 Генпрокуратура направит запрос в РФ для проверки информации о задержании Плотницкого. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Об этом в ГПУ сообщили в ответе на запрос проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

"Информация, которая была распространена в СМИ, о задержании Плотницкого будет проверена путем направления запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации", - заявляют в прокуратуре.

В ГПУ добавили, что Плотницкий объявлен в розыск. Кроме того, есть разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур’єр" 2 марта была опубликована повестка, которой Подольский районный суд Киева вызывает Плотницкого качестве обвиняемого на судебное заседание 7 марта.

Плотницкого обвиняют по статьям "незаконное лишение свободы или похищение", "террористическая деятельность", "незаконное перемещение лиц через границу". В случае неявки Плотницкого рассмотрение дела будет проходить в порядке специального (заочного) судебного производства.

В марте 2016 года прокуратура Киева передала в суд заочный обвинительный акт против Плотницкого по факту совершения террористического акта, захвата в заложники и похищения старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционный).

30 января 2017 года прокуратура передала в суд обвинения Плотницкого в причастности к катастрофе самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины из-за попадания в него ракеты в Луганске в июне 2014 года.

В ноябре 2017 года Плотницкий сложил полномочия главаря группировки "ЛНР" и уехал в Россию. Нынешнее место его пребывания неизвестно.