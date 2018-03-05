 Порошенко подписал закон про уголовную ответственность за доведение до самоубийства

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 4088, который предполагает до 3 лет ограничения или лишения свободы за доведения до самоубийства. Об этом свидетельствуют данные, которые содержит карточка законопроекта на сайте ВРУ.

Доведение до самоубийства или до попытки самоубийства повлечет ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. В том числе, если с человеком жестоко обращались, шантажировали, систематически унижали или же принуждали делать то, что он не хотел. В норме закона также упоминается "склонение к самоубийству" и "иные действия, способствующие совершению самоубийства".

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Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации в парламентской газете "Голос Украины".