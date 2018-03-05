 Повсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин о нападениях на Общество венгерской культуры в Ужгороде

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо полиции за активую работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", - заявил Климкин.
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Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
"Українська Автокефальна Православна Церква звернулась до голови РПЦ Кирила із з проханням допомогти відродити "древню Галицьку митрополію"
Вчора на ТСН було.
Правда чи вигадка від росєян?
Так у клімкіна самого стирчать "российские уши", він же народився у Курську..
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Сказав кацап Клімкін, уроженець Курська і тесть якого отримав медаль "За взяття Криму" !
Навіть серед українців є такі, що совок глибоко їм засів у голові.
Все швидше за все залежить від здатності працювати мозками.
А нельзя законодательно сделать так, чтобы эти уши в Украине боялись не то, чтобы что-то сделать, но даже высунуться.
Все одно вони будуть мати претензії до України. Але не треба вестися на їхні забаганки.
😊
Исчезлибы эти пятеро на территории Украины...
Потм еще несколько...
А много "шахидов" найдеться у "руцкого мира"? Особенно если теракты даже не произойдут?
Исчезлибы эти пятеро на территории Украины...
Потм еще несколько...
А много "шахидов" найдеться у "руцкого мира"? Особенно если теракты даже не произойдут?