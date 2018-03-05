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 Происшествия, За рубежом
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Все про:избиение (9142) Ксенофобия (105) Польша (4199) украинофобия (434) украинцы (2822)

 Неизвестные во Вроцлаве избили украинца, оскорбляя его по национальному признаку, - Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше

Во Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца, оскорбляя его по национальному признаку, и скрылись.

Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше просит всех неравнодушных помочь обнаружить злоумышленников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 в Вроцлаве.. Они избили его и скрылись",- информирует центр.

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Отмечается, что избиение сопровождалось оскорблениями в его адрес по национальному признаку.

Инцидент имел место вечером 2 марта возле остановки "Автовокзал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух украинцев избили в Варшаве из-за их национальности

Центр сообщил о факте избиения в полицию, которая уже начала действия по выявлению злоумышленников.

Источник: https://censor.net.ua/n3053846
 
 
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і ці дебіли нам щось про Бандеру будуть казати??
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Эти поляки там все расисты и ксенофобы, они там все поголовно евреев жидами называют, в ихнем словаре вообще нет слова еврей.
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а хто це гуские? Ті, що преперлися в нащ Донбас та заводи усі вивезли? Оті прілагательные? Ми не тільки вас "називать" будемо, а ще і пи&дити.. Так шо, сиди в своїх сизранях та не пхайся сюди.
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А вообще слово жид в европейских языках пошло с латинского iudaeum или judaus. Так что конкретно поляки тут непричем.
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Поляки, конечно, сдвинулись чуток в последнее время. Но справедливости ради во многих языках нет слова еврей, а есть слово созвучное со словом жид, взять тот же английский, немецкий, французский или даже казахский. Вообще, во многих языках еврей обозначает религию а не национальность, отсюда и созвучие с иудеем - юдей, жудей.

А модератор идиот. Что в моем комментарии тебе не понравилось?
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Поляки, конечно, сдвинулись чуток в последнее время. Но справедливости ради во многих языках нет слова еврей, а есть слово созвучное со словом жид, взять тот же английский, немецкий, французский или даже казахский. Вообще, во многих языках еврей обозначает религию а не национальность, отсюда и созвучие с иудеем - юдей, жудей.

А модератор идиот. Что в моем комментарии тебе не понравилось?
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а тут пр пороха тема? чи ти без нього жити вже не можеш?
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федя федоров, а у твоем репозитарии что-то подобное, но с кацапами имеется?
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Петя накрена ты разворошил историю поставив в институт нацпамяти Вятровича?
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А тобі відомо що він був призначений 25.03.2014, коли Порох ще не був президентом? Чому хранцузи такі тупі?
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Это все недоваренные кассабы, мсье. Невідомі у Вроцлаві побили українця, ображаючи його за національною ознакою, - Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії в Польщі - Цензор.НЕТ 16
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Так на вид они не отличаются, только коцабы говном ещё сильно воняют.))
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хіба це ми переслідуємо поляків за те що вони поляки?
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Нехай щастить. Будують економічне диво пшекським нацикам...
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Бо не хуй ездить в польшу на заработки. Вместо того, чтобы дома брать власть за яйца получайте по еплу в польше. Не жалко.
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Нічого поганого в тому не бачу, поляків дуже багато в Германії. Цей ажіотаж спаде, багато хто поїхав думаючи, що наколотить $ , але не все так там казково. За оренду житла треба сплатити, плюс їжа, плюс переїзд, багато хто в мінус напрацював $.Так що все пізнається в порівнянні.
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мусорская перхоть мольдивского проходимца регулярно убивает и избивает
граждан Украины в киеве, может барыга или его кремлядьские торговые
партнёры и до Вроцлава добрались ?
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так само. Як не загляну на форум - тут ти. Тобі за пости цілодобово платять, чи тільки у праймтайм?
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Якщо ми встанемо, ти провокаторе ляжеш!!!
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Подумаешь. У нас вон в центре Киева на Грушевского известные избили больше ста украинцев тоже оскорбляя их по национальному признаку...
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ответка за ...
Невідомі у Вроцлаві побили українця, ображаючи його за національною ознакою, - Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії в Польщі - Цензор.НЕТ 2873

и так по колу!
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українська влада систематично винищує патріотів !
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ты долбоеб фотошоп научись делать путинское х=у=й=л=о
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Скоро Вятровичу орден вручат в РФ с формулировкой "За разжигание межнациональной розни между украинцами и поляками".
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клоун, при чем тут Вятрович?
вам в ваших кацапских методичках что пишут, что это он заставил Польшу принимать такие законы?
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то смоктун кацапський. не рать на нього час - зразу у спам
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Ну не заставил, а так, подтолкнул в этом направлении.
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скажи своим кацапским хозяевам, которые пишут тебе методички, пусть они мат.часть сначала почитают- а то сразу видно, что твои методички из кацапии

т.к началось все с того, что когда в Польше начали разрушать наши памятники, то, на все наши просьбы разобраться поляки морозились, но при этом требовали "обеспечить им право" на военные раскопки
И когда Вятрович, в ответ, запретил им это делать- то он все правильно сделал
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Дуде уже вручили американцы. Пенделя))

США выдвинули Польше ультиматум из-за скандального закона об Институте национальной памяти.
Из-за спора между Польшей и Израилем администрация США направила Варшаве сигнал, что польская власть не может рассчитывать на встречу с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет решен.
Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники.
Отмечается, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

А парламент ЕС добавил:
Европейский парламент в четверг, 1 марта, подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши. Об этом сообщает dpa.
Отмечается, что целью таких жестких действий стал отказ польского правительства национал-консерваторов Права и справедливости от скандальной реформы правосудия. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 евродепутатов.

Пациент проявляет неадекватность, причем, на многих направлениях.


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от зараз (якщо мізків вистачить в поляків) конституційний суд і заветує цей закон. І обличчя не втратять і пропіаритись встигла правляча партія.
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Президент Польши Анджей Дуда направил закон об институте национальной памяти на рассмотрение конституционного суда. Об этом сообщает канцелярия президента. 14 февраля этого года президент Республики Польша Анджей Дуда обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность закона от 26 января 2018 года о внесении изменений в Закон об институте национальной памяти", - говорится в сообщении.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10008917-polskiy-zakon-o-zaprete-banderizma-napravlen-v-konstitucionnyy-sud.html
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Можна не ветувати весь закон, а визнати неконституційними окремі норми закону.
І дійсно, по рішенню конституційного суду побачимо наскільки далеко поляки зайшли в своєму безглузді.
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Украіно вставай , кричать кляті москалі , а вам встати з колін слабо ?
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Поляки,как и любой другой народ бывают разными... Не обобщайте.
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Как планомерно разжигается национальная ненависть друг к другу. Раша-параша и ее прихвостни (могут быть даже и украинские) превзошли даже Гебельса! Даже Цензор к этому косвенно прилагает руки, публикуя это. По нормальному должно быть расследование, выяснение кто и за чьи деньги делает это. Тем более (что радует) это единичные случаи.
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Гангрена лчхсько-кацапського нацизму розповзається незрівняно швидше,ніж працюють суди(ляхські Невідомі у Вроцлаві побили українця, ображаючи його за національною ознакою, - Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії в Польщі - Цензор.НЕТ 7770 )
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Я рад что патриоты теперь на страже власти. Третьего Майдана Украина не переживет.
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Радостный, а почему ты под флагом США?
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я рад, что кацапы начали стесняться своей кацапской тряпки
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Ляховія перетворюється в рейх!!! Нацисти скористалися нездатністю виборця відрізнити нацизм від националізму!
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О УЖАС, в Запорожье неделю назад сбили мужчину на переходе (он только немного голову разбил, не смертельно), а потом избили, указывая на его бомжеватость и принадлежность к низшей ячейке пищевой цепочки. Где реакция и мониторинг со стороны разных соцзащит? Это происходит каждый день, и если украинец сцепится с кавказцем, побьет и назовет чуркой - это не повод считать, что конфликт возник на почве национальной неприязни. Не верю я в эти ажиотажи по поводу бедных украинцев в Польше у меня там два друга третий год работают, и говорят, что люди там поприветливее наших
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вы ещё забыли про украинских националистах еврейского происхождения из Правого сектора и тд. (и украинских баранов конечно, вовлечённых скорее всего не задаром тоже но куда дешевле) которые мешают 9и не просто мешают и угрожают расправой) гражданам(!) Украины, украинцам, проводить марши Равенства тощо
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дуракам в общем-то повод помахать кулаками не надо, не "ты меня уважаешь" так футбол, не футбол так по спровоцированному СМИ "национальному признаку" и тд.
ну теперь российские пропагандисты трохи поверещат радостно что-нибудь из Тараса Бульбы и тому подобное, ну и что
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повод в общем-то не важен* так правильнее
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Тарас Бульба, стрелял в сына сделавшего европейский выбор. По заказу ФСБ.﻿
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Вигаданий персонаж може робити все що завгодно.
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Кацапська банда проплачена нема сумніву Поляки тупорилі, тому у Німеччині руських ненавидять і провіряють по всюди ,а поляки лопухи як кацапи правлять в парламенті польському то на вулиці безсумніву банда кацапська ..це робиться посів ненавесті на поляків і українці травля кацапські тролі 100% без слів поляки газ дали і т д. і кацапи проплачені і то роблять ...пропаганда ...але ми переживемо кацапських мошків бог добрий ..
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это какая то антипольская статья, согласно закона о институте памяти нельзя говорить о том, что поляки виновати. Политически корректно будет так: украинец цинично напал на поляков и бился головою о их кулаки и ноги.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные во Вроцлаве избили украинца, оскорбляя его по национальному признаку, - Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше
 
 
 
 
 
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