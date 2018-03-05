 Украина экстрадировала в Италию гражданина Грузии, разыскиваемого за убийство, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины завершена экстрадиционная проверка задержанного в Украине гражданина Грузии, который разыскивается итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

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По результатам было принято решение об экстрадиции указанного гражданина в Итальянскую Республику и 01.03.2018г. он передан компетентным органам указанной страны.