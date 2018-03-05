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 Общество
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Все про:Госкомтелерадио (50) книги (381)

 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) расширил до 156 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, перечень дополнен 19 российскими книгами, теперь в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди прочих в список внесены книги: "Лейтенант из будущего" (Юрий Валин), "Ангелы апокалипсиса" (Анатолий Гончар), "Как воюют на Донбассе" (Владислав Шурыгин), "Киевская хунта" (Алексей Челноков), "Кровавый евромайдан - преступление века" (Виталий Захарченко), "Крестный путь России" (Николай Леонов), а также 10 книг Александра Тамоникова.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Источник: https://censor.net.ua/n3053864
 
 
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Зачем делать рекламу этим изданиям?
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давайте і далі вату плекати, підігруючи кремлю, так?
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Не совсем согласен. Озвучили не все и кто с головой тот не поведется на такой пиар. А вот если бы молча запретили, сейчас бы началась пропарашенская вонь, что в Украине запретили Лермонтова, Пушкина и т.д.
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"Кровавый евромайдан - преступление века"

"Крестный путь России"

Хто хоче бачити подібне чтиво на полицях ?
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Если честно, то я бы не обратил на это внимание. А теперь наоборот, если увижу такое гавно на полке - то подниму скандал против выродка торговца такого дерьма.
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Якщо таке побачити в продажі, то треба ту книжку засунути торгашу в дупу!
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у кацапов теперь почти все книги про попаданцев -судя по рецензиям, они все лезут в прошлое сталину помогать,чтоб совок не развалился(доходят даже до того,что в микробов превращаются,чтоб к гитлеру в мозг пролезть)
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для прикордонників. для поліцейських, і для тих хто контролює книжковий бізнес , я не дуже цікавлюсь російською букинистикою , там правди мало
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