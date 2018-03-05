 Климпуш-Цинцадзе: "Консолидированные действия правительства и реакция ЕС быстро привели газовых шантажистов в себя". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе.

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"Проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, российский монополист "Газпром" пригрозил прекращением поставок газа в Европу и снизил давление в сетях. Мгновенные и консолидированные действия украинского правительства, быстрая реакция Европейского Союза молниеносно быстро привели шантажистов в себя ", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, агрессия РФ может принимать не только формы вооруженного конфликта, но и происходить в виде экономических интервенций, энергетического шантажа, информационных спецопераций.

"Не надо думать, что война есть только на Донбассе или в оккупированном Крыму. Война идет против Украины и - шире - против Европы, против свободного мира ", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Она убеждена, что действенный и успешный ответ агрессору на атаки может быть только консолидированным.

"В условиях современного мира одна страна не способна в одиночку противостоять всему спектру угроз, которые несет с собой агрессия", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.