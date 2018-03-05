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Все про:налоги (2390) налоговая милиция (1160) Херсонщина (630)

 Налоговой милицией Херсонщины обеспечено возмещение государству более 4,7 млн грн нанесенного ущерба

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Херсонской области решается вопрос об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением суммы нанесенного государству ущерба главного бухгалтера, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что главный бухгалтер одного из местных предприятий уклонился от уплаты налогов, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учете ряда бестоварных операций по приобретению газа, проведенных с фиктивным предприятием. Это предприятие было зарегистрировано на подставное лицо, которое не собиралось осуществлять хозяйственную деятельность и не поставляло указанный товар фигуранту.

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Такие действия привели к непоступлению в государственный бюджет более 4,7 млн грн. налога на прибыль.

Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, обеспечено полное возмещение причиненного государству ущерба.

В связи с этим и на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, уголовное производство направлено в прокуратуру Херсонской области для дальнейшей его передачи в суд с целью освобождения подозреваемого от уголовной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054024
 
 
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Интересно, а эта самая налоговая себя хоть окупает, оправлывает?
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Кто знает, почему ущерб - НАНОСЯТ, а пользу - ПРИНОСЯТ, а не наоборот?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговой милицией Херсонщины обеспечено возмещение государству более 4,7 млн грн нанесенного ущерба
 
 
 
 
 
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