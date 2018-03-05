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Все про:ГПУ (8529) Грузия (3364) Италия (778) экстрадиция (364)

 Украина экстрадировала в Италию гражданина Грузии, разыскиваемого за убийство, - ГПУ

1 марта Генеральная прокуратура Украины экстрадировала в Италию гражданина Грузии, который разыскивался итальянскими правоохранителями за убийство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины завершена экстрадиционная проверка задержанного в Украине гражданина Грузии, который разыскивается итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

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По результатам было принято решение об экстрадиции указанного гражданина в Итальянскую Республику и 01.03.2018г. он передан компетентным органам указанной страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3054031
 
 
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Мальдивское чмо скоро будет кацапам грузин выдавать за убийство российских оккупантов а может и не только грузи...
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Напомните мне, как там нам Италия выдала Маркова?
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а помоему его выдают как михаила
те их не просили
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а клюева и лукаш слил юГик - ему явно заплатили
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да они свои денюжки давно из Европы забрали. Лукаш еще в 2015 году говорила, что у нее ничего в Европе нет.
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Экстрадируют Только Грузинов. Ну судя по новостям.
А руских вот не экстрадируют, судя по новостям.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина экстрадировала в Италию гражданина Грузии, разыскиваемого за убийство, - ГПУ
 
 
 
 
 
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