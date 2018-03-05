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Все про:Венгрия (548) Закарпатье (1280) офис (76) поджог (552) провокация (1123)

 "Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров

Среди подозреваемых во втором поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) есть и участники АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал на своей странице в Facebook.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги", - написал он.

По его словам, личность организатора тоже установлена - это житель Приднестровья, который сразу после преступления убежал домой: "По нашей информации он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья".

"Учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия, однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и по за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши члены праворадикальной пророссийской организации "Фаланга").

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев. ФОТО

Также он отметил, что российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных "активистов", и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей.

Блестящая операция Службы безопасности Украины и Национальной полиции и оперативное раскрытие преступления заслуживают самых высоких похвал. Особенно, учитывая тот факт, что нынешние преступники действовали гораздо профессиональнее польских праворадикалов.

"Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы и будут и дальше устраивать различные провокации, чтобы попробовать рассорить украинцев и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве. Так вот, как настоящий Москаль заявляю - ничего у вас не получится! Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - резюмировал глава Закарпатской ОГА.

Хрен вам в рыло, а не Донбасский сценарий на Закарпатье, - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053858
 
 
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У москаля видно уже старческий маразм, какой донбасский сценарий на Закарпатье? Что вы несете?
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создание ЗВНР(создание Закарпатско-Венгерской ,,,)-и в венгрии много прорашистских сириятов,которые как и рашист алчно смотрел на украинскийДонбасс.пока не урвал кусок,смотрят алчно на украинскоеЗакарпатье..он прав..
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Видимо смотрел видео Лёхи Макеева с Канкуна. Тот в каждом видео орал: "Мерды! Хрен вам на рыло!", пока не был линчеван и не попал в тюрьму Четумаля.
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МУЖИК , а не чмо политическое . Уважаю . Всё ясно и понятно .
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В этом выражении не хватает слов "с телячью ногу" "Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров - Цензор.НЕТ 8185 Москаль сегодня я вно не в ударе! "Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров - Цензор.НЕТ 3102
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лексикон москальський ,а прізвище по батьку було татарське , а сам себе називає русином "Хрін вам у рило, а не "Донбаський сценарій" на Закарпатті", - Москаль - провокаторам, які намагаються посварити українців і угорців - Цензор.НЕТ 8104
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ну і "шлёндра" цей сашаКрест...
і чому цей кацап не взяв собі нік з украінськім "Хрест"
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тому шо мудило - кацап замаскований...
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Силен, да?! Кто-то хотел, чтобы он перед Супрун извинился? Шо-то мне сдается, что ей бы этого извинения- не понравился. На этот раз- в полном объеме, а не пара слов, бо его немного понесло.
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А вроді Москаля хтось буде питать. Який буде сценарій залежить від сильних гравців і від людей. Як зреагують мільйони-такий і буде сценарій
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Что ты мелешь а ??? В Мариуполе был такой Бойко дядька старичок с выколотыми якорями кривыми на руках -- так вот он сказал в Городе не будет Кацапни --- и всю сволочь и местную тоже люди Мариуполя выкинули на ХЕР и все . Сильный человек Бойко был в Мариуполе ... Если в регионе есть СИЛЬНАЯ личность как Москаль например -- бардака и Предательства не будет никогда ... Москаля и с Донбасса убрали -- чтобы головы всем Предателям не открутил несмотря на МИНСКИЕ угоды ...
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Виктор Кондратюкк, если говоришь, то говори до конца...и какой итог? Ахметов отжал бойковский актив и усыпил старика... И поставил мэром киндер сюрприза, и поклонника домиков для ежиков, Бойченко... А че, старперы видят созвучие Бойко-Бойченко...вот и проголосовали...ешьте хоч повылазьте.. Так он терь этого вундервафлю в премьеры готовит...вот де суффикс....
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Скажу до Конца ватный --- КАЦАПЫ подогнали Грады в отместку Бойко и херачили по ЖИЛОМУ микрорайону Мариуполя --- а он все равно не сдал Мариуполь . Широкино -- городок --красавец прям на берегу возле Маруполя --- кацапы с Градов стерли с лица земли вместе с русскоязычными жителями -- а Бойко не сдал город .. Не плети ватный сюда Ахметова -- Ахметов в Киев уехал -- а не к Путлеру в Москву и потерял 50 % своего бизнеса в Донбассе . А мог бы уехать и в Лондон .... И все бы было хорошо у него ...
05.03.2018 11:08
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Вообще-то, это чушь.
"- Ну, шо я могу сказать? - сказал он наконец. - Настроение у людей очень плохое. Это самое главное. Нужно ехать и договариваться. И определяться. https://censor.net.ua/r280125
У Бойко была пассивная позиция, хотя, как он говорил в интервью - "страну нужно сохранить". Он не обратился к юго-востоку, не донес свою позицию. Возможно, это объясняется тем, что он уже был болен...
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Владимир Семенович помог кучмагору презиком стать.....
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Навчіть вже цього держслужбовця культури. Я розумію, що можливо так виразити свою думку, але не держслужбовцю. А то ні чим не краще від "мочить в сортірє".
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Перекрыть сообщение с Приднестровьем по всей границе пока не выдадут организатора. Представляете какие убытки понесет контрабандистская республика?
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Насчёт лексикона. Недавняя ругань в адрес мадам Супрун - это было грубовато, конечно.
Но в данной ситуации абсолютно с ним согласен. Без оговорок.
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Ну, хрен не хрен, а санитарный кордон с двух сторон для Новохазарии из 5 областей наверное будет...и возня с ляхами, в области национализма, приведет к западномиу варианту ордло... Еслиб жители цензора мониторили ,кроме методичек партнеров, другие источники, то у бабушки б выросли яйца...
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Новохазарія - це де? Це там де ж-и на крові православних младєнцев мацу замішують? Ходоса начитався?
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Москаль.....даремно прізвища не давали.
цей мент москаль не бажає помічати угорського сепаратизму-тероризму-фашизму.
воно цього тупо не бачить
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Москаль молодець, з москальнею треба розмовляти зрозумілою для них мовою.
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він зі всіма так "спілкується"
це дуже непристойна поведінка.
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для місцевого рівня така поведінка доречна, щоб ставити на місце "висококультурних вертливих слизьких гнид". Погано лише те, що він невиправний консерватор і не сприяє впровадженню ефективних нововведень. Ось тримати сформовані механізми в нього виходить добре.
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не бачу жодних позитивів
зашкорублий мент.
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Генадій Генадійович висловився, як завжди, дуже яскраво. А всім москалям з маленької букви - таки хрін на рило. Той "хрін",що "уд"по-їхньому.
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Ни минуты не сомневался, что у всяких антиеврейских, антипольских или антивенгерских показательных выходок исключительно ФСБшная основа, оттуда сценарий, бабки и организация провокаций. Во всех случаях когда удавалось взять виновных за жэппо, эта версия подтверждается. При совдепии это направление было очень сильным, а с приходом Озера эти старые ГБшные методы еще плотно срослись с уголовщиной.
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Якось не дуже довіряєш гучним заявам. Був у нас уже коломойський, який на словах великим патріотом прикидався, а на ділі облапошив державу на кілька лярдів і втік в європи. Тихенько потрібно робити свою справу на місці а не розкидатись погрозами. До тогож, до цього патріота є питання щодо його з угорцями постійних лобизаннях.
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корупція і контробас_ ось дві головні проблеми Закарпаття , а на це все влада регіону .як і всієї України" масними "долонями закриває очі
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Соромно за земляків- кропивничан. Хочеться знати прізвища..
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дивіться фільм "ДНК націй" ...
я у двух словах скажу що наука Генетика відкрила давно той факт,що угро-фіно-МОКШЕ-монголи є один народ по крові і ДНК.
У них ц крові -лінощі,зазіхання на територію сусідів, любов до бухалова,шалене бажання вбити слабшого,і іноді у збоченій формі, повчати весь Світ сидячи у навозі по саме підборіддя.і любов до халяви.Фашизм в їх крові і на рівні ДНК
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є розум у тих хто бере такі брудні гроші, був учасник АТО а після цього став агентом фсб.
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Рашка отсасывает в очередной раз,но им не привыкать
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Да блин, реально. Гайфуллин общается как кацап, а не татарин.
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Ветераны АТО купленные ФСБ..... Если бы поджог совершил Порошенко вместе с Хмарой, они бы тоже были куплены ФСБ.... Одна и та же песня
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Москаль много матерится, но контролировать что-либо не умеет.
Действует по схеме: построил-обматерил-дал поручения-забыл.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров
 
 
 
 
 
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