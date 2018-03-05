EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3939  123
Все про:Лукаш (262) санкции (6563) Евросоюз (11731) Клюев Сергей (127)

 Евросоюз официально снял санкции с Лукаш и Сергея Клюева

Совет Европейского Союза в понедельник продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно ограничения против двух лиц не продолжены.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Европейскую правду".

Отмечается, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 действие замораживания активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

Отдельно отмечено, что ограничительные меры в отношении двух лиц не были расширены.

Как известно, на прошлой неделе послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС 6 марта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Санкции с Клюева сняли по техническим причинам, - ГПУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3054025
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Одно радует у Лукаш,-это же сколько тон штукатурки нужно тратить,чтобы спрятать такое рыло как у нее!
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну а чо, оппоблоку имени Порошенко нужны старые, проверенные, набившие руку в воровстве кадры.
 показать весь комментарий
 
 
сняли и каков ответ Киева - сколько из ответственных за разследование в тюрме - да да,бименно в тюрме с конфискацыей за деиствия в результате чего нанесён ущерб государству.
 показать весь комментарий
 
 
Камази наступного гумконвоя, привезуть до України Овоча і Бімбу для реабілітації і компенсації.
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз Евросоюз подтвердил что вся украинская власть это моральные уроды,воры и подонки начиная от поца мальдивского,его генпрокурора- алкаша и т.д и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Не .Казла не трогайте .Пусть ,,женщина тысячелетия" сама пьяного выносит .С бара на толчок . ЕС им всем привет передали
 показать весь комментарий
 
 
І скільки хахли змушені тепер заплатити цим "невинним"?
 показать весь комментарий
 
Поделились бизнесом с потрохом - вот в чём ответ.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро и с овоща снимет.... а Пеця будет за Мишей бегать...
 показать весь комментарий
 
 
Миша уже тюльпаны собирает жене на 8 марта. А Петя должен Юлей плотно теперь заниматься. Задницу припекает ему .....
 показать весь комментарий
 
 
Основатель банды РЫГОВ своих не сдаёт ! Хитросделанный хамелеон
 показать весь комментарий
 
 
скоро приедут в нардепы баллотироваться. Или на дерибан мин. должностей. А лукаш минюст снова доверят? Плюнуть бы в морду, кто виноват в беспределе, да некому.
 показать весь комментарий
 
Скоро таким макаром Овощ на белом мерсе в Киев заедет
 показать весь комментарий
 
вера остается последней у нас, но тут она окончательно утрачена как и все остальное
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз официально снял санкции с Лукаш и Сергея Клюева
 
 
 
 
 
 вверх