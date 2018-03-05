 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской сегодня не состоится, - украинская сторона СЦКК

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" представитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон (СЦКК) Роман Юрчило, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас речь идет о соблюдении режима прекращения огня. НВФ договоренности не соблюдают. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", - сообщил Р.Юрчило.

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Ранее пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания группы 28 февраля сообщила, что в районе пгт Станица Луганская в понедельник, 5 марта, может пройти разведение сил и средств сторон от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины.

2 марта ТКГ подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня на Донбассе, начиная с 00:01 5 марта.

Пресс-центр штаба АТО в понедельник утром сообщил о том, что незаконные вооруженные формирования после объявленного перемирия дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - в районе н.п. Счастье и Троицкое (Луганская обл.).