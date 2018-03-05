 Объекты ГТС Украины взяты под усиленную охрану - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в частности Национальной гвардией Украины", - сказал Витренко.
Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
www.mk.ru/.../zhiteli-egorevskogo-rayona-obratilis-k-obame-za-pomoshhyu-s-gazom...
23 мая 2016 г. - Житель подмосковного Егорьевска Валерий Слесарев штурмует американское посольство в Москве. Больше десяти лет он добивается от местных властей, чтобы они обеспечили газом несколько крупных деревень в районе. большая часть их жителей - немощные пенсионеры, ветераны ...
3 лица
Отапливаемая площадь
183 м2
Группа потребления 16. Абоненты, которые используют газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и/или подогрев воды), с отопительной площадью от 100 до 250 кв. м включительно
Ваши приборы
Счетчик Самгаз RS/2001-21 G2.5Плита - 1шт.Двухконтурный котел - 1шт.
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Данные лицевого счета по состоянию на 05.03.2018
Показания счетчика №9881531
розрахунок 2490 на 28.02.2018 Оплата 385.02 грн от 27.02.2018 Показания счетчика №9881531
сайт 2476 на 27.02.2018 Субсидия 2579.47 грн от 01.02.2018
Переплата на 05.03.2018
9228.38 грн
ЦЕНА / грн за 1 м3 /
6.9579
За 183 квадрата - 385 гр. + субсидии?!
Тут бы однозначно как олигарх проходил, с налогом на собственность - 200 евро в месяц и коммунальными в те же 250... это если без фанатизму жечь.
Плюс налог на машину 1,9 тди - 870 евро в год и налог на телевизор - 190...Вы ещё бедно не жили...запомни это твит)
Там и обмоем кости москалям с хахлами - ваших тут много уже...)
Наверное, как склады боеприпасов в Балаклее и Калиновке? Тогда конечно..
я кинув гранату.
нас лишилося двоє. я і фіра з німцями.
Якби в Калинівці та інших артьомовськах шкуру зідрали б з відповідальних, то вибухів би точно не було б.
Хочется быть гением,
Но, видно, не дано...
Масса вдохновения
Материал - говно...
Это вам не 1500 на палаточный городок где и сотни две не наберется.
Дитинство провів у Києві. Його батько в 80-ті працював у Держплані УРСР та почав міністерську кар'єру, мати була доцентом кафедри статистики Інституту народного господарства.
Они просто уехали в Данию-Ирландию, также как 2 млн. украинцев в Польшу и РФ.
Кстати, в Дания давно трудоустраивает ваших студентов на сельхозработы, в основном фермы - велкоме, встречу.
пуля дырочку найдет