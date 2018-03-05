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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (548) Закарпатье (1280) провокация (1123) Россия (68265) нацменьшинства (127) Климкин (1599)

 Повсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин о нападениях на Общество венгерской культуры в Ужгороде

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что за спекуляциями об "антивенгерских настроениях" в Украине стоит Россия.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо полиции за активую работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", - заявил Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев. ФОТО

Повсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин о нападениях на Общество венгерской культуры в Ужгороде 01

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗВ результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3053842
 
 
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ГЛАВНЫЕ УШИ В РО Ш Е НЕ
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петро охметов, сын камуняки
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эти уши надо обрезать вместе с башкой.Очень жалею что у нас не Дудаев.Кацапские нквдшные оборотни уже б через северный и южный полюса обходили бы Украину
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Скрізь ті вуха, роги і копита...
"Українська Автокефальна Православна Церква звернулась до голови РПЦ Кирила із з проханням допомогти відродити "древню Галицьку митрополію"

Вчора на ТСН було.
Правда чи вигадка від росєян?
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Ти в слові хуйло зробив чотири помилки - сідай "2" !
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Затулін, Жиріновський, Лімонов тобі відомі такі призвища?
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на РАБссии 19 века говорили на французском языке,кроме лапотного быдла,Саша Пушкин переводил с французского многие произведения западной литературы.а знаменитый Евгений Онегин, Сашко срисовал у француза Франсуа Рене Шатобриана
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Пукшин, от мардовского пукша - хлопушка. Всюди стирчать російські вуха. На цьому спроби дестабілізації не закінчаться, - Клімкін про напади на Товариство угорської культури в Ужгороді - Цензор.НЕТ 4605
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Зачем держать штат следаков, если Климкин раскрывает моментально все преступления?
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Ага, еще Турчинов этим славен, и Тоня Геращенко.
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Повсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин.

Так у клімкіна самого стирчать "российские уши", він же народився у Курську..
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Повсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин.

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Сказав кацап Клімкін, уроженець Курська і тесть якого отримав медаль "За взяття Криму" !
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курщина, брянщина, білгородщина - етнічні українські земля, як і кубань
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Я знаю, але на них зараз живе до чорта кацапів.
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У меня два соседа россияне. Переехали в Украину после армии ещё при ссср. Так вот один за Украину любого порвёт а второй была-бы возможность путина в жопу целовал-бы. Вот такие дела
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Ми всі різні люди.
Навіть серед українців є такі, що совок глибоко їм засів у голові.
Все швидше за все залежить від здатності працювати мозками.
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Порошенко это СТАБИЛЬНОСТЬ, Стабильность и стабильность. Стабильность как при Брежневе, при Лукашенко при путине. ГОЛОСУЙ за СТАБИЛЬНОСТЬ , Пошли в задницу Развитие, демократию - свободу слова. ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ. за алексеича.
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Повсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин о нападениях на Общество венгерской культуры в Ужгороде

А нельзя законодательно сделать так, чтобы эти уши в Украине боялись не то, чтобы что-то сделать, но даже высунуться.
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петро охметов и его нажратая шобла стебутся с быдла голосовавшего вадинтур
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Довго ще ця сволота буде знущатися над українським народом.Сьогодні ці,так звані реформатори,на одного хворого в стаціонарі виділяють на їжу 5 грн.на ліки-4,5 грн.на добу!!!!Це край цинізму соево- офшорно-мальдівської влади.А вони про уші в шоколаді!!!!!
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Значить потрібно давати дрючку по тим вухам. Всюди стирчать російські вуха. На цьому спроби дестабілізації не закінчаться, - Клімкін про напади на Товариство угорської культури в Ужгороді - Цензор.НЕТ 7064
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Сумніваюся, що на мадярів це справить враження.
Все одно вони будуть мати претензії до України. Але не треба вестися на їхні забаганки.
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Вот что бы эти вуха не торчали, на таможне не отпечатки снимать нужно, а ......
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Там ухи, а в киеве ихняя АГЕНТУРА во власти. Коррупция это и есть РОССИЯ,
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...С картаво-шепелявой пэциной дипломатией, Украина становится недругом ВСЕХ соседей...Зачем это нужно? И так страна, -в полной ж..пе. Всюди стирчать російські вуха. На цьому спроби дестабілізації не закінчаться, - Клімкін про напади на Товариство угорської культури в Ужгороді - Цензор.НЕТ 1387
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Ну да, молодец, дело раскрыл. Кто пиздит венгров в Украине? Конечно же кацапы, это как этим же кацапам вдалбливают в башку, что жителей ОРДЛО пиздят натовские бойцы, чем же мы уже от кацапья отличаемся, если перевешиваем проблемы на невидимых рузькэ в Закарпатье?
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Да и за самим кариесным Климкиным торчат уши кацапского этнического происхождения, рождения, образования и еще одни нежные ушки кацапской жонки с ее папашей, кавалером ордена Хуйла за Крым. И все западные дипломаты, которые общаются с этим деятелем, прекрасно об этом осведомлены. Отсюда и такие "грандиозные победы" каракулевой дипломатии
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клім чугункін гіпофіз якого шарікову перенесли не його дід ?
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Сравсія -гідрант миру у всьому Світі завжди
😊
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Вот тут надо бы взять пример со Сталина с его лозунгом "Нет человека - нет проблемы!"
Исчезлибы эти пятеро на территории Украины...
Потм еще несколько...
А много "шахидов" найдеться у "руцкого мира"? Особенно если теракты даже не произойдут?
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Вот тут надо бы взять пример со Сталина с его лозунгом "Нет человека - нет проблемы!"
Исчезлибы эти пятеро на территории Украины...
Потм еще несколько...
А много "шахидов" найдеться у "руцкого мира"? Особенно если теракты даже не произойдут?
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Лучший способ прикрыть своё безделье перевести стрелки. Как это ещё не обвинили, что солнце встаёт на востоке. Уже вскрыто, что участвовали лучшие братья поляки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин о нападениях на Общество венгерской культуры в Ужгороде
 
 
 
 
 
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