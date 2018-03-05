 Неизвестные во Вроцлаве избили украинца, оскорбляя его по национальному признаку, - Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше

Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше просит всех неравнодушных помочь обнаружить злоумышленников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 в Вроцлаве.. Они избили его и скрылись",- информирует центр.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любой украинец за положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на 3 года, - Климкин о законе об Институте нацпамяти
Отмечается, что избиение сопровождалось оскорблениями в его адрес по национальному признаку.
Инцидент имел место вечером 2 марта возле остановки "Автовокзал".
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух украинцев избили в Варшаве из-за их национальности
Центр сообщил о факте избиения в полицию, которая уже начала действия по выявлению злоумышленников.
А модератор идиот. Что в моем комментарии тебе не понравилось?
А модератор идиот. Что в моем комментарии тебе не понравилось?
граждан Украины в киеве, может барыга или его кремлядьские торговые
партнёры и до Вроцлава добрались ?
и так по колу!
вам в ваших кацапских методичках что пишут, что это он заставил Польшу принимать такие законы?
т.к началось все с того, что когда в Польше начали разрушать наши памятники, то, на все наши просьбы разобраться поляки морозились, но при этом требовали "обеспечить им право" на военные раскопки
И когда Вятрович, в ответ, запретил им это делать- то он все правильно сделал
США выдвинули Польше ультиматум из-за скандального закона об Институте национальной памяти.
Из-за спора между Польшей и Израилем администрация США направила Варшаве сигнал, что польская власть не может рассчитывать на встречу с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет решен.
Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники.
Отмечается, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.
А парламент ЕС добавил:
Европейский парламент в четверг, 1 марта, подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши. Об этом сообщает dpa.
Отмечается, что целью таких жестких действий стал отказ польского правительства национал-консерваторов Права и справедливости от скандальной реформы правосудия. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 евродепутатов.
Пациент проявляет неадекватность, причем, на многих направлениях.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10008917-polskiy-zakon-o-zaprete-banderizma-napravlen-v-konstitucionnyy-sud.html
І дійсно, по рішенню конституційного суду побачимо наскільки далеко поляки зайшли в своєму безглузді.
ну теперь российские пропагандисты трохи поверещат радостно что-нибудь из Тараса Бульбы и тому подобное, ну и что