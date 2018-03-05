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 Политика Украины, Общество
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 Более половины украинцев негативно относились к акции протеста под зданием ВР, - опрос SOCIS. ИНФОГРАФИКА

По данным общенационального опроса, проведенного в феврале этого года, 55,5% населения Украины негативно относились к акции протеста под зданием Верховной Рады, которую до своей депортации из Украины возглавлял Михеил Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра социальных и маркетинговых исследований "SOCIS", доля сторонников данных акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально.

Более половины украинцев негативно относились к акции протеста под зданием ВР, - опрос SOCIS 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш

При этом почти половина (48%) опрошенных считали, что Саакашвили нужно депортировать из Украины. Каждый десятый респондент склонялся к необходимости еще более жестких действий власти к экс-губернатору Одесчины (арест и суд). За возвращение ему гражданства высказались 14% опрошенных.

Более половины украинцев негативно относились к акции протеста под зданием ВР, - опрос SOCIS 02

Украинцы, согласно данным опроса, также ожидали большей эффективности органов власти в отношении акций протеста, инициированные Саакашвили. 35,2% респондентов придерживались мнения, что власть демонстрирует недостаточную решительность, а 18,3% считали, что действия власти слишком мягкие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении. ВИДЕО + ФОТОрепортаж

При проведении опроса использовалась выборка, которая представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

Напомним,  рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домамПрокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3054038
 
 
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Засуньте этот Социс себе в задницу. Какое иследование? Что нада то и пишут.
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відкрий очі на той мітинг 500 чоловік ідейних неможуть зібрати проплачують пенцію
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ну звісно а хтож буде підтримувати повалення центральної влади проукраїнської щей під час війни ? це на мою думку очевидні факти тим паче під проводом міші з косою !!!!!! тут немає нічого дивного і ті кардибалети ніхто непідтримує всі розуміють до чого такий сценарій призвиде
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"ОПРОС" ЗАКАЗНОЙ И НИЧЕГО ОБЩЕГО С РЕАЛЬНОСТЬЮ НЕ ИМЕЕТ !
НАРОД ОРГАНИЧЕСКИ НЕ ВЫНОСИТ ТАК НАЗ. ПРЕЗИДЕНТА ИУДУ , КОТОРЫЙ В ПОГОНЕ ЗА "30-тью СЕРЕБРЕНИКАМИ" ПРЕДАЛ ТЕХ , КТО ПОГИБ И ПРОЛОЖИЛ СВОИМИ СМЕРТЯМИ ДОРОГУ К ВЛАСТИ !!!
ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ПОДЛОСТИ И НЕУВАЖЕНИЯ К НАРОДУ , ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ИУДА РЮКЗАКОВЫЙ ЦАРЬ - САБАКОВ , КОТОРЫЙ НА ДНЯХ ПРИКУПИЛ "СКРОМНУЮ" ВИЛЛУ В ИТАЛИИ ЗА ЛИМОН ПОД ГОСТИНИЦУ , ЗА КАРТАВОГО УРОДА ЮГИКА ВСЕМ ДАВНО ПОНЯТНО !
ТАК ЧТО , ДОРОГИЕ СОЦОПРОСНИКИ , ЗАСУНЬТЕ СВОЙ ОПРОС СЕБЕ В ....
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шо за бред = ещё скажем что артемка шевченко не против на коленях с разбитой головой постоять!!!
и ваще это полезно Понад половину українців негативно ставилися до акції протесту під будівлею ВР, - опитування SOCIS - Цензор.НЕТ 8232 Понад половину українців негативно ставилися до акції протесту під будівлею ВР, - опитування SOCIS - Цензор.НЕТ 942
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Потому что он грузин. И слухи с Одессы не хорошие про него.
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Вся комения в том, что два политических аутсайдера, решили повыяснять отношения.
Один использует админресурс для своих грязных политических разборок, другой просто недовольных нынешней властью людей.
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Як каже Лесь Подерев'янський народна демократія, дохера або не дохера)
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Согласно опросам Левада-Центр, в кацапии 86% населения - дебилы. У нас ситуация намного лучше: 55,5%.. Надо работать дальше
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Даже лучше, чем ты думаешь - у нас их всего 12,6 процента
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Мне исренне жаль реальных бойцов батальона " Донбасс" ,с позывными " Дикий" , " Чудо" и особенно " Брест" ( народный герой , мы его представляли к награде ) , которых аферисты - политиканы типа Сэмэна использовали как живой щит в этой грязной игре
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Артем Шевченко

11 ч · Киев ·

Сухою мовою цифр щодо затриманих у суботу під ВР учасників бойових дій.
Загалом до Печерського та Шевченківського управлінь Поліція Києва доправила 111 осіб.
Посвідчення УБД мали 15 з них, ще двоє заявили про це усно, але не надали ніякого документу на підтвердження цього. Посвідчення «інвалід війни» - мали ще 2 затриманих.
Складено адміністративні матеріали на чотирьох осіб (жінки), серед яких не було УБД.
Оголошено про підозру у скоєнні кримінального провадження за ст. 296 ККУ "Хуліганство" (події під ВР 27.02.2018 р.) одному чоловіку - УБД.
Один із УБД перебував в розшуку за Святошинським УП за ст. 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" КК України від 29.05.2015 року.
Серед всіх затриманих УБД семеро - раніше служили у батальйоні НГУ «Донбас».
Нагадуємо, посвідчення "Учасник бойових дій" не є індульгенцією на порушення закону.
Загалом на 28.02.2018 року за даними Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО в Україні статус УБД отримали 328 089 осіб. http://bit.ly/2dEsfkP
Роман Доник (Roman Donik) у цьому контексті влучно загадав про Фокса і "фоксів" з фільму "Місце зустрічі змінити не можна"
UPD серед співробітників Національна поліція України та Національна гвардія України і ДСНС України, які несли службу під ВР зранку 3 березня, було щонайменше декілька сотень УБД (учасників бойових дій)
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мало одного грузина (Сталина) в истории было?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее половины украинцев негативно относились к акции протеста под зданием ВР, - опрос SOCIS. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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