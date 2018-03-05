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Все про:вакцина (321) ОГА (1308) Одесская область (1425) корь (74)

 За неделю 55 человек заболели корью на Одесчине, - ОГА

Одесская область получила 20 тысяч доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Об этом сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

По ее словам, приказ о распределении препарата между районами, городами и ОТГ региона уже подписан. В ближайшее время вакцина поступит в местные лечебно-профилактические учреждения.

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"20 тысячи доз вакцины от кори уже находятся в Одесской области. В ближайшее время лечебно-профилактические учреждения получат этот иммунобиологических препаратов и продолжат делать прививку для поддержания коллективного иммунитета жителей региона на уровне 95%. Отмечу также, что сейчас в Одесской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости корью. Так, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей, этот показатель снизился на 38,9%. А именно: было зарегистрировано 55 случаев кори против 90 на прошлой неделе", - подчеркнула заместитель начальника департамента здравоохранения Одесской ОГА.

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Напомним, 27 февраля Минздрав распределил вакцину от кори по регионам. На Одесскую область были перераспределены 20 тысячи доз. Среди всех регионов страны это самый большой показатель. На конец января потребность области в вакцинах составляла 12 тысяч доз. Благодаря работе с управлениями здравоохранения в других областях удалось получить с начала февраля 6 тысяч доз: 3 тысячи - из Днепропетровской области, тысячу - с Сумщины и 2 тысячи доз поступили из Запорожской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3054013
 
 
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Супрун молодец,перевыполняет план по утилизации Украинцев процентов на 1 000 !!! За неделю 55 человек заболели корью на Одесчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 7417
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жаль нет вакцины от глупости, жадности, брехливости...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа неделю 55 человек заболели корью на Одесчине, - ОГА
 
 
 
 
 
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