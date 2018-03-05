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 Политика Украины
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 Генпрокуратура направит запрос в РФ для проверки информации о задержании Плотницкого. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины намерена направить запрос в Россию для проверки достоверности обнародованной в СМИ информации о задержании бывшего лидера группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом в ГПУ сообщили в ответе на запрос проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Генпрокуратура направит запрос в РФ для проверки информации о задержании Плотницкого 01

"Информация, которая была распространена в СМИ, о задержании Плотницкого будет проверена путем направления запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации", - заявляют в прокуратуре.

В ГПУ добавили, что Плотницкий объявлен в розыск. Кроме того, есть разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур’єр" 2 марта была опубликована повестка, которой Подольский районный суд Киева вызывает Плотницкого качестве обвиняемого на судебное заседание 7 марта.

Плотницкого обвиняют по статьям "незаконное лишение свободы или похищение", "террористическая деятельность", "незаконное перемещение лиц через границу". В случае неявки Плотницкого рассмотрение дела будет проходить в порядке специального (заочного) судебного производства.

В марте 2016 года прокуратура Киева передала в суд заочный обвинительный акт против Плотницкого по факту совершения террористического акта, захвата в заложники и похищения старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционный).

30 января 2017 года прокуратура передала в суд обвинения Плотницкого в причастности к катастрофе самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины из-за попадания в него ракеты в Луганске в июне 2014 года.

В ноябре 2017 года Плотницкий сложил полномочия главаря группировки "ЛНР" и уехал в Россию. Нынешнее место его пребывания неизвестно.

Источник: https://censor.net.ua/n3054018
 
 
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К кому запрос?... Так Россия агрессор или нет?...
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так это гибридная война.визжать на весь мир что напали и запрос официальный подавать
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Израиль врагов своей страны уничтожает по всему миру без всяких запросов.
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у Израиля нет соглашений с враждебной стороной типа Бейрут-1, Бейрут-2...
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а на фига он вам сдался?
та нехай его там...хоть съедят как Кука...
за кого б вы так еще переживали? (итить удивить!)
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Украина решила интенсифицировать вынесение в России приговора (с высшей мерой наказания) Плотницкому? А он как "самоказнится" - повесится, или чайку с полонием хлебанёт?...
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Гырлявый аланавт опять за мертвецами ганяется???
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А смысл? Уже много раз посылали за информацией по Януковичу. В ответ тоже куда-то посылали.
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Это типа-"мы заботимся о наших гражданах???" Генпрокуратура направит запрос в РФ для проверки информации о задержании Плотницкого - Цензор.НЕТ 7199
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Как-то странно заботятся. Плотницкого обвиняют в причастности к преступлениям против военных командиров ЛНР и растрате денежных средств.
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Я говорю каг-бе, от гырлявого прокурвора.
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надо направить еще запрос на экстрадицию. чтобы мы поняли, что юге луценко и гпу нехер чем заняться.
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У меня в морозильнике лежит кабанья лопатка, килограмма 4, согласен обменять на аналогичный по весу кусок этого 3/14дора...
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"для проверки достоверности обнародованной в СМИ информации о задержании бывшего лидера группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого" -- А кто его уже задержал? Я проспал?
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А зачем, с него потом тоже санкции снимут и опраавдают.Боже этож каким дауном нужно быть , чтобы втюхивать народу такой бред.Да повесьте вы на этой Генпрокуратуре замок , а Луценке занесите ящик вискаря и поверьте ущерба стране будет намного меньше.Он хоть неделю не будет бредовые спичи толкать.
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А чого вони чекали на запит Радіо Свобода ,хіба не по гарячим слідам шукают злочинця ? Але ж нє , більше року має пройти від коли Плотніцкого відсторонили з трона ЛНР , і більше місяця як його арештували кацапи в раісі , і тільки зараз ,вони ,властітєлі закона, відітєлі заворушились . Та як би не журналісти , то соєвому ГПУ він би 300 років не був потрібний по такій справі . Чого , бо то торговий партньор рошена .
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А потом его ирка херащенко на пару пленных кацапов поменяет, а петя с почетом бизнеспартнера встретит.
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Лучше бы ССО Украины направили бы туда человека, для которого принцип "один патрон - один труп! "дело профессиональной чести!
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гомонили раньше такое, что дядя на две стороны пахал..
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Юра умом походу стал слаб,даже если и задержали кацапы плотву,никто его в живом виде в украину не передаст,ибо много людей слить может.
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Москалі-кацапи смачно плювали на наші запити. Відповідь буде лише в російських ЗМІ: " ... випадково потрапив під тролейбус ..., або - вбило струмом, коли голився електричною бритвою і т.п."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура направит запрос в РФ для проверки информации о задержании Плотницкого. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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