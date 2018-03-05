 Евросоюз официально снял санкции с Лукаш и Сергея Клюева

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 действие замораживания активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

Отдельно отмечено, что ограничительные меры в отношении двух лиц не были расширены.

Как известно, на прошлой неделе послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС 6 марта.

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