 "Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал на своей странице в Facebook.
"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги", - написал он.
По его словам, личность организатора тоже установлена - это житель Приднестровья, который сразу после преступления убежал домой: "По нашей информации он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья".
"Учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия, однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и по за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши члены праворадикальной пророссийской организации "Фаланга").
Также он отметил, что российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных "активистов", и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей.
Блестящая операция Службы безопасности Украины и Национальной полиции и оперативное раскрытие преступления заслуживают самых высоких похвал. Особенно, учитывая тот факт, что нынешние преступники действовали гораздо профессиональнее польских праворадикалов.
"Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы и будут и дальше устраивать различные провокации, чтобы попробовать рассорить украинцев и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве. Так вот, как настоящий Москаль заявляю - ничего у вас не получится! Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - резюмировал глава Закарпатской ОГА.
і чому цей кацап не взяв собі нік з украінськім "Хрест"
05.03.2018 11:08
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"- Ну, шо я могу сказать? - сказал он наконец. - Настроение у людей очень плохое. Это самое главное. Нужно ехать и договариваться. И определяться. https://censor.net.ua/r280125
У Бойко была пассивная позиция, хотя, как он говорил в интервью - "страну нужно сохранить". Он не обратился к юго-востоку, не донес свою позицию. Возможно, это объясняется тем, что он уже был болен...
Но в данной ситуации абсолютно с ним согласен. Без оговорок.
цей мент москаль не бажає помічати угорського сепаратизму-тероризму-фашизму.
воно цього тупо не бачить
це дуже непристойна поведінка.
зашкорублий мент.
я у двух словах скажу що наука Генетика відкрила давно той факт,що угро-фіно-МОКШЕ-монголи є один народ по крові і ДНК.
У них ц крові -лінощі,зазіхання на територію сусідів, любов до бухалова,шалене бажання вбити слабшого,і іноді у збоченій формі, повчати весь Світ сидячи у навозі по саме підборіддя.і любов до халяви.Фашизм в їх крові і на рівні ДНК
Действует по схеме: построил-обматерил-дал поручения-забыл.