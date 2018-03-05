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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1048) Полтава (435) суд (20611)

 Суд продолжит рассмотрение дела харьковского мэра Кернеса 12 марта

В понедельник, 5 марта, в Киевском райсуде Полтавы проходило очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

На сегодняшнем заседании продолжали изучение восьмого тома материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Городской Дозор.

На заседании присутствовали обвиняемые — Геннадий Кернес и двое его охранников Евгений Смицкий и Виталий Блинник, а также один из потерпевших — Сергей Ряполов. Второго потерпевшего Александра Кутянина не было.

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Адвокаты сразу заявили, что часть документов из восьмого тома недопустимы, нарушают права человека и не могут быть доказательствами в суде. Однако с разрешения судьи прокурор продолжил зачитывать материалы. Защита подала в письменном виде ходатайства о незаконности ряда доказательств.

Судья Андрей Антонов объявил перерыв до 12 марта 2018 года.

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Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Предыдущее заседание суда по "делу Кернеса" состоялось 12 февраля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054029
 
 
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Есть подозрение что Харьков отлично развивался при Допе и Гепе. Кому-то дюже заздрить.
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По-моему Вы неправильно написали слово РАСПРОДАВАЛСЯ....
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Вы ошиблись в слове "разворовывался"
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тепер уже із цим бандитом треба судити потвору у чорній мантії за затягування справи.
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Самый фотогеничный мэр Всех Времен, Городов и Народов. Явно- Книга Рекордов Гиннеса. И самый непонятный суд, для меня лично. Возят его в Полтаву, возят... А он- тока молодеет. Не, я не в курсе. Можэ так и надо... Ну, шоп годы и годы шли... А его- всё возили и возили... В Полтаву. Я уже не выдержал, на его месте. И потребовал бы, у правосудия- уничтожить Полтаву. А шо? Если в восьмом томе- издевательство!
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Авантюрно - локументальный роман от украинского правосудия Суд продолжит рассмотрение дела харьковского мэра Кернеса 12 марта - Цензор.НЕТ 9311
Книга первая "Гепа и Допа - Два мушкетера"
Книга вторая "Суд продолжается или 20 лет спустя"
Книга третья "Мушкетеры Допа и Гепа и миледи Штепа или 10 лет спустя"

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Там ещё из Одессы Труханов-Д'Артаньян подтянулся.
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Чомусь задовго перед ним не вибачилися з відшкодуванням...
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суд продолжит продолжать пока не сменится власть.
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Власть и так у своих. Пока народ не плюнет и не забудет. Или ишак сдохнет, или падишах.
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Сколько еще судейские шуты, будут тягать это жида за яйца??? Не винаватый он и фсе!!!
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Ще одно святе "насільствінаукраєньєзіриванає" лічєка.
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Сериал "Украинская Фемидутка" или "Хроники недобитого джедая"
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Після того як паПа домовився з Гепой стало ясно, що Українцям нічого доброго не світить.
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Да сколько можно с ним панькаться, на нары его и усё!
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не, ему браслет положено, только не на ногу, т.к. не ходячий, а на колесо кресла-каталки Суд продовжить розгляд справи харківського мера Кернеса 12 березня - Цензор.НЕТ 8284
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І возик засяде до буцегарні за сепарилість,а Геподопа чкурне в Ісраєлль.
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Пока потрох при власти казнокрады будут не только на свободе, но и продолжать грабить Украину.
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да успокойтесь, подумаешь гепа весь Харьков разворовал, зато он точно останется здесь, он петриет, он у нас в городе столько украл, что даже если власть сменится, то он точно все наворованное не бросит Суд продовжить розгляд справи харківського мера Кернеса 12 березня - Цензор.НЕТ 3062
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Цей пацюк скоріше сам здохне ,чим наші грьобані суди його засудять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продолжит рассмотрение дела харьковского мэра Кернеса 12 марта
 
 
 
 
 
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