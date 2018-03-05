EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3284  66
Материалы по теме:
Все про:Газ (8730) Газовые конфликты (510) Климпуш-Цинцадзе (225)

 Климпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя". ВИДЕО

Российская агрессия не ослабла и не исчезла, она все еще на повестке дня, счтиает вице-премьер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе.

...

"Проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, российский монополист "Газпром" пригрозил прекращением поставок газа в Европу и снизил давление в сетях. Мгновенные и консолидированные действия украинского правительства, быстрая реакция Европейского Союза молниеносно быстро привели шантажистов в себя ", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте также: Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля

По ее словам, агрессия РФ может принимать не только формы вооруженного конфликта, но и происходить в виде экономических интервенций, энергетического шантажа, информационных спецопераций.

"Не надо думать, что война есть только на Донбассе или в оккупированном Крыму. Война идет против Украины и - шире - против Европы, против свободного мира ", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Она убеждена, что действенный и успешный ответ агрессору на атаки может быть только консолидированным.

"В условиях современного мира одна страна не способна в одиночку противостоять всему спектру угроз, которые несет с собой агрессия", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3053854
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Українці гуртом з владою "прикрутили" імперські амбіції рашці!
 показать весь комментарий
 
 
"Не надо думать, что война есть только на Донбассе или в оккупированном Крыму. Война идет против Украины и - шире - против Европы, против свободного мира ", - подчеркнула вице-премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3053854
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто нічого не добився, як був гранично низький тиск в трубах зі сторони росії, так і лишився! Чому радіє наша влада незрозуміло! Власній неспроможності ефективно відповідати на провокативні дії росії? Тиск досі низький, а на сході морози! За рахунок зменшення опалення багатоквартирних будинків та за рахунок зупиники промвиробництв зараз зберігається транзит газу до Європи і це абсолютно неприйнятно! Ми допомагаємо Європі яка не дає нам навіть кредитів під час війни!!!!! Так роблять тільки повні ідіоти!
 показать весь комментарий
 
 
тю. чему радуется? поводу содрать с засрашки в бюджет ещё пару лярдов за невыполнение контракта.
почему-то не пишешь, что давление за сутки компенсировали поставками из Европы. не знал? "совпадение?" Климпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя" - Цензор.НЕТ 796
 показать весь комментарий
 
 
ага. несколько. до января 2019-го.
откуда вы берётесь, дебилы ягелевые? Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 2954
 показать весь комментарий
 
 
ну,темперь заставит рашку продавать Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 7843.ты рад?
 показать весь комментарий
 
 
что давление за сутки компенсировали поставками из Европы. не знал? "совпадение?" Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 4272- цікаво, а де той газ, що "закрома" родині влітку закачали і на всіх кутках кричали, що нам його хватить на дві зими????

І до речі -- тиск в МГ доволі низький, і наслідки ще будуть, якщо ти розбираєшся в МГ.
 показать весь комментарий
 
А Вам, з "ВнутріМКАДдя", видно, що десь в Україні, в будинках, похолоднішало? У мене як було 20, так і залишилось, не зважаючи на посилення морозу......Ні від когось зі знайомих не чув, щоб вони стали мерзнуть... Це так само, як мені з Волгограду, в 2014-му, по "скайпу", повідомляли, що весь Крим проголосував за Росію, всі війська українські перейшли на їх бік і скоро Україну розділять між собою Росія, Польща, Білорусь і Угорщина з Румунією...
А знайома, тому ж 2014-му, коли їй брат з СПБ, по скайпу, розповідав про "бегающих по улицам и убивающих за русский язык "биндер", отсутствие электроэнергии, газа и тепла в домах", відповіла: "За "биндер" не скажу - не видела, приедь, покажи хоть одного. Камеру "скайпа" на кухню, чтобы горящие конфорки плиты тебе показать, не понесу - шнур короткий. Но, ты, идиот, посмотри - я перед компьютером сижу в тонкой кофточке, а не в тулупе... И компьютер работает... Так что же ты городишь по поводу тепла и электроэнергии?! "Пошёл на х...!".
 показать весь комментарий
 
 
В мене в коридорі 26. А в теплішій кімнаті на сонячній стороні взагалі жара.
 показать весь комментарий
 
 
Мене влаштовує і 20... Балкон (засклений), дивиться на захід. Так у сонячні дні дружина двері на балкон відкриває, бо в кімнаті прохолодніше, ніж на балконі...
 показать весь комментарий
 
 
Они в этом правительстве как отмороженные. С чего поднялся весь гвалт?.Вы ж уже два года не покупаете ни капли Российского газа ,-по словам Гроссмана.Так как Вам перекрыли то , чего нет.Гроссман кричал , что полные закрома газа.Так он и дороги через пять лет сделает. Не правительство , а сборная дебилов.
 показать весь комментарий
 
 
Україна не купляє- купляє ЕС. Це ти ЕС дебілами назвав?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, ЄС купляє, а прикручує Україна, весь світ воює з рашкою - а гинуть лише українські хлопці, пиши ще.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно писатиму, а не маніпулюватиму, як ти. Війна- це не лише бойові дії, а в більшій мірі єкономічні на сьогодні.
 показать весь комментарий
 
 
Саша, та не сперечайтеся з ними... Вони "на зарплаті"... Я одному ідіоту, на тому тижні, з приводу газу, пробував пояснить, що Україна у ЕС купує багато товарів - в тому числі і газ. І насрать, що газ, який продає ЕС Україні, колись був російським. Він - товар. З моменту, коли ЕС заплатив за нього гроші, він став власністю ЕС. Та "хоч кілок на голові теши..."!!! Кажу: "Білорусь купляє в Україні картоплю та інші овочі. Ти купив у магазині хліб, заплатив гроші...Чиєю власністю він стає?" Відповідає: "Власністю того, хто купив...". Питаю: "Білорусь продала свою власність (картоплю) в Росію(ти продав хлібину сусіду, якому ліньки до магазину іти). Чиєю власністю вона стала? Відповідає: "Російською... А хліб - сусіда...". Знову питаю: "Так чий же газ, що продає ЕС Україні?!" Відповідь: "Російський...". Тільки вимовить зміг: "Ага, а картопля, яку Білорусь купила в України, перепродала Росії, а вона її в ОРДЛО передала - теж українська...". Махнув рукою і пішов... Адама Сміта з нього точно не вийде...
 показать весь комментарий
 
 
Сраколиз, сам зрозумів що хрюкнув? Іноді краще барбарис смоктати, ніж дурню писати.
 показать весь комментарий
 
не важно с чего поднялся...важно шо в итоге.
а в итоге-прёмгаз в дураках,платит ежедневно неустойку за отказ поставок газа Украине и еще заплатит за невыполнение технических условий по давлению в трубах...аж пришлось в воронеже трубу взрывать,шоб как то потом оправдать снижение давления .
репутационные потери выльются в уменьшение расейской доли на европейском газовом рынке.
 показать весь комментарий
 
 
тут уже каждая бабка знает про Стокгольмский арбитраж, но всё равно находится идиот, который будет рассказывать про распятых мальчиков и рыдающих коров, фаршированных снегирями. Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 5028
кстати, совершенно не сомневаюсь, что инфу про 4-х летние закупки газа у грязьпрома ты взял у надёжнейшего источника - диспетчера Карлоса. Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 5028
 показать весь комментарий
 
 
Газ из Европы обошелся Украине
в 4 раза дороже российского

Такую информацию на своей странице в Facebook опубликовал коммерческий директор украинского концерна
Юрий Витренко. Он сослался на данные немецкого хаба NCG, из которых следует,
что на пике последних дней газ стоил 1325 долларов за тысячу кубометров. .
 показать весь комментарий
 
 
тобиш полтавский газ по 40 баксов отдали фирташу а госсударству по 1325 ? так же дешевше
 показать весь комментарий
 
там это...в общем теперь Миха зовет свергать грузинских барыг...капец лохи михолизы))))))))))))

Beardman

@__Beardman_
Лошари виходьте 18.03.18!
Віддувайтесь в судах, через незаконний перетин кордону!
Лежіть в лікарнях або на нарах бо повірили аферисту!
Богуцькій, доречі, не забудьте скинути на карточку!
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1870003689696670/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HfK5UbXnsk8
http://www.apsny.ge/2018/pol/1520227442.php…Климпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя" - Цензор.НЕТ 8580
 показать весь комментарий
 
 
нидерландских барыг скоро свергать начнёт.
 показать весь комментарий
 
 
Тут- я пока не понял. У него какая-то откровенная патология? Он же 18-го у нас свергать собрался. Какой, однако- многостаночник!
 показать весь комментарий
 
 
СААКАШВИЛИ: МЫ ДОЛЖНЫ ВЫИГРАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ В 2018 ГОДУ. він таки знайшов свого ділєра в Голандії)))
 показать весь комментарий
 
 
Лера,а там "кокс" не "разбодяжений", краще "вставляє"...
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, что я тоже поучаствовал, в движухе "Прикрути!". У меня вчера брага поспела, в самый раз бы самограй выгнать. Но! Я не стал. И сегодня не буду. Можэ меня надо наградить???
 показать весь комментарий
 
 
Сам себя можеш наградить ,когда выгониш -100 грамм премиальных....
 показать весь комментарий
 
 
медаль вам за стойкость. Климпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя" - Цензор.НЕТ 6902
орден за отвагу.
 показать весь комментарий
 
 
А у пацаков такой проблемы нет - они испокон веков сразу брагу и хлещут - не успевают выгнать... Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 4941И не страдают так как ты.... Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 4941
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, я служил срочную ещё в Сов Армии. Так вот - в нашей роте служили сибиряки, оказывается - в Сибири пьют брагу в деревнях до сих пор.. Называют -хлебное вино.. Надыбали мы как-то полмешка сахара и заквасили в бидоне в вагончике на стройке. Так вот - пока я искал сварщиков и договаривался перегонный куб сделать - оказалось ненужным, потому что они уже успели полбидона вылакать!!! И рассказывали что дома они брагу в стиральной машине делают - 10 часов машина крутится-- брага готова ! Такая вот жажда у людей и смекалка.... Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 678
 показать весь комментарий
 
 
Еще бы в бетономешалке попробывали. Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 7437
 показать весь комментарий
 
 
На бетономешалку у них сахара не хватит - голодранцы ... Видел бы ты в чём они на службу приехали !! Я таких облезлых ватников и драных сапогов сроду не видел ! Хуже них - только из средней Азии!! Я оделся, естессно, на службу тоже не во фраке. НО!!! - в моём старом "рябчике" один красавец НА ДЕМБЕЛЬ уехал !!!!!!
 показать весь комментарий
 
Для молодых дам - "рябчик"- это тельняшка.
 показать весь комментарий
 
Так їх же подібним чином брагу каламутить українці ж, і навчили. У нас тітка жила по сусідству - на замовлення самогонку варила. Навіть начальство районне частенько замовляло, бо вважали, що "пить магазинну горілку - "кацапський звичай". (привезуть "менти" цукор, дріжжі, а потім самогонку забирають). У мене і зараз, буває, вдома говорять: "Тав він лінивий, що кацап... Навіть самогонного апарату дома немає..."
В 1991-му розповів у Енгельсі, сусідам. Ті вирішили "по-бистрячку", побухать. Потім з туалету не вилазили від "бражки" - "бодяжили її, відразу після прання, а в системі пральний порошок залишився...
 показать весь комментарий
 
 
Поседите Новинского- он типичный экономический интервент из раши . Хуло дал ему денег ( а откуда еще они взялись?) и сказал быть агентом- олигархом в Украине.
 показать весь комментарий
 
А вот за снижение давления неплохо было бы подать новый неслабый иск в международный суд на Рашу.... Тем более - что вина в нарушении договора практически доказана... И в иск можно внести всё что угодно - от моральных и физических страданий миллионов человек до упущенной выгоды....
 показать весь комментарий
 
 
Климпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя"

--------------

піднімайте інформаційний шум в ЄС, саме час використати цей кацапський шантаж для торпедування Північного потоку -2 . Хуйло заявив ось недавно, що ПП-2 не несе ніяких загроз Україні, от вам і нагода пред,явити у пику лоббістам ПП-2 як з Німеччини так і з ЄС, що кацапи ще ПП-2 не побудували, а вже таким шантажем займаються. То що від них чекати, коли вони ПП-2 запустять в обхід України. Окрім того, виявляється, що газпром з початку року жодного разу не дотримувався договірного тиску подачі газу. Чи це не аргумент вам сьогодні, щоб наочно пред,явити Європі, що кацапи - ніякий не надійний постачальник, і що гарантовано буде порушувати договірні зобовов,язання.
Не додержуючись нормативу газового тиску в мережі кацапи мали намір спровокувати Україну відбирати газ, що призначався для ЄС та цим самим виставити Україну перед ЄС у дурному світлі як ненадійного транзитера та довести цим самим необхідність Північного потоку - 2 в обхід України. Українці цього не допустили ціною власного перебування у холоді. Так от тепер нехай це не залишається для кацапів без покарання, нехай це тепер обернеться проти них - пред,являйте Європі, що з кацами не можна мати справи і вірити їх обіцянкам по ПП-2.
 показать весь комментарий
 
 
Десятые сутки подряд "Газпром" устанавливает исторический рекорд поставок газа в дальнее зарубежье. Так, 2 марта компания экспортировала 713,4 миллиона кубометров газа, сообщило управление информации холдинга. .
 показать весь комментарий
 
дуже климпушка хтіла щоб український кругляк весь вивезли та МВФ транш видав на розграбунок баригам Климпуш-Цинцадзе: "Консолідовані дії уряду та реакція ЄС швидко привели газових шантажистів до тями" - Цензор.НЕТ 9072
 показать весь комментарий
 
Брехня і підлість , москалі , то ваш образ нікчемного життя ! А українці - нація мирна і не брехлива , бо правда завжди одна !
 показать весь комментарий
 
 
Консолидированные действия правительства и реакция ЕС. И какая это реакция ЕС. Было одно заявление - в ЕС в настоящее время газа для Украины нет. А вот относительно давления - давление в трубе зависит от потребления. Видно потребителей ЕС устраивало количество газа. В контракте видно не указана эта величина.
 показать весь комментарий
 
Тому нам продали газ Польща, Словаччина та Угорщина, чого кацапи такі тупі?
 показать весь комментарий
 
 
Да газ уже сегодня идёт мимо Украины, по СП1. Десятые сутки подряд "Газпром" устанавливает исторический рекорд поставок газа в дальнее зарубежье. В феврале "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 17,4 миллиарда кубометров, 2 марта компания экспортировала 713,4 миллиона кубометров газа. .
 показать весь комментарий
 
Вы за четыре года не сделали практически ничего, чтобы стать реально независимыми от рашки. Были только лозунги на радость украинцам , что мы не берём у рашки газ. Вместо этого все оставалось по- старому, но возникли всевозможные варианты роттердамов плюс. Вот Даля Грибаускайте в это время реально занималась энергобезопасностью, она строилатерминалы для принятия сжиженного газа , она подписывала контракты. Теперь она может и у Газпрома брать газ, если захочет, но никакая б.. не сможет посредине зимы ей перекрывать вентиль.
Реверсный газ, при всём этом мы обеспечиваем транзит рашкиного газа в ес - это просто нонсенс, все это огромная афера. Значит , транзитировать газ можно, а употреблять нет? Я уверена на все сто процентов, что мы употребляем рассейский газ. И наш собственный газ нашей добычи мы не увидим уже никогда, так как его у нас украли и продают нам по бешеным ценам. Мало того, мне кажется, что и из сховищ газ продали, думая: что уже лето близко, потом поставят на место. А тут бац и морозы! И торговый партнёр стал выкобениваться
 показать весь комментарий
 
 
Привели в себя очень круто - как было давление на входе 50 атм , так и осталось. Язык без костей - трепаться проще всего.
 показать весь комментарий
 
Российским аналитикам, следовало бы обратить внимание, на казалось бы, совершенно никчемные аспекты российско-украинского противостояния, которые показываю направление падения империи.
В общем, сейчас остается два вопроса, которые должны быть решены быстро и определенно, сразу после краха РФ.
Первый вопрос- ЯО, а второй - магистральные газопроводы, на которые хорошо присела Европа.
Понятно, что мы не имеем доступа к планам, которые должны урегулировать эти вопросы, но открытые источники могут дать некие подсказки или намеки, по этому поводу.

Итак о газе. По состоянию на конец 2017 года, капитализация Газпрома составила около 51 млрд. долларов. Причем, она несколько подросла с 2015 года, когда падала до 44 млрд., а на предвоенном пике - 305 млрд.
В общем, на подходе новый пакет санкций из США, которые могут опять погрузить стоимость акций к 40 и ниже млрд. При этом, только Украине и только по уже выигранным судам, Газпром должен 10 млрд.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх