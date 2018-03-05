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 6 марта состоится презентация проекта-победителя архитектурного конкурса Мемориала Героев Небесной Сотни

6 марта состоится презентация проекта-победителя Международного архитектурного открытого конкурса проектов мемориала Небесной Сотне.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на Фейсбук-страничке Архитектурного конкурса Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Революции достоинства. 

В сообщении отмечается: "6 марта 2018 состоится презентация проекта-победителя Международного архитектурного открытого конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" (г. Киев) в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни!"

Место: Киев, ул. Б. Гринченко, 7, Дом Архитектора
Время: 18.30
Вход свободный.

Мероприятие состоится при соорганизации:
Министерство культуры Украины - заказчик архитектурного конкурса
ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" - заказчик проектирования и строительства
Национальный союз архитекторов Украины

докладчики:
Представительница авторского коллектива-победителя: Ирина Волынец - Львов / Украина
Матиас Зауэрбрух - председатель Жюри конкурса / Германия
представители Министерства культуры Украины и Национального музея Революции Достоинства, Украинского института национальной памяти.
Бенджамин Хоссбах - организатор конкурса [phase eins.] / Германия

Также читайте: Наш долг - сохранить память о Героях Небесной Сотни и бережно передать ее будущим поколениям, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3054039
 
 
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Герои ? Те, которые привели к власти хапуг и мародеров ? И ещё памятник ?
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Вони нікого не приводили до влади, бо вже були мертвими.
Їх вбила попередня влада, яка вочевидь для вас найкраща з усіх можливих.
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Нещодавно Наливайченко розповідав що і як було.
Ви хоч слухали чи для вас рос. версія єдина і правильна?
Грузинські снайпери...
Бредятина.
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грузинские снайперы дали интервью итальянскому , а не российскому телевидению. И никто в Украине их слова так и не опровергнул. А винтовки Пашинского ? Меня как гражданина интересует исключительно правда, какая бы она не была. А вот её мы как раз и не слышим. Сколько человек осуждено за убийства ? Где Садовой? Кто стрелял в милицию ? Что касается Наливайченко, то пока есть факты и вопросы и нет ответов.
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за кремлевскую денежку вам в любом конце света расскажут, что Крым майдановцы захватили.
Такому верить, я не знаю..
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Согласен. Вот только почему же эта власть так боится правды ?
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Нет. правды в виде приговоров суда виновным.
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Так, как насчет правды ? Не я выношу приговоры и веду следствие. и не я выпустил многих, которые теперь в РФ
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А что к власти этих мародеров Пушкин привел или Лермонтов ? Они, что не видели кто их т.н. лидеры?????
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почему сегодняшняя власть отпустила всех убийц? Почему власть выпустила на Рашку Садовника против которого было куча свидетелей что он участвовал в расстрелах майдановцев? Почему убийц Веремия отпустили под условный срок? Ведь дажу тупой увидит что сегодняшняя власть полностью договорилась с прошлой властью Чего боится ета бандитская власть? Что свидетели заговорят и откроется то что не должно знать общество?
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Думаю, большинство исполнителей и сам заказчик, руководитель ато, которая в то время происходила в Киеве, находится в росии. Винтовка пашинского? На анекдот похоже про распятого снегиря.
Забыли уже сколько было в Киеве спецсредств и ментов росенских ? фсбешники командовали в сбу.
Не, у них грузинские снайперы...
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Что касется винтовки Пашинского то есть видео.
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зі своїми фантазіями самі розбирайтесь.
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ви події пам'ятаєте? що там могла зробити одна вінтовка...
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А это только в кадре, а что осталось за кадром ? И это только один вопрос. Другой, так почему же не Овощ, а эти , что льют крокодиловы слезы, выпустили практически всех ключевых фигурантов, и они свалили в РФ.?
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так і не почула на яких підставах ви обвинувачуєте Майдан?
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Я обвиняю ? Я только констатирую факт, что эти персонажи привели к власти хапуг и мародеров без совести , чести и Родины. Или они как то сами в кабинеты влезли без их помощи ?
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Если ты про Порошенко , то его выбрали президентом в мае месяце, как президента который закончит войну.
Майдановцы и гиркин что между ними за связь ?
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Прямая. если не было бы майдана, не было бы и гиркина.
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Если бы Янукович не отказался от подписания ассоциации с ЕС в пользу ТС не было бы майдана.
А гиркин бы был ?
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Ну так что ты молчишь ?
Дело же не в майдане или Порошенко, а в желании путина возродить ссср.
Кто не давал твоему Януковичу подписать ассоциацию с ЕС ?
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Да там гиркинские снайперы были.
Там же еще этот православный огонь или что благословенный гундяевым.
А потом же этот новинский
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Что делать? Не знаю. Всю последнюю неделю плачу и кричу. За что погиб мой сын?! За их декларации?! За их дикие состояния?! За эту несправедливость?! У меня нет слов. Мне стыдно, стыдно за это государство. Еще три года назад совсем по-другому было, надежда была. Сейчас ничего не осталось: ни надежды, ни веры.Мама Антонина Чаплинская
Владимир ЧАПЛИНСКИЙ, 44 года, Обухов, Киевская область. Убит 20 февраля 2014 года на улице Институтской недалеко от выхода из станции метро "Крещатик". Снайперская пуля попала в шею и застряла под правой ключицей. Смерть наступила мгновенно.

http://gordonua.com/publications/za-chto-pogib-moy-syn-za-ih-deklaracii-rodnye-nebesnoy-sotni-o-tretey-godovshchine-maydana-160080.html
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Вы сволочи, хотбы напишите лозунги Майдана и Небесной сотни. А потом уже подумаете стоит ли пиариться на етом или все же побоитесь Бога.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество6 марта состоится презентация проекта-победителя архитектурного конкурса Мемориала Героев Небесной Сотни
 
 
 
 
 
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