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 Политика Украины
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 На подконтрольной Украине территории Донбасса 7 тыс. кв. км нуждаются в разминировании, - Ирина Геращенко

На востоке Украины по меньшей мере 7 тыс. кв. км территории нуждаются в проверке на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы с вами говорим о гражданском разминировании, то тут парламент виноват в том, что мы до сих пор не подали и не приняли закон о гражданском разминировании. В странах, для которых разминирование территории было большим вызовом, было принято соответствующее законодательство, и гражданским разминированием занималось не Министерство обороны, а министерства, например, по чрезвычайным ситуациям", - сказала Геращенко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Межпарламентского совета Украина – НАТО в понедельник.

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"В Украине речь идет о самом меньшем 7 тыс. кв. км. заминированных, которые пострадали от взрывоопасных предметов только на территории, подконтрольной Украине", - отметила вице-спикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3054019
 
 
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Ще війна не закінчилась, ще рано прибирати міни!
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А никто разминировать не собирается - она просто хочет в начале создать министерство и выделить или попросить доноров выделить побольше баксов...
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петюньку с семейкой записуй первыми на курсы саперов......))))
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Геращенко- едь в ООН и выступай с трибуны . Тебя услышат обязательно
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А зачем торопиться?
Главное наших граждан переселить с мин. полей (давно пора сделать).
А раша вата , "трактористы", "шахтеры" и "коммандировочные" - пусть сами разминируют.
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Эта самовлюблённая тётя или не того или нас за лохов держит. Вдумайтесь, что она щебечет. Оказывается она точно знает, какая площадь заминирована. Ей, наверное, сам Захарченко предоставляет отчёты. Ну и ну!
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А КТО МИНИРОВАЛ, ТОТ ПУСТЬ И РАЗМИНИРУЕТ !!! ИЛИ ТОГДА УБИТЬ ИХ ВСЕХ !!!
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А на какую сумму будет застрахована жизнь сапера?
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Ей надо выделить 1 млд дол. за разминирование.
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Всіх без винятку даунбаських та лугандонів вишикувати в одну шеренгу і погнати через такі поля з криком "Рассея !"
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Загнать туда всех сепаров для разминирования.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа подконтрольной Украине территории Донбасса 7 тыс. кв. км нуждаются в разминировании, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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