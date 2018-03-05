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 Политика Украины, Экономика
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 "Газпром" уже должен "Нафтогазу" 2,5 млн долл. процентов за невыполнение решения Стокгольмского арбитража, - Витренко

Российской компании "Газпром" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока она не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате Украине 2,56 млрд долл.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

"Первый вопрос, который у нас сейчас есть к "Газпрому", - когда они выполнят решение арбитража в пользу "Нафтогаза", которое обязывает "Газпром" уплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.? Кстати, 2,5 млн долл. - это сумма процентов, которые за эти пять дней они нам уже должны, поскольку они нам еще не уплатили эту сумму", - сказал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина сэкономила 76 млрд долл., - Витренко

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Источник: https://censor.net.ua/n3054035
 
 
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найбільднішою
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а раша говорила шо 600 это рыночная, писдела как всегда.
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))) Є давно обкатаний процес, при якому підприємство так чи інакше зменшує свою капіталізацію, загонюється в борги, і потім продається по ціні металолому за мінусом демонтажу.
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Тепер щодня будуть хороші новини від Вітренка, хоча ні, круглі числа з вісьмома нулями оголошуватиме Порошенко.
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...Гройсман и Коболев с унылыми лицами проследовали в кабинет. Оба почувствовали, что папики опять порешали, а им теперь плыть в одной будке.Disclamer: Все изложенное выше является чистым вымыслом. Имена и должности придуманы. Любое совпадение с реально существующими персонажами случайно.Во время написания текста ни один политик не страдал.https://antikor.com.ua/articles/224808-sergej_ljamets_premjer_vladimir_grojsman_nastorohenno_posmotrel_na_koboleva
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Хорошо бы отключить мордву позорную от всего мира и наглухо изолировать
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а прикиньте если бы не сеня с порохом - висеть 76 лярдов за газ который мы даже не скачали себе. во люля подложила, боюсь предположить как бы мы выкручивались.
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А нахера коцабам мешки ??? Они им уже не понадобятся... Бггг
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а газ по 1200(!) евро за 1000м3 покупать в Европе - там в "нафтогазе" совсем о****и??????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" уже должен "Нафтогазу" 2,5 млн долл. процентов за невыполнение решения Стокгольмского арбитража, - Витренко
 
 
 
 
 
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