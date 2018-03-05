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 Киевские новости
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Все про:Кличко (2512) снегопад (611)

 Кличко: "Я ненавижу снег, но не всегда. Снег - большая проблема для городских служб"

Пока столицу завалило снегом, мэр отправился кататься на сноукайте.

Как передает Цензор.НЕТ, мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал, как он ненавидит снег и считает его большой проблемой для городских служб.

"Друзья! Я снег ненавижу, но не всегда. Пока зима не хочет отступать, надо этим пользоваться, активно и спортивно проводя досуг! В воскресенье с экстремалами вырвался на пару часов в сноукайтинг. Да, Киев готовится к проведению весной финала Лиги Чемпионов УЕФА. Но наш город живет не только футболом. Столица - спортивный город, где есть немало сторонников даже такого вида спорта, как сноукайтинг. Снег - большая проблема для городских служб, но очень хорошо для сноукайта и других зимних видов спорта. И возможностей для активного отдыха в Киеве сегодня много", – написал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3053865
 
 
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Как всегда, У нас проблемы , а руководители отдыхают. И чем Педалик лучше папередников ?
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"Обидеть боксёра может каждый, но не каждый успеет извиниться!" )))
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А ще личко не любить воду, сухе листя, ремонт доріг - одним словом все, що за його уявленням заважає йому насолоджуватися роботою мера... Кличко: "Я ненавижу снег, но не всегда. Снег - большая проблема для городских служб" - Цензор.НЕТ 6220
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Кличко: "Я ненавижу снег" так выйди и отметель яво.
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"..но, не всегда" - значит когда то он его любит и обожает.
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Я к примеру люблю снег в горах..когда катаюсь на лыжах....во всех остальных случаях я его не люблю....
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Когда-то говорили: у коммунизма пять врагов - четыре поры года и капитализм
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Дивна цитата, але краще, ніж "Пусть снег убирает тот, кто его набросал" (кияни знають, хто це сказав).

Ну і да, сніг зараз прибирають недостатньо порівняно з часами Омелі, але В РАЗИ КРАЩЕ, ніж в березні 2013 при Жопові. Принаймні, від цих березневих снігопадів Київ не вимер, як 5 років тому. Так, затори, так купа снігу, але хліб в магазинах є і громадський транспорт все ж ходить.
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Я его понимаю. У него электровелосипед в гараже ржавеет. А я электросамокат никак не опробую. В квартире как-то неохота...
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))))))))))))))))но снег в Киеве все таки чистят,а так конеш смешной он
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етін зон, 3.14здуй додому ...там снігу небуває
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немає в мене ненависті до боксу але не завжди , коли лежиш запутавшися тілом на канатах і зірочки літають навкруги тоді вже ненавидиш цей майданчик і супротивника чиї боксерські рукавиці раз по раз луплять в ніс та в брів , тоді прояснення в думках з'явилось . щоб не битим бути то краще мером гроші заробляти
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у нас тут кожна вулиця для сноукайтинга
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Робота керівника - організувать роботу виконавців. У мене начальник був. Так він говорив так: "Хлопці! Я вас не контролюю, і "на ланцюзі, в нашийнику" не тримаю... Але доручена вам робота повинна буть виконана в визначені строки...". Так він на рибалку їздив, а ми, бувало, і в вихідні приходили, коли "строки підгоряли"...
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- Кацо, ты помидоры любишь?
- Кушать люблю, а так - нет...
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Чтоы исчез снег надо его подогреть...солнцем...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко: "Я ненавижу снег, но не всегда. Снег - большая проблема для городских служб"
 
 
 
 
 
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