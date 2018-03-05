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 Происшествия
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Все про:пожар (3019) смерть (4689) ГСЧС (1347)

 В течение прошедшей недели во время пожаров погибли 73 человека, на водных объектах - 1, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 26.02 по 04.03) подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидацию их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 825 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 43 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 248 пожаров, спасено на пожарах 25 человек и не допущено уничтожение огнем 718 зданий и 54 ед. техники. На пожарах погибли 73 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 731 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 83 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожен 421 взрывоопасный предмет времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погиб 1 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3053848
 
 
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статистика просто поражает ,плюс к ним автоаварии и просто страшно становиться
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Аваков упразднил пожарную инспекцию, поэтому люди на пожарах гибнут пачками. Власть ублюдков в Украине - вот в чём ответ.
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Це наслідки тотальної безвідповідальності та безкарності, від верха до низу !!! Неспроможність держави виконувати належні функціі !!)))
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Правила пожарной безопасности очень простые. Не удивлюсь, если 99% пожаров по пьяни.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение прошедшей недели во время пожаров погибли 73 человека, на водных объектах - 1, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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