 Порошенко подписал закон про уголовную ответственность за доведение до самоубийства

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 4088, который предполагает до 3 лет ограничения или лишения свободы за доведения до самоубийства. Об этом свидетельствуют данные, которые содержит карточка законопроекта на сайте ВРУ.
Доведение до самоубийства или до попытки самоубийства повлечет ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. В том числе, если с человеком жестоко обращались, шантажировали, систематически унижали или же принуждали делать то, что он не хотел. В норме закона также упоминается "склонение к самоубийству" и "иные действия, способствующие совершению самоубийства".
Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации в парламентской газете "Голос Украины".
Довів чи не довів?
У кожного свій поріг "больової чутливості".
Мене в президенти.
Виборча програма: вкрав - відтяти руку(всім олігархамі керівникам, без розбору); збрехав народу - вдрізав паршивого язика(всім депутатам без розбору); зробив паршиву дорогу - на кілок; врачів, що порушили клятву Гіпократа - залікувати до психушки; тим хто краде Українські газові нефтяні та інші родовища і нам продає в три дорога - залити в ненажерливу гірлянку розплавлене золото, щоб подавились, і так далі... Дивись і Україна відродиться.
Гребаные алекситимики, идиоты и дебилоиды, недоразвитые организмы, примитивная форма млекопитающих... в общем, кого только не встретишь в среде украинской власти. Людей там только нет. И народ Украины у них в заложниках. А толпы ряженых псевдопатриотов весело и энергично бьют копытом, с удовлетворением наблюдая эту картину и перекликаясь на мове.
После атаки ботов теперь чувствуется, что финансирование "минстеця" увеличили с 112 млн в 2016 году - аж до 862 млн в 2018 г., т.е. в восемь раз! Почти лярд! Кстати, друзья, вы в курсе, что в 2018 году на НАБУ в бюджете выделено меньше, чем на "минстець"? - 857 млн против 862 млн