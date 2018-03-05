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 Политика Украины
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Все про:закон (2398) Порошенко (14407) самоубийство (540)

 Порошенко подписал закон про уголовную ответственность за доведение до самоубийства

Наказание - ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 4088, который предполагает до 3 лет ограничения или лишения свободы за доведения до самоубийства. Об этом свидетельствуют данные, которые содержит карточка законопроекта на сайте ВРУ.

Доведение до самоубийства или до попытки самоубийства повлечет ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. В том числе, если с человеком жестоко обращались, шантажировали, систематически унижали или же принуждали делать то, что он не хотел. В норме закона также упоминается "склонение к самоубийству" и "иные действия, способствующие совершению самоубийства". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, – Порошенко

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3053859
 
 
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То есть? если народ доведет Порошенко до самоубийства, то все попадают под эту статью?
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Ну да типа оплата за услуги Теплосети,когда отдают всю пенсию за эту услугу, а потом хоть под трамвай.
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Як це визначається?
Довів чи не довів?
У кожного свій поріг "больової чутливості".
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А хто слідуючий?
Мене в президенти.
Виборча програма: вкрав - відтяти руку(всім олігархамі керівникам, без розбору); збрехав народу - вдрізав паршивого язика(всім депутатам без розбору); зробив паршиву дорогу - на кілок; врачів, що порушили клятву Гіпократа - залікувати до психушки; тим хто краде Українські газові нефтяні та інші родовища і нам продає в три дорога - залити в ненажерливу гірлянку розплавлене золото, щоб подавились, і так далі... Дивись і Україна відродиться.
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Голосую за тебе. Куди вкинути бюлетень?
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Не, оно-то праильно. Я бы даже жёстче сделал, но, интересно, как это будет работать в стране, где судьи, не моргнув глазом и забивая хер вообще на всё, отпускают за реальные, доказанные убийства?
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Ну и когда Порошенко, Гройсмана и Гонтареву посадят?
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Так на фронте два самоубийства в неделю, гавнокомандующего пора садить получается
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В принципе мысль правильная. Но, к сожалению в стране, где право втало разменной монетой , что есть статья. что её нет мало что меняет.
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а если суицидник в записке напишет,шо его довели "бпп" и порошенко лично всех посадять?
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про Пецю поганого не можна говорити, а то ще зависне десь на дереві ,мало того ще й відповідати прйдеться Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства - Цензор.НЕТ 7730
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Вошьдь нашёл для себя лазейку...минимизировал, так сказать грех...статья не имущественная..конфискация не положена
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"В том числе, если с человеком жестоко обращались, шантажировали, систематически унижали или же принуждали делать то, что он не хотел". Это практический полный набор из всего того, что делали и делают представители государства с народом Украины. Или кто-то может утверждать, что отказ государства признавать народ Украины тем, кто он есть на самом деле, и исходя из народной идеи, которая связывает поколения и продемонстрирована историей основания столицы Киева - не является СИСТЕМАТИЧЕСКИМ УНИЖЕНИЕМ, ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ, ШАНТАЖОМ И ПРИНУЖДЕНИЕМ К ТОМУ, ЧЕГО НАРОД НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ? Да как бы ни так. Отказ личности в праве быть собой от того, что этот отказ применяется четверть века и по отношению к сорока миллионам человек преступлением быть не прекращает. Скорее наоборот - приобретает вид геноцида в виде попытки преобразования народа Украины в подконтрольную властям ублюдочную скотину, стадом приветствующую любого альфа-козла.

Гребаные алекситимики, идиоты и дебилоиды, недоразвитые организмы, примитивная форма млекопитающих... в общем, кого только не встретишь в среде украинской власти. Людей там только нет. И народ Украины у них в заложниках. А толпы ряженых псевдопатриотов весело и энергично бьют копытом, с удовлетворением наблюдая эту картину и перекликаясь на мове.
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Стаття може і вірна, але це мед для адвокатів.
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Як раз вовремя.Теперь платящие алименты,могут подавать встречные иски Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства - Цензор.НЕТ 3546
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Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства - Цензор.НЕТ 1526Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 9 ч.9 часов назад
После атаки ботов теперь чувствуется, что финансирование "минстеця" увеличили с 112 млн в 2016 году - аж до 862 млн в 2018 г., т.е. в восемь раз! Почти лярд! Кстати, друзья, вы в курсе, что в 2018 году на НАБУ в бюджете выделено меньше, чем на "минстець"? - 857 млн против 862 млн
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон про уголовную ответственность за доведение до самоубийства
 
 
 
 
 
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