 Евросоюз официально снял санкции с Лукаш и Сергея Клюева

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 действие замораживания активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".
Отдельно отмечено, что ограничительные меры в отношении двух лиц не были расширены.
Как известно, на прошлой неделе послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.
Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС 6 марта.
Януковичу приготуватися