 Климпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе.
"Проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, российский монополист "Газпром" пригрозил прекращением поставок газа в Европу и снизил давление в сетях. Мгновенные и консолидированные действия украинского правительства, быстрая реакция Европейского Союза молниеносно быстро привели шантажистов в себя ", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, агрессия РФ может принимать не только формы вооруженного конфликта, но и происходить в виде экономических интервенций, энергетического шантажа, информационных спецопераций.
"Не надо думать, что война есть только на Донбассе или в оккупированном Крыму. Война идет против Украины и - шире - против Европы, против свободного мира ", - подчеркнула вице-премьер-министр.
Она убеждена, что действенный и успешный ответ агрессору на атаки может быть только консолидированным.
"В условиях современного мира одна страна не способна в одиночку противостоять всему спектру угроз, которые несет с собой агрессия", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.
почему-то не пишешь, что давление за сутки компенсировали поставками из Европы. не знал? "совпадение?"
откуда вы берётесь, дебилы ягелевые?
І до речі -- тиск в МГ доволі низький, і наслідки ще будуть, якщо ти розбираєшся в МГ.
А знайома, тому ж 2014-му, коли їй брат з СПБ, по скайпу, розповідав про "бегающих по улицам и убивающих за русский язык "биндер", отсутствие электроэнергии, газа и тепла в домах", відповіла: "За "биндер" не скажу - не видела, приедь, покажи хоть одного. Камеру "скайпа" на кухню, чтобы горящие конфорки плиты тебе показать, не понесу - шнур короткий. Но, ты, идиот, посмотри - я перед компьютером сижу в тонкой кофточке, а не в тулупе... И компьютер работает... Так что же ты городишь по поводу тепла и электроэнергии?! "Пошёл на х...!".
а в итоге-прёмгаз в дураках,платит ежедневно неустойку за отказ поставок газа Украине и еще заплатит за невыполнение технических условий по давлению в трубах...аж пришлось в воронеже трубу взрывать,шоб как то потом оправдать снижение давления .
репутационные потери выльются в уменьшение расейской доли на европейском газовом рынке.
кстати, совершенно не сомневаюсь, что инфу про 4-х летние закупки газа у грязьпрома ты взял у надёжнейшего источника - диспетчера Карлоса.
в 4 раза дороже российского
Такую информацию на своей странице в Facebook опубликовал коммерческий директор украинского концерна
Юрий Витренко. Он сослался на данные немецкого хаба NCG, из которых следует,
что на пике последних дней газ стоил 1325 долларов за тысячу кубометров. .
Beardman
@__Beardman_
Лошари виходьте 18.03.18!
Віддувайтесь в судах, через незаконний перетин кордону!
Лежіть в лікарнях або на нарах бо повірили аферисту!
Богуцькій, доречі, не забудьте скинути на карточку!
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1870003689696670/ …
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HfK5UbXnsk8 …
http://www.apsny.ge/2018/pol/1520227442.php… …
орден за отвагу.
В 1991-му розповів у Енгельсі, сусідам. Ті вирішили "по-бистрячку", побухать. Потім з туалету не вилазили від "бражки" - "бодяжили її, відразу після прання, а в системі пральний порошок залишився...
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піднімайте інформаційний шум в ЄС, саме час використати цей кацапський шантаж для торпедування Північного потоку -2 . Хуйло заявив ось недавно, що ПП-2 не несе ніяких загроз Україні, от вам і нагода пред,явити у пику лоббістам ПП-2 як з Німеччини так і з ЄС, що кацапи ще ПП-2 не побудували, а вже таким шантажем займаються. То що від них чекати, коли вони ПП-2 запустять в обхід України. Окрім того, виявляється, що газпром з початку року жодного разу не дотримувався договірного тиску подачі газу. Чи це не аргумент вам сьогодні, щоб наочно пред,явити Європі, що кацапи - ніякий не надійний постачальник, і що гарантовано буде порушувати договірні зобовов,язання.
Не додержуючись нормативу газового тиску в мережі кацапи мали намір спровокувати Україну відбирати газ, що призначався для ЄС та цим самим виставити Україну перед ЄС у дурному світлі як ненадійного транзитера та довести цим самим необхідність Північного потоку - 2 в обхід України. Українці цього не допустили ціною власного перебування у холоді. Так от тепер нехай це не залишається для кацапів без покарання, нехай це тепер обернеться проти них - пред,являйте Європі, що з кацами не можна мати справи і вірити їх обіцянкам по ПП-2.
Реверсный газ, при всём этом мы обеспечиваем транзит рашкиного газа в ес - это просто нонсенс, все это огромная афера. Значит , транзитировать газ можно, а употреблять нет? Я уверена на все сто процентов, что мы употребляем рассейский газ. И наш собственный газ нашей добычи мы не увидим уже никогда, так как его у нас украли и продают нам по бешеным ценам. Мало того, мне кажется, что и из сховищ газ продали, думая: что уже лето близко, потом поставят на место. А тут бац и морозы! И торговый партнёр стал выкобениваться
В общем, сейчас остается два вопроса, которые должны быть решены быстро и определенно, сразу после краха РФ.
Первый вопрос- ЯО, а второй - магистральные газопроводы, на которые хорошо присела Европа.
Понятно, что мы не имеем доступа к планам, которые должны урегулировать эти вопросы, но открытые источники могут дать некие подсказки или намеки, по этому поводу.
Итак о газе. По состоянию на конец 2017 года, капитализация Газпрома составила около 51 млрд. долларов. Причем, она несколько подросла с 2015 года, когда падала до 44 млрд., а на предвоенном пике - 305 млрд.
В общем, на подходе новый пакет санкций из США, которые могут опять погрузить стоимость акций к 40 и ниже млрд. При этом, только Украине и только по уже выигранным судам, Газпром должен 10 млрд.