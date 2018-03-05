 АМКУ обвиняют в том, что комитет отказался закрепить за игровыми салонами название "государственная лотерея" и отдать миллиарды гривен в одни руки, - госуполномоченный Загребельская

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, разработанный Министерством финансов Украины проект постановления о лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей не был согласован всеми заинтересованными органами власти, в том числе АМКУ, "из-за установления необоснованных, дискриминационных условий, которые фактически закрывают рынок для новых участников, и ряд других правовых норм, способствующих тенизации азартного рынка".

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Вместе с тем, по ее данным, Министерство финансов Украины заложило в государственный бюджет на 2018 1,9 млрд грн поступлений: "большая часть от продажи лицензий в расчете на несколько операторов".

Она также отметила, что в 2017 году СНБО Украины в третий раз принял решение о применении санкций в отношении ООО "МСЛ" и ЗАО "Патриот".

"16 февраля 2018 на совещании в правительстве Первый вице-премьер-министр обратил внимание на необходимость принятия лицензионных условий и выставил государственного уполномоченного АМКУ (меня) из зала, не заслушав доклад о состоянии рынка и недостатков проекта", - добавила Загребельская.

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"22 февраля 2018 на заседании АМКУ был единогласно одобрен отчет по результатам исследования лотерейного рынка с предложениями Кабинета Министров Украины", - отметила она.

"Сегодня комитет обвиняют в тенизации рынка, блокировании принятия Лицензионных условий, работе на государство агрессора, не государственном подходе, шпионаже, недополучении средств бюджетом и тому подобное", - констатировала Загребельская.

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"Лотерейный рынок Украины - одна из сфер, наиболее пострадавшая от непрофессиональных действий со стороны государственных чиновников, которые годами системно шагали вопреки здравому смыслу и экономике. Сегодня мы могли бы сделать еще один шаг "вопреки" - закрепить за игровыми салонами название "государственная лотерея" и отдать миллиарды гривен наличных за аддиктивный товар в одни руки без всякого контроля со стороны государства. Но АМКУ этого не сделал, и за это комитет теперь обвиняют. Что же сделал АМКУ и в чем он виноват? 22 февраля 2018 г. АМКУ уверенно и безапелляционно сказал "хватит" посягательствам на монополизацию лотерей. И не просто сказал, а на 100 листах отчета расписал почему и что нужно делать дальше. И именно этот шаг отдельные СМИ и чиновники ставят в вину АМКУ. Мол, именно по вине АМКУ мы имеем весь этот беспорядок и копейки в бюджете. Это стало следующей волной информационных манипуляций после обвинений в шпионаже и подыгрывании бизнесу страны-агрессора. Я считаю сверхважной борьбу с такими манипуляциями и информационными атаками, поскольку мы наедине вряд ли справимся и сможем заставить прекратить практику "вопреки", остановиться и начать движение в обратную сторону - к построению прозрачного и легального рынка", - резюмировала Загребельская.