltings.

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Вместе со Скрипалем находилась его жена.

Вначале паре стало плохо, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.

Как подчеркнули в полиции, яд пока не идентифицирован.

После происшествия район вокруг торгового центра Maltings и нескольких других частей города были оцеплены, поскольку спасательные службы в полном защитном снаряжении занимались обеззараживанием улиц. Кроме того, полиция провела дом Скрипаля в Солсбери на наличие в нем опасных веществ.

Сергей Скрипаль бывший полковник военной разведки РФ. В 2006 году он получил 13 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Великобритании.

Военного признали виновным в передаче удостоверений российских агентов разведки, работающих под прикрытием в Европе, в Секретную разведывательную службу Великобритании МИ-6.

Обвинение заявляло, что Скрипалю заплатили 100 тысяч долларов за информацию, которую он предоставлял с 1990-х годов.

Он был одним из четырех заключенных, которых в 2010 году Москва освободила и передала США в обмен на 10 человек. После этого Скрипалю было предоставлено убежище в Великобритании.

Российский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС 01
Российский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС 02
Российский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС 03

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054042
 
 
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LETA | 21 марта 2014, 10:21

В понедельник депутат Сейма Вилнис Кирсис (ПР) направил "Зеленым"/"ЕСА" письмо, в котором сообщил, что Жданок открыто поддерживает действия pоссии в Крыму и распространяет пропаганду, направленную против нового руководства Украины.
Следует напомнить, что Жданок по личной инициативе побывала в Крыму в воскресенье, когда там состоялся референдум об отделении от Украины.
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Во всех спецухах мира есть внегласное правило мочить своих бывших, то биш предателей, ✡наши✡ на пример всех всегда мочат и везде, мы самые говнистые и злопамятные Російського шпигуна-перебіжчика Скрипаля отруєно у Великій Британії, - ВВС - Цензор.НЕТ 1740 Російського шпигуна-перебіжчика Скрипаля отруєно у Великій Британії, - ВВС - Цензор.НЕТ 5390
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З часів загибелі Троцького нічого не змінилося, тільки засоби інші у НК, НКВС, КдБ. Доречі в Леніна зовсім не Сара Каплан влучила.
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Тому що везде и всегда ✡наши✡ и Троцкий и Каплан и Френкель и Мехлис............. Російського шпигуна-перебіжчика Скрипаля отруєно у Великій Британії, - ВВС - Цензор.НЕТ 927
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Та пиздно вже моржом пити, ты правильно написав Сара Що на уме то и на языке Російського шпигуна-перебіжчика Скрипаля отруєно у Великій Британії, - ВВС - Цензор.НЕТ 4223
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в КГБ веников не вяжут.
Хоть как его называй ,но это старое КГБ с его методами
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Та и хай, до биса его Російського шпигуна-перебіжчика Скрипаля отруєно у Великій Британії, - ВВС - Цензор.НЕТ 7690 Вот я обратил внимание на фамилии , ЛитвиненКО, СкрипаЛЬ, одни украинские фамилии Дурные мысли приходят в голову по этому поводу Російського шпигуна-перебіжчика Скрипаля отруєно у Великій Британії, - ВВС - Цензор.НЕТ 9538 Російського шпигуна-перебіжчика Скрипаля отруєно у Великій Британії, - ВВС - Цензор.НЕТ 7690
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@После происшествия район вокруг торгового центра Maltings и нескольких других частей города были оцеплены, поскольку спасательные службы в полном защитном снаряжении занимались обеззараживанием улиц@-----------стопудово это полоний
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если его обменяли на других шпионов, то это был агент великобритании, причем поменянный по договоренности, а значит парашка опять нарушила все договоренности и убила того за кого получила "выкуп".
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Видимо, не выполнил норму по продаже кокаина.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС
 
 
 
 
 
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