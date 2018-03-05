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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1910) НАТО (5667) Порошенко (14407) Евросоюз (11725)

 Порошенко: "Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО"

Президент предложил внести изменения в Основной Закон.

Президент Петр Порошенко заявил, что обсуждает со своей командой предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО, передает Цензор.НЕТ. Об этом Порошенко написал в Twitter

"Идеи европейской и евроатлатичной интеграции являются консолидирующими, имеют широкую поддержку в украинском обществе. Об этом говорят социологические исследования. Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО.

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Порошенко: Мы обсуждаем предложение заякорить в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053861
 
 
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Сказочный дебил. Может ещё закрепим в Конституции полет на Марс ?
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Це тобі з Рогозіним треба обговорити...)))
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Ну, понятно. Лолита уже не знает как от плинтуса отползти приходят всегда советчики , купленные за шоколадку.
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при чому тут лоліта?
вам не подобається ідея вступу в нато та єс?
подібний пункт в конституції мінімізує ризики при зміні влади.
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Мне очень нравится идея вступления страны в ЕС и НАТО. Но это делается реальными шагами в напревлении вступления, а не наоборот. И закрепление в Конституцию ничего не меняет ибо у нас она стоит не дороже макулатуры.
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Нам крім цих ідіотських ідей ідіотів-радників Президента більше немає чим зайнятись? В країні війна, не проведені реформи в армії, не проведені реформи в Укроборопромі, не проведені реформи в економіці, не проведені реформи в адмністративному управління державою! А ми будемо проводити референдум, а потім разом зі змінами в Конституцію мафія запихне туди якісь пункти путіна по пільгам для ОРДЛО!
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Зміни Конституції під час війни заборонені Конституцією! Але порошенку байдуже на законодавство, він в польоті своєї фантазії необмежений нічим, навіть реальністю! Був у нас мер-космонавт, тепер в нас Президент-космонавт. Кокс безмежно розширює межі внутрішнього всесвіту!
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То будь ласка оголоси з ким офіційно воює Україна? Спочатку поміркуй що ти пишеш, а потім щось роби.
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Официально не с кем. Вот только пули и снаряды от этого не стают менее смертоноснее.
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Закон "Про реінтеграцію ОРДЛО" це фактично закон про введення особливого правового режиму воєнного стану з тотальним обмеженням прав та свобод громадян! Під час дії таких законів ніяких референдумів, виборів чи змін до Конституції України бути не може!
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а от официального объявления войны пули и снаряды мягче станут ?

Я понимаю, что кацапам не нужны изменения в Украинскую Конституцию,
но зачем же так явно палиться ?
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То зрозуміло, але моя відповідь була на зміст зміни Конституції під час війни. Прийнятя напрямку у сторону НАТО та ЄС це розрив пуповини з совком, з минулим. Це шлях історичного розвитку з європейськими країнами, а не мордором.
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новости на ЦН напоминают совейцкие времена ...
всё хорошо и тихо...битва за урожай...друзья слева ,враги справа...
в стране всё тихо и спокойно...никаких волнений!!!
народ всем доволен! "первый секретарь" и партия
уверенно ведёт страну к светлому будущему !
честно-тошнит... Порошенко: "Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО" - Цензор.НЕТ 4266
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"к светлому будущему "

извините...к жыты по новому....
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Щоб кудись плисти, потрібно знятися з якоря. А Україна - це суцільна якорі - совкові стандарти мислення і поведінки - величезний якір, страх перед змінами - якір, жополизтво - ще один якір, віра в непогрішиме начальство і плазування перед ним - теж якір... Що за дурня така - "заякорити"? Так країну вже заякорили, що світ іде вперед, розвивається, а в нас не виходить - якорі тримають.
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А что Лолита продукт СССР ? Нет. Это продукт Украины 90 и СССР уже к этому отношения не имеет. Хватит ругать прошлое и валить на него все беды.Ибо не будет будущего.
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Шановний, навіть я зі своїми 47 роками - продукт сирисири, а він - і подавно І не лише він - а й інша "еліта" - колишні члєни партії, виховані нею, в крайньому разі комсомольські секретарі. Тому сирисири через них і керує країною.
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Почалося, знову не так, а що в цьому випадку не так.
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В этом случае не так, очень простая вещь. Вместо реальных и конструктивных действий обществу предлагается имитация действий. Что изменит внесение в Конституцию цели вступить в ЕС и НАТО ? Абсолютно ничего, А вот , просто наладитьэлементарный порядок, хотя бы в системе оплаты труда, чтобы страна просто не рухнула, кто мешает.???
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а в чем не порядок с оплатой труда? а то я записываю
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Записывай. Оплата труда в Украине самая низкая в Европе. 60 евроцентов в час. Прибалтика 7,5 евро в час. Дания 42 евро в час. Задолженность по зарплате за 2017 увеличилась на 35 %.
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Так открой предприятие и плати своим работникам 300 евро в час.
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Особо одаренным напоминаю, что оплата труда в ЕС формируется на основе цены конечного продукта. В среднем по ЭС зарплата не может быть ниже 30 % стоимости конечного продукта.
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та ты шо - вот блин у нас профсоюзы мух не ловят и народ не протестует - почему не пойму - ну а капиталисты(собственники ) не хотят пример брать с государства где постоянно растет уровень зарплат)))) а и да 85% у нас платят капиталисты ,а когда повышают минималку все орут - тупа это плохо - вот бы определились бы))
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Народ не протестует ? А зачем ?. он просто уезжает. Уезжают миллионы . Чем закончилось, то что вы называете "революцией достоинства " ? Ответ мы увидели под ВР в пятницу.
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В данном случае внесение в конституцию - это дальнейший вектор развития страны. Работа на перспективу, целенаправленное движение. Раньше например была внеблоковость и миру-мир. Куда привела данная политика разъяснять думаю не нужно.
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Я с вами бы согласился. Но это далеко нет так, по простой причине, потому, что из уст Лолиты это всего лишь пиар технология и не более того.
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От багато дуже коментарів, які незадоволені діями влади, депутатів. А хочеться задати питання, що ви для цього зробили, щоб в країні стало краще жити? Звідки той депутат буде поважати людей, коли самі поводимся як депутати. Ось наприклад, коли хтось палить в громадському місці, чи неповажає він інших людей коли палить, а хтось повинен цим дихати? А вигулюючи собаку і не прибираючи лайно після неї, чи не поважає він тих людей які можуть вступити в це лайно? Але деякі зразу напишуть нема місця для вигулу собак, але хіба там теж не потрібно прибирати, за своєю собакою? Який приклад люди показують коли п'ють пиво в громадських місцях? Чи не поважає людина коли кидає сміття на тротуар, або недопалок, і ще й до того ж ідучи разом зі своєю дитиною, показуючи своїми діями приклад на майбутнє? Чи не поважає людина інших людей коли паркує свою машину на тротуару?
Можна приводить багато, неймовірно багато прикладів де люди так само як і депутати не поважають інших людей, дбають виключно за свої інтереси і свій комфорт, так як ті самі депутати.
Ось вам маленькі приклади коли, коли починається все з нашого відношення до інших людей. А тоді з такої людини виростає депутат, якого ці люди обрали. І ви думаєте він буде дбати, про ваш комфорт?
Краще за все сказати, то я вимушений так робити, в мене вибору нема, це відмазка, недолуга відмазка, що надалі було комфортно і нічого не робити.
Все с чогось починається.
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Такі кажуть - нада свалівать за граніцу!
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Как гражданин, я сделал все , что мог. Пришел на выборы и сделал свой выбор. Как гражданин я честно плачу налоги. Почему же Президент этой страны этого делать не хочет ? А все остальное от лукавого и про выгул собак и про курение в общественном месте. Простой пример, разгон Майдана.
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Знаєте я написав не про одного вас, я пишу про всіх, і про себе також. А принцип, що я один можу це теж відомий, особливо в росії. Треба всім змінитися, невже ви небачити ті приклади, що я привів навколо себе, ось подивіться на тих хто оточує вас, а вони навіть не депути, то чого ви чекаєте від депутата? Треба, щоб кожен зрозумів, що майбутнє країни залежить від нього самого. А коли хтось іде по вулиці палить і критикує владу, а сам не кращий, я думаю і такі випадки вам відомо.
Потрібно змінюватися самим, і своїм прикладом змінювати інших, своїх дітей навчати, друзям про це говорити. Це процес тривалий.
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Но у нас нет столько времени. Украина на грани гибели.
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От бачите ви все шукаєте причину, на жаль. А я рахую, що потрібно весь час діяти, не нам так дітям, буде спадок, наших дій.
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Пупсик, шо тут обсуждать? Закрепите ! А если депутаты не проголосуют- вон из Рады. Все на досрочные.
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Цікаво, а що на це скаже Тимошенко? Чи Садовий?
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Скажуть шо це робиться щоб "прихавати кАрупцію") Що то кодло ще може сказати, і жодного голосу звичайно не дадуть..
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Будут выборы . За кого голосовать ?
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За того кого найбільше боїться ненавидить Ху*ло.
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М-да.. "агент" кремля зливає Україну Ху*лу, так зрадогівнюки?
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А якщо через 10 років Євросоюз розпадеться... (Вихід Англії, випєндрони Польщі і інших країн)
Як на мене достатньо проведенного Референдому...
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А як на мене, то в разі розпаду Євросоюзу достатньо 300 голосів депутатів, щоб відмінити цю статтю.
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Заякорить(с). Необычная терминология. Можэ он на контракт собрался? Боцманом, например. Бо это обязанность боцмана- якоря отдавать.
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Можно заякорить что хочешь. Только это будет уже не Конституция, а гавань хотелок.
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Конституция и есть гавань хотелок.

В любой стране.
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А що він, крім "заякорити", може ще в Конституцію загарпунити? І яким чином Конституція відноситься до певних міжнародних блоків та альянсів?
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Застолбить, заякорить... Что это за шоколадная малина?
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цапа а вам ваш фюрер значок наставника учредил )))) Президент учредил новый знак отличия «За наставничество». Им будут награждать опытных работников, в том числе государственных и муниципальных служащих, за личные заслуги в наставничестве в течение не менее пяти лет

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/03/2018/5a9cfb879a79476169b4a0c3?from=main
хотели совок - получите)))))
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Какая глупость.......Не Президент , а кусок дурака.Маразматик ....Жуть кто только нами не управлял....от зека до ИДИОТА.....
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Ігор Кондратюк гарно сказано !

Знаєте, що дивно? За 20 років роботи на телебаченні я в своїх програмах (таких масових, як "Караоке на майдані", "Американський шанс", "Х-фактор", "Україна має талант!"), які я знімав від Червонопартизанська Луганської області до Мукачево, та від Сум до Севастополя не зустрічав ЖОДНОЇ людини, яка б хотіла жити в росії!!!
Звідкіля ж взялися ті, кого ми зараз називаємо "сепаратистами"? Ті, хто виносить на мітинги прапори іншої держави - росії? При цьому я знаю чимало людей, які хотіли, і виїхали у країни Європи, США чи Канаду.
Але вони не виходили з прапорами цих держав на мітинги !
! І знаєте, що я зрозумів? Всі ці люди, які піднімають прапор росії на різного роду зібраннях або - громадяни росії, або - просто хворі громадяни України... Я іншої відповіді НЕ НАХОДЖУ! Бо, якби я хотів, щоб моїм президентом був дехто путін, я б просто виїхав у росію! Чи не так?
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Если президент ложит на Конституцию - то хоть туда заповеди Божьи впишите - толку не будет.
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от такий закон я вважаю просто необхідним ! це підтримую
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В русском языке нет предлога ,, ложит" , а есть - класть ! Для начала подтяните грамматику русского языка , а потом критикуйте !
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Недоразвитая зрадовня, которая это пишет, правда ожидает, что армия и активное гражданское общество их поддержит? Правда правда?

Порошенко: "Ми обговорюємо пропозицію "заякорити" в Конституції стратегію вступу України в ЄС та НАТО" - Цензор.НЕТ 254
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предвыборная компания во всей красе и барыга как обеспокоенная собака торопится пометить все углы, чтобы потом бравировать - безвиз (на хрен не нужный), якорь вступления (на возможное вхождение нужно 10-20 лет) и при Лолите скорей всего это не наступит никогда - он строит тоталитарно полицейское государство ... этой лапшой мальдивский думает заполучить симпатии украинцев ??? ... слов нет, одни матюги ...
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хрена се, как харант разошелся. Та оно и правда - чего это считаться с быдлом, согласным жить в статусе населения при племенном вожде, ногами топчущем конституционное право, заявленное именем народа. Народ? Да какой народ, кто это такой, что оно вообще такое-то? Давайте, ну хоть кто-нибудь, назовите, что такое народ Украины, почему он это, а не другое, и чем это определение обосновано. Что, нетути? Значит стадо и решает все любой альфа-козел, который его водит, этот или другой, какая разница, вот мы и дожили до того, что стали росисей, только вместо кремляди у нас нарисовался свой племенной вождь.
Нету определения для народа - нет интересов народа. Нет интересов народа - есть, тот, кто полезет назначать его. И какая разница по хорошему поводу или по плохому. Главное, что это и есть узурпация власти народа в пользу власти государственного чиновника, и похер на Конституцию, быдло пережует и сглотнет. Достаточно просто повонять про "социологические исследования", которые как и все остальное игнорируют народ и его права в стране, где Конституция утверждает, что власть принадлежит народу. Народа де-факто нет, вместо него стадо, власть над которым принадлежит альфа-козлу прикрывающемуся социологами - вот на грань чего мы докатились с пренебрежением к тому, что на самом деле значит быть украинским народом.
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Порошенко: "Ми обговорюємо пропозицію "заякорити" в Конституції стратегію вступу України в ЄС та НАТО" - Цензор.НЕТ 2959Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 9 ч.9 часов назад
После атаки ботов теперь чувствуется, что финансирование "минстеця" увеличили с 112 млн в 2016 году - аж до 862 млн в 2018 г., т.е. в восемь раз! Почти лярд! Кстати, друзья, вы в курсе, что в 2018 году на НАБУ в бюджете выделено меньше, чем на "минстець"? - 857 млн против 862 млн
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Надо не якорить, а подавать заявки на вступление в эти организации.
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Предложение хорошее, так и должно быть. В кремле гарантирована истерика, но мнение людоедов дОлжно игнорировать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО"
 
 
 
 
 
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