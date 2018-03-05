 Кличко: "Я ненавижу снег, но не всегда. Снег - большая проблема для городских служб"

Как передает Цензор.НЕТ, мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал, как он ненавидит снег и считает его большой проблемой для городских служб.

"Друзья! Я снег ненавижу, но не всегда. Пока зима не хочет отступать, надо этим пользоваться, активно и спортивно проводя досуг! В воскресенье с экстремалами вырвался на пару часов в сноукайтинг. Да, Киев готовится к проведению весной финала Лиги Чемпионов УЕФА. Но наш город живет не только футболом. Столица - спортивный город, где есть немало сторонников даже такого вида спорта, как сноукайтинг. Снег - большая проблема для городских служб, но очень хорошо для сноукайта и других зимних видов спорта. И возможностей для активного отдыха в Киеве сегодня много", – написал он.

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