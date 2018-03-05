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 Политика Украины
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Все про:лотерея (71) Минфин (1198) азартные игры (46) Антимонопольный комитет (235) Загребельская (5)

 АМКУ обвиняют в том, что комитет отказался закрепить за игровыми салонами название "государственная лотерея" и отдать миллиарды гривен в одни руки, - госуполномоченный Загребельская

Минфин продолжает давить на Антимонопольный комитет, требуя согласовать лицензионный условия осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, разработанный Министерством финансов Украины проект постановления о лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей не был согласован всеми заинтересованными органами власти, в том числе АМКУ, "из-за установления необоснованных, дискриминационных условий, которые фактически закрывают рынок для новых участников, и ряд других правовых норм, способствующих тенизации азартного рынка".

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Вместе с тем, по ее данным, Министерство финансов Украины заложило в государственный бюджет на 2018 1,9 млрд грн поступлений: "большая часть от продажи лицензий в расчете на несколько операторов".

Она также отметила, что в 2017 году СНБО Украины в третий раз принял решение о применении санкций в отношении ООО "МСЛ" и ЗАО "Патриот".

"16 февраля 2018 на совещании в правительстве Первый вице-премьер-министр обратил внимание на необходимость принятия лицензионных условий и выставил государственного уполномоченного АМКУ (меня) из зала, не заслушав доклад о состоянии рынка и недостатков проекта", - добавила Загребельская.

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"22 февраля 2018 на заседании АМКУ был единогласно одобрен отчет по результатам исследования лотерейного рынка с предложениями Кабинета Министров Украины", - отметила она.

"Сегодня комитет обвиняют в тенизации рынка, блокировании принятия Лицензионных условий, работе на государство агрессора, не государственном подходе, шпионаже, недополучении средств бюджетом и тому подобное", - констатировала Загребельская.

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"Лотерейный рынок Украины - одна из сфер, наиболее пострадавшая от непрофессиональных действий со стороны государственных чиновников, которые годами системно шагали вопреки здравому смыслу и экономике. Сегодня мы могли бы сделать еще один шаг "вопреки" - закрепить за игровыми салонами название "государственная лотерея" и отдать миллиарды гривен наличных за аддиктивный товар в одни руки без всякого контроля со стороны государства. Но АМКУ этого не сделал, и за это комитет теперь обвиняют. Что же сделал АМКУ и в чем он виноват? 22 февраля 2018 г. АМКУ уверенно и безапелляционно сказал "хватит" посягательствам на монополизацию лотерей. И не просто сказал, а на 100 листах отчета расписал почему и что нужно делать дальше. И именно этот шаг отдельные СМИ и чиновники ставят в вину АМКУ. Мол, именно по вине АМКУ мы имеем весь этот беспорядок и копейки в бюджете. Это стало следующей волной информационных манипуляций после обвинений в шпионаже и подыгрывании бизнесу страны-агрессора. Я считаю сверхважной борьбу с такими манипуляциями и информационными атаками, поскольку мы наедине вряд ли справимся и сможем заставить прекратить практику "вопреки", остановиться и начать движение в обратную сторону - к построению прозрачного и легального рынка", - резюмировала Загребельская. 

Источник: https://censor.net.ua/n3053853
 
 
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За інформацію журналістів-розслідувачів лотареями у нас займаються Турчинов, Пинзенник і козлорилі...
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Розсідувачі -журналісти тебе дурять))) Головний кришувальник і організатор грального бізнесу як був при януковощу пан Третьяков,так і при Порошеску залишився той самий депутат Банди Політичних Повій пан Третьяков!
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Хочу услышать фамилии этих журналистов. Шарий тоже среди них?
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Потрібно заборонити будь які державні або приватні лотереї до кінця війни! Жодних казино не може бути! Є зайві гроші - віддавайте на армію!
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Насправді, звичайні державні лотереї (де цифри вгадувати, а потім розіграш з кульками по ТБ) можна залишити, адже вони є державними і з них також береться воєнний збір та платяться податки.

Закрити треба саме ігрові зали, які раптом всі стали "лотереями"...
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А алкоголь, сигарети, турпоїздки теж заборонити? А щодо "грошей на армію", то я перераховував свої гроші на армію, а банда порошенка пустила їх на бєркут.
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Миколаєць, звідки такі відомості, про дії "банди Порошенка"? Хіба бюджет прймає банда, а не ВР?
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Когда вы уже наконец все нажретесь? Государственники, бля...
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Чому лотереями називаються інтернет-казіно і ігрові салони?

Лотереї - це коли я купую білет і заповняю там цифри. От хай класичні лотереї і залишаються.

А ігрові салони треба спалити нафіг. Якщо і дозволяти азартні ігри, то лише класичні казино у спеціальних ігрових зонах за межами великих міст.
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дУРА, это же может Разрушить МОНОПОЛИЮ и Сверхприбыли целой Отрасли. Прибыль - ДЛЯ ИЗБРАННЫХ. Для была - ЧП первая группа.
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Порошенко это СТАБИЛЬНОСТЬ, Стабильность и стабильность. Стабильность как при Брежневе, при Лукашенко при путине. ГОЛОСУЙ за СТАБИЛЬНОСТЬ , Пошли в задницу Развитие, демократию - свободу слова. ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ. за алексеича.
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Давайте всё называть своими именами. Лотерей там нет в помине. Обыкновенные залы для обноса наличности у даунов туда заходящих. Это даже не игровые салоны с однорукими. Это циничное "на.балово" под видом "национальной лотереи". Тут речь даже не о монополизме а речь о полном запрете подобных заведений. Да они и запрещены. Но одноруких поменяли на мониторы с системными блоками и добавили слово "национальная лотерея" и теперь пофиг на запрет азартных игр. Ау сабаков, лацадрицагрицак, танцор с обакой и прочие селёдочки матиас. Поведение АМКУ - это попытка отработать бабло от кацапов, которые забашляли этой донецкой Агии причём риторика о запрете используется как последний аргумент если не пустят конкурентов. Если и не мне то не достанься ты ни кому. А на деле в "доле" от дойки наивных граждан все мною перечисленные выше: менты, сбушки, прокуроришки всех мастей и так далее. Так что сказать можно одно: люди не несите деньги проходимцам, без разницы как они называются "национальная лотерея" или "интернациональная лотерея" это лохотрон возведённый в ранг "национального". Как на Перова перед входом в магазин, лохов разводили ещё лет 10-15 назад теперь уже вот так на "национальном" уровне))) Был в Днепровском суде, прошёлся в Макдональдс, блин на одном пятаке 5 национальных лотерей и четыре ломбарда..... Все признаки полной жопы, потому как мы ну ни как не в Лас-Вегасе.
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Слышала что лотареи под контролем кацапов. НАБУ там надо поковыряться- и за уши вытянуть козломордых. На всем в Украине зарабатывают!
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Кацапська тільки УНЛ. Тому петя її і залишив єдину монополістичну.
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Кацапов подвинули, кацапы через этот персонаж Агию пытаются вернуться. А пасётся на лохах Третьяков ну и сотоварищи которых я перечислил.
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Правом проводить лотерею должно обладать только государство.
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А алкоголь, сигарети, турпоїздки теж заборонити? А щодо "грошей на армію", то я перераховував свої гроші на армію, а банда порошенка пустила їх на бєркут.
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Ігрові салони, розливайки, ломбарди, блатняк (який кацапи іменують "шансони") - це все атребути тітушні і рюсскага міра в Україні і це все має бути заборонено. Нам треба очистити суспільство!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАМКУ обвиняют в том, что комитет отказался закрепить за игровыми салонами название "государственная лотерея" и отдать миллиарды гривен в одни руки, - госуполномоченный Загребельская
 
 
 
 
 
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