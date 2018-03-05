 На подконтрольной Украине территории Донбасса 7 тыс. кв. км нуждаются в разминировании, - Ирина Геращенко

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы с вами говорим о гражданском разминировании, то тут парламент виноват в том, что мы до сих пор не подали и не приняли закон о гражданском разминировании. В странах, для которых разминирование территории было большим вызовом, было принято соответствующее законодательство, и гражданским разминированием занималось не Министерство обороны, а министерства, например, по чрезвычайным ситуациям", - сказала Геращенко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Межпарламентского совета Украина – НАТО в понедельник.

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"В Украине речь идет о самом меньшем 7 тыс. кв. км. заминированных, которые пострадали от взрывоопасных предметов только на территории, подконтрольной Украине", - отметила вице-спикер.