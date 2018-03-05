 6 марта состоится презентация проекта-победителя архитектурного конкурса Мемориала Героев Небесной Сотни

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на Фейсбук-страничке Архитектурного конкурса Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Революции достоинства.

В сообщении отмечается: "6 марта 2018 состоится презентация проекта-победителя Международного архитектурного открытого конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" (г. Киев) в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни!"

Место: Киев, ул. Б. Гринченко, 7, Дом Архитектора

Время: 18.30

Вход свободный.

Мероприятие состоится при соорганизации:

Министерство культуры Украины - заказчик архитектурного конкурса

ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" - заказчик проектирования и строительства

Национальный союз архитекторов Украины

докладчики:

Представительница авторского коллектива-победителя: Ирина Волынец - Львов / Украина

Матиас Зауэрбрух - председатель Жюри конкурса / Германия

представители Министерства культуры Украины и Национального музея Революции Достоинства, Украинского института национальной памяти.

Бенджамин Хоссбах - организатор конкурса [phase eins.] / Германия

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