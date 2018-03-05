 В течение прошедшей недели во время пожаров погибли 73 человека, на водных объектах - 1, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 825 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 43 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 248 пожаров, спасено на пожарах 25 человек и не допущено уничтожение огнем 718 зданий и 54 ед. техники. На пожарах погибли 73 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 731 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 83 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожен 421 взрывоопасный предмет времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погиб 1 человек.