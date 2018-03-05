 Порошенко: "Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО"

Президент Петр Порошенко заявил, что обсуждает со своей командой предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО, передает Цензор.НЕТ. Об этом Порошенко написал в Twitter
"Идеи европейской и евроатлатичной интеграции являются консолидирующими, имеют широкую поддержку в украинском обществе. Об этом говорят социологические исследования. Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО.
вам не подобається ідея вступу в нато та єс?
подібний пункт в конституції мінімізує ризики при зміні влади.
Я понимаю, что кацапам не нужны изменения в Украинскую Конституцию,
но зачем же так явно палиться ?
всё хорошо и тихо...битва за урожай...друзья слева ,враги справа...
в стране всё тихо и спокойно...никаких волнений!!!
народ всем доволен! "первый секретарь" и партия
уверенно ведёт страну к светлому будущему !
честно-тошнит...
извините...к жыты по новому....
Можна приводить багато, неймовірно багато прикладів де люди так само як і депутати не поважають інших людей, дбають виключно за свої інтереси і свій комфорт, так як ті самі депутати.
Ось вам маленькі приклади коли, коли починається все з нашого відношення до інших людей. А тоді з такої людини виростає депутат, якого ці люди обрали. І ви думаєте він буде дбати, про ваш комфорт?
Краще за все сказати, то я вимушений так робити, в мене вибору нема, це відмазка, недолуга відмазка, що надалі було комфортно і нічого не робити.
Все с чогось починається.
Потрібно змінюватися самим, і своїм прикладом змінювати інших, своїх дітей навчати, друзям про це говорити. Це процес тривалий.
Об этом глава КС Литвы Д. Жалимас говорил в 2015 г.
Як на мене достатньо проведенного Референдому...
В любой стране.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/03/2018/5a9cfb879a79476169b4a0c3?from=main
хотели совок - получите)))))
Знаєте, що дивно? За 20 років роботи на телебаченні я в своїх програмах (таких масових, як "Караоке на майдані", "Американський шанс", "Х-фактор", "Україна має талант!"), які я знімав від Червонопартизанська Луганської області до Мукачево, та від Сум до Севастополя не зустрічав ЖОДНОЇ людини, яка б хотіла жити в росії!!!
Звідкіля ж взялися ті, кого ми зараз називаємо "сепаратистами"? Ті, хто виносить на мітинги прапори іншої держави - росії? При цьому я знаю чимало людей, які хотіли, і виїхали у країни Європи, США чи Канаду.
Але вони не виходили з прапорами цих держав на мітинги !
! І знаєте, що я зрозумів? Всі ці люди, які піднімають прапор росії на різного роду зібраннях або - громадяни росії, або - просто хворі громадяни України... Я іншої відповіді НЕ НАХОДЖУ! Бо, якби я хотів, щоб моїм президентом був дехто путін, я б просто виїхав у росію! Чи не так?
Нету определения для народа - нет интересов народа. Нет интересов народа - есть, тот, кто полезет назначать его. И какая разница по хорошему поводу или по плохому. Главное, что это и есть узурпация власти народа в пользу власти государственного чиновника, и похер на Конституцию, быдло пережует и сглотнет. Достаточно просто повонять про "социологические исследования", которые как и все остальное игнорируют народ и его права в стране, где Конституция утверждает, что власть принадлежит народу. Народа де-факто нет, вместо него стадо, власть над которым принадлежит альфа-козлу прикрывающемуся социологами - вот на грань чего мы докатились с пренебрежением к тому, что на самом деле значит быть украинским народом.
После атаки ботов теперь чувствуется, что финансирование "минстеця" увеличили с 112 млн в 2016 году - аж до 862 млн в 2018 г., т.е. в восемь раз! Почти лярд! Кстати, друзья, вы в курсе, что в 2018 году на НАБУ в бюджете выделено меньше, чем на "минстець"? - 857 млн против 862 млн