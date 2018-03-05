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Все про:ГТС (863) Нафтогаз (2440) охрана (554) Витренко Юрий (11)

 Объекты ГТС Украины взяты под усиленную охрану - Витренко

Силовые структуры по просьбе НАК "Нафтогаз Украины" взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в частности Национальной гвардией Украины", - сказал Витренко.

Также смотрите: "Нафтогаз" не видит оснований для разрыва договора с "Газпромом" о транзите, – Витренко. ВИДЕО

Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054022
 
 
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Ну и зачем там людей держать, хотели бы давно взорвали, да и сотни км труб надёжно прикрыть нереально.
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Ранее был сорван контракт с Туркменистаном, так был взорван трубопровод. И кто это мог сделать? Всё правильно делают, недельку две продержаться, а там тепло.
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А ты уже не держись, пора к дидамваевальщикам....
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Наверное в свете приближения 2019 (окончание контракта Тимошенко),на эту трубу начинают косо поглядывать любители металлолома.
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сябро) Ну и что же будут делать россиянцы, когда закончится контракт в 2019?
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СП-2 будет работать
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B R 83b2dd8e) Это то что под водой, ну в соленой воде да еще в балтийском море, какие бы не были трубы долго они не продержатся! Газопровод по территории Турции стране где большой риск землетрясений, Я уже молчу про политическую обстановку.
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есть еще боевые плавцы. но я этого не говорил.
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А что будет? Я не верю что в московских квартирах газ пропадёт.
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о.... дупа з вухами i тут... падло козломорде, тут ти будеш в спамi постiйно!!!! Объекты ГТС Украины взяты под усиленную охрану - Витренко - Цензор.НЕТ 8042
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сябро) Ну будет, или не будет, в московских квартирах газ, это будет зависит от местных ополченцах. Думаю не нужно объяснять почему сотрудникам фсб, с каждым годом увеличивают зарплаты, видимо не просто так!
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Всем увеличивают. Что-то тут не всё просто видать.
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Жители Егорьевского района обратились к Обаме за помощью с ...

www.mk.ru/.../zhiteli-egorevskogo-rayona-obratilis-k-obame-za-pomoshhyu-s-gazom...
23 мая 2016 г. - Житель подмосковного Егорьевска Валерий Слесарев штурмует американское посольство в Москве. Больше десяти лет он добивается от местных властей, чтобы они обеспечили газом несколько крупных деревень в районе. большая часть их жителей - немощные пенсионеры, ветераны ...
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пункты приема металлома уже ценник вывесили на металлом из гтс
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B R 83b2dd8e) Ну как же россиянцы будут транспортировать свой газ, если все трубы на металлолом ?
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Уже экспортируют: танкера с СПГ с Ямала и Сахалина, идут в Штаты и Англию - дальше в ЕС...оттуда и Польша кормится, которая помогла братьям в трудную минуту за 1000 баксов...впрочем в новых квитанциях Нафтогаза эта сумма должна уже отражаться. Не приходили ещё?
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пришли,

3 лица

Отапливаемая площадь
183 м2

Группа потребления 16. Абоненты, которые используют газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и/или подогрев воды), с отопительной площадью от 100 до 250 кв. м включительно

Ваши приборы

Счетчик Самгаз RS/2001-21 G2.5Плита - 1шт.Двухконтурный котел - 1шт.
ь

Данные лицевого счета по состоянию на 05.03.2018
Показания счетчика №9881531
розрахунок 2490 на 28.02.2018 Оплата 385.02 грн от 27.02.2018 Показания счетчика №9881531
сайт 2476 на 27.02.2018 Субсидия 2579.47 грн от 01.02.2018

Переплата на 05.03.2018
9228.38 грн

ЦЕНА / грн за 1 м3 /
6.9579

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Ну и чему ты радуешься, если по субсидии государство за тебя нищего платит 2500 олигархам.
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Жжешь)
За 183 квадрата - 385 гр. + субсидии?!
Тут бы однозначно как олигарх проходил, с налогом на собственность - 200 евро в месяц и коммунальными в те же 250... это если без фанатизму жечь.
Плюс налог на машину 1,9 тди - 870 евро в год и налог на телевизор - 190...Вы ещё бедно не жили...запомни это твит)
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Не далековато ли с ямала и сахалина прям в Англию и Штаты?
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Igor Bogdanov e2e89c45) Рооссиянец, чего ты под чужом флажком, не уж то стыдится всего гей цветного флажка? Я вот смотрю в Крыму россиянские войска без флажка, на олимпиаде вы россиянцы без флажка, вот и ты тут чешешь под чужим флажком, теперь Я понимаю что означает страна 404
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Прилетай в Биллунд, встречу.
Там и обмоем кости москалям с хахлами - ваших тут много уже...)
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Igor Bogdanov e2e89c45) Маскаль это где это Биллунд, ты ти по коренным там стал?
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Я совершенно согласен. Бо шо-нибудь просто обязано было бы произойти. Шоп доказать ненадежность и несостоятельность. Потому- рад. Профилактика- прежде всего. Тока, честно говорю, что если моя версия, о сговоре на Самом Высшем Уровне верна- то что-то один хрен произойдет. И никакая Нацгвардия- не поможет. Отак от!
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Это- точно! Бо я знаю- как такие объекты охранять, Саня. Как в 1993-м , чуток севернее Мариуполя, КАМАЗ тормозили, который к продуктопроводу присосался. И водилу знаю... и двух его подельничков. Прапорщиков-летунов, с соответствующей аппаратурой. Долго не буду. Кратенько: две ходки они успели, вторую- не до конца. Живой- один остался. Но, тяжко ранен. А там- длинный продуктопровод. Дизелюха. Убивали их- село Калиново.
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Объекты ГТС Украины взяты под усиленную охрану - Витренко

Наверное, как склады боеприпасов в Балаклее и Калиновке? Тогда конечно..
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Там плохо охраняли. Ведь известно что по территории Калиновки бродил дикий олень. Или лось.
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Ну, да. А в Мало Янисоле совершенно точно бродили три фермера. А рядом работали прокуроры военные. И сразу же нашли виновника. Помните? Одного из фермеров. Тока он, наверное, как-то глубоко законспирировался... Бо никаких данных о нем- по сей день нет. А!!! Ну да! Фермеров как было, так и осталось- трое.
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нас було троє. кум, я, і фіра з німцями.
я кинув гранату.
нас лишилося двоє. я і фіра з німцями.
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З Полтавської області у Харківську є продуктопровід. То там охороняють приватні охоронці з автоматами і гвинтокрилами (тепер може квадрокоптерами). Охороняють надійно. Бо - приватне.
Якби в Калинівці та інших артьомовськах шкуру зідрали б з відповідальних, то вибухів би точно не було б.
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***
Хочется быть гением,
Но, видно, не дано...
Масса вдохновения
Материал - говно...
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А вот путина этот "скульптор" никогда лепить не станет: зачем, если уже есть такой, целиком состоящий из говна?
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Гаврила сотворил ракету.Лепил Гаврила из говна.
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Бляха, так это ж сам тупин, только ус отклеился...
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После 4 пожаров на режимных охраняемых объектах - меня одолевают смутные сомнения в вообще возможности наших чинуш и силовых органов воспрепятствовать действительно РЕАЛЬНЫМ ДРГ и преступникам.
Это вам не 1500 на палаточный городок где и сотни две не наберется.
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А прізвище Вітренко нікому вухо не ріже? Ще одне геніальне дитятко ...Наталья Михайлівна не найгірше місце роботи для синочки знайшла.
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Вятренко чудит
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ИХТАМНЕТы и ВагнерНЕТы РАБссии в шоке.
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Мати - Вітренко Наталія Михайлівна (28 грудня 1951 р., м. Київ) - український політик, лідер Прогресивної Соціалістичної Партії України, народний депутат України 2 та 3 скликань, кандидат в президенти України 1999 та 2004 рр. Закінчила обліковий факультет Київського інституту народного господарства, доктор економічних наук.
Дитинство провів у Києві. Його батько в 80-ті працював у Держплані УРСР та почав міністерську кар'єру, мати була доцентом кафедри статистики Інституту народного господарства.
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Саяно-Шушенскую ГЭС в августе 2009 года охраняло 2 батальона спецназа РАБссии.Но авария была крутая,погибло 75 человеков обслуживающего персонала и 13 ранено.Но это не был теракт по кацаПсински типа дома в Москве
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"Наталія Вітренко є одним з найбільш проросійських політиків України, часто підтримує радикальні проімперські сили [3][4]. Політичні погляди та програма Вітренко характерні антизахідною позицією - вона виступає проти вступу до НАТО та інтеграції України в деяких міжнародних організаціях, і натомість підтримує міждержавний союз з Росією та Білоруссю (!!!)[5]. Завдяки своїй, часом неординарній та занадто радикальній поведінці Наталію Вітренко порівнюють з праворадикальним російським політиком Володимиром Жириновським[6]. На останніх виборах до Верховної Ради України «Блок Наталії Вітренко» не подолав тривідсотковий бар'єр і не представлений в парламенті країни"
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Пугуглите как Латвия нефтепровод Дружба резала на метал - там одной нефти буферной получилось на 100 млн. У вас буферного газа на пару лет хватит, а больше и не живут...если барыги сразу на экспорт не вдують)
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Типун тебе на язык)
Они просто уехали в Данию-Ирландию, также как 2 млн. украинцев в Польшу и РФ.
Кстати, в Дания давно трудоустраивает ваших студентов на сельхозработы, в основном фермы - велкоме, встречу.
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А ЧЕГО ВЫ НЕ ПРЕДЛОЖИТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ ГАЗА ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА !!!?????????????
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я вчера заикнулся о системах снеготаяния. не надо. вас обвинят в алхимии.
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"а когда война пойдет
пуля дырочку найдет
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вдоль гтс не выставишь, личного состава маловато
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Если подключат порохоботов, тогда - хватит. Об'єкти ГТС України взято під посилену охорону, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4291
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Как коммерческим директором Нафтогаза может быть сын Витренко?
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У них когда дело касается денег все может быть. Об'єкти ГТС України взято під посилену охорону, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3111
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОбъекты ГТС Украины взяты под усиленную охрану - Витренко
 
 
 
 
 
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