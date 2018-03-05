 Более половины украинцев негативно относились к акции протеста под зданием ВР, - опрос SOCIS. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра социальных и маркетинговых исследований "SOCIS", доля сторонников данных акций была весьма незначительной, а чуть больше четверти опрошенных относились к ним нейтрально.

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При этом почти половина (48%) опрошенных считали, что Саакашвили нужно депортировать из Украины. Каждый десятый респондент склонялся к необходимости еще более жестких действий власти к экс-губернатору Одесчины (арест и суд). За возвращение ему гражданства высказались 14% опрошенных.

Украинцы, согласно данным опроса, также ожидали большей эффективности органов власти в отношении акций протеста, инициированные Саакашвили. 35,2% респондентов придерживались мнения, что власть демонстрирует недостаточную решительность, а 18,3% считали, что действия власти слишком мягкие.

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При проведении опроса использовалась выборка, которая представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.