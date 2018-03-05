 Порошенко: "Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО"

Президент Петр Порошенко заявил, что обсуждает со своей командой предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО, передает Цензор.НЕТ. Об этом Порошенко написал в Twitter

"Идеи европейской и евроатлатичной интеграции являются консолидирующими, имеют широкую поддержку в украинском обществе. Об этом говорят социологические исследования. Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО.

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