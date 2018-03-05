 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, перечень дополнен 19 российскими книгами, теперь в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди прочих в список внесены книги: "Лейтенант из будущего" (Юрий Валин), "Ангелы апокалипсиса" (Анатолий Гончар), "Как воюют на Донбассе" (Владислав Шурыгин), "Киевская хунта" (Алексей Челноков), "Кровавый евромайдан - преступление века" (Виталий Захарченко), "Крестный путь России" (Николай Леонов), а также 10 книг Александра Тамоникова.

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С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.