 Мы убеждены, что уже на этой сессии законопроект о нацбезопасности станет законом, - Ирина Геращенко

Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко 5 марта во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы убеждены, что уже на этой сессии этот законопроект станет законом и, вообще, тема национальной безопасности станет ключевой для нынешней сессии Верховной Рады. Законопроектом, представленным Президентом Украины, учитываются стандарты в сфере безопасности и обороны, которые приблизят Украину к стандартам НАТО. И речь идет не только о том, что мы ужесточаем гражданский контроль над силовыми структурами, а о том, что мы формируем абсолютно другую инфраструктуру и фундамент наших силовых структур", - сказала Геращенко.

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Как сообщалось, законопроект "О национальной безопасности Украины" поступил в Верховную Раду 28 февраля.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 17 января одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины".

По словам министра обороны Степана Полторака, законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны с учетом обретения членства в ЕС и НАТО, механизмы совершенствования демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, систему руководства Вооруженными силами, в частности, распределение задач, функций, полномочий, ответственности и подотчетности руководства ведомства и ВС.