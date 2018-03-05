 "Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал на своей странице в Facebook.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги", - написал он.

По его словам, личность организатора тоже установлена - это житель Приднестровья, который сразу после преступления убежал домой: "По нашей информации он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья".

"Учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия, однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и по за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши члены праворадикальной пророссийской организации "Фаланга").

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев. ФОТО

Также он отметил, что российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных "активистов", и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей.

Блестящая операция Службы безопасности Украины и Национальной полиции и оперативное раскрытие преступления заслуживают самых высоких похвал. Особенно, учитывая тот факт, что нынешние преступники действовали гораздо профессиональнее польских праворадикалов.

"Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы и будут и дальше устраивать различные провокации, чтобы попробовать рассорить украинцев и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве. Так вот, как настоящий Москаль заявляю - ничего у вас не получится! Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - резюмировал глава Закарпатской ОГА.