 Кличко: "Я ненавижу снег, но не всегда. Снег - большая проблема для городских служб"

Как передает Цензор.НЕТ, мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал, как он ненавидит снег и считает его большой проблемой для городских служб.
"Друзья! Я снег ненавижу, но не всегда. Пока зима не хочет отступать, надо этим пользоваться, активно и спортивно проводя досуг! В воскресенье с экстремалами вырвался на пару часов в сноукайтинг. Да, Киев готовится к проведению весной финала Лиги Чемпионов УЕФА. Но наш город живет не только футболом. Столица - спортивный город, где есть немало сторонников даже такого вида спорта, как сноукайтинг. Снег - большая проблема для городских служб, но очень хорошо для сноукайта и других зимних видов спорта. И возможностей для активного отдыха в Киеве сегодня много", – написал он.
Ну і да, сніг зараз прибирають недостатньо порівняно з часами Омелі, але В РАЗИ КРАЩЕ, ніж в березні 2013 при Жопові. Принаймні, від цих березневих снігопадів Київ не вимер, як 5 років тому. Так, затори, так купа снігу, але хліб в магазинах є і громадський транспорт все ж ходить.
https://ukrainians.today/dochka-mera-kyyeva-vitaliya-klychka-ne-hoche-zhyty-v-ukrayini-i-vvazhaye-svoyim-domom-ameryku-foto/
- Кушать люблю, а так - нет...