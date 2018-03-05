 Суд продолжит рассмотрение дела харьковского мэра Кернеса 12 марта

На сегодняшнем заседании продолжали изучение восьмого тома материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Городской Дозор.
На заседании присутствовали обвиняемые — Геннадий Кернес и двое его охранников Евгений Смицкий и Виталий Блинник, а также один из потерпевших — Сергей Ряполов. Второго потерпевшего Александра Кутянина не было.
Адвокаты сразу заявили, что часть документов из восьмого тома недопустимы, нарушают права человека и не могут быть доказательствами в суде. Однако с разрешения судьи прокурор продолжил зачитывать материалы. Защита подала в письменном виде ходатайства о незаконности ряда доказательств.
Судья Андрей Антонов объявил перерыв до 12 марта 2018 года.
Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.
2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
Предыдущее заседание суда по "делу Кернеса" состоялось 12 февраля 2018 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=kesL-3XmJbM