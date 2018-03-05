 Неизвестные во Вроцлаве избили украинца, оскорбляя его по национальному признаку, - Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше

Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше просит всех неравнодушных помочь обнаружить злоумышленников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 в Вроцлаве.. Они избили его и скрылись",- информирует центр.

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Отмечается, что избиение сопровождалось оскорблениями в его адрес по национальному признаку.

Инцидент имел место вечером 2 марта возле остановки "Автовокзал".

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Центр сообщил о факте избиения в полицию, которая уже начала действия по выявлению злоумышленников.