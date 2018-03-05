 "Газпром" уже должен "Нафтогазу" 2,5 млн долл. процентов за невыполнение решения Стокгольмского арбитража, - Витренко

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

"Первый вопрос, который у нас сейчас есть к "Газпрому", - когда они выполнят решение арбитража в пользу "Нафтогаза", которое обязывает "Газпром" уплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.? Кстати, 2,5 млн долл. - это сумма процентов, которые за эти пять дней они нам уже должны, поскольку они нам еще не уплатили эту сумму", - сказал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина сэкономила 76 млрд долл., - Витренко

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.