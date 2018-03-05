 6 марта состоится презентация проекта-победителя архитектурного конкурса Мемориала Героев Небесной Сотни

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на Фейсбук-страничке Архитектурного конкурса Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Революции достоинства.
В сообщении отмечается: "6 марта 2018 состоится презентация проекта-победителя Международного архитектурного открытого конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" (г. Киев) в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни!"
Место: Киев, ул. Б. Гринченко, 7, Дом Архитектора
Время: 18.30
Вход свободный.
Мероприятие состоится при соорганизации:
Министерство культуры Украины - заказчик архитектурного конкурса
ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" - заказчик проектирования и строительства
Национальный союз архитекторов Украины
докладчики:
Представительница авторского коллектива-победителя: Ирина Волынец - Львов / Украина
Матиас Зауэрбрух - председатель Жюри конкурса / Германия
представители Министерства культуры Украины и Национального музея Революции Достоинства, Украинского института национальной памяти.
Бенджамин Хоссбах - организатор конкурса [phase eins.] / Германия
Їх вбила попередня влада, яка вочевидь для вас найкраща з усіх можливих.
Ви хоч слухали чи для вас рос. версія єдина і правильна?
Грузинські снайпери...
Бредятина.
Такому верить, я не знаю..
Забыли уже сколько было в Киеве спецсредств и ментов росенских ? фсбешники командовали в сбу.
Не, у них грузинские снайперы...
со зрением или с умом напряг ?
Майдановцы и гиркин что между ними за связь ?
А гиркин бы был ?
Дело же не в майдане или Порошенко, а в желании путина возродить ссср.
Кто не давал твоему Януковичу подписать ассоциацию с ЕС ?
Там же еще этот православный огонь или что благословенный гундяевым.
А потом же этот новинский
Владимир ЧАПЛИНСКИЙ, 44 года, Обухов, Киевская область. Убит 20 февраля 2014 года на улице Институтской недалеко от выхода из станции метро "Крещатик". Снайперская пуля попала в шею и застряла под правой ключицей. Смерть наступила мгновенно.
http://gordonua.com/publications/za-chto-pogib-moy-syn-za-ih-deklaracii-rodnye-nebesnoy-sotni-o-tretey-godovshchine-maydana-160080.html