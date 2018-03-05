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 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской сегодня не состоится, - украинская сторона СЦКК

Разведение сил и средств в районе пгт Станица Луганская (Луганская обл.) в понедельник, 5 марта, не состоится.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" представитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон (СЦКК) Роман Юрчило, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас речь идет о соблюдении режима прекращения огня. НВФ договоренности не соблюдают. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", - сообщил Р.Юрчило.

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Ранее пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания группы 28 февраля сообщила, что в районе пгт Станица Луганская в понедельник, 5 марта, может пройти разведение сил и средств сторон от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины.

2 марта ТКГ подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня на Донбассе, начиная с 00:01 5 марта.

Пресс-центр штаба АТО в понедельник утром сообщил о том, что незаконные вооруженные формирования после объявленного перемирия дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - в районе н.п. Счастье и Троицкое (Луганская обл.). 

Источник: https://censor.net.ua/n3053862
 
 
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Четыре года "перемирие" . Или освобождаем , или изолируем .
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А там хочуть асвабаждєнія? Сумлєваюсь, аднака.
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Кто не захочет асвабаждения, пусть чухает в рашу-парашу, а наша украинская армия должна освобождать свою территорию.
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Яке може бути розведення сил? Хіба забули чим це все закінчується - наступом терористів за захопленням ними додаткових територій!
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Да, грустно Все это. За Украину все решают какието персонажи то в Кремле, то в Вашингтоне, то в Минске. А конца и края этой войне, которая медленно , но уверенно убивает Украину не видно.....
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відклали здачу території України на пару днів? а пуйло не буде сварити?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРазведение сил и средств в районе Станицы Луганской сегодня не состоится, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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