 Через час после начала перемирия террористы открыли огонь по позициям ВСУ, с начала суток - 2 обстрела, - Лабай

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии телеканалу "112 Украина".
"С начала сегодняшних суток должно было начаться перемирие, однако уже в 1:00 боевики российско-оккупационных войск нарушили договоренности ТКГ о полной приверженности к устойчивому и бессрочному прекращению огня", - заявил он.
Спикер рассказал, что в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций ВСУ из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"А на рассвете враг также нарушил перемирие, применив 82-мм минометов вблизи населенного пункта Троицкое в Луганской области. С начала сегодняшних суток зафиксировано 2 обстрела наших позиций", - рассказал он.
По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали.
Напомним, очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, вступило в силу на Донбассе с полуночи понедельника, 5 марта.
Кроме установления перемирия участники ТКГ подчеркнули важность принятия и выполнения приказов о прекращении огня и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима тишины.
А якщо вони з росії, то тим більше.
Така зараз ситуація.
"Щоб лани широкополi
I Днiпро, i кручi
Стали вам, поперек горла
Сепари еб-чi"
Це звичайні колаборанти. Але якийсь дурень ( а може не дурень, а кцпский прислужник) запустив "термін" "сепари" і всі як папуги це повторюють.
Я шаную справжніх сепаратистів, що хочуть для своєї нації створити державу. Це, наприклад, баски, курди, шотландці... Можна по-різному до них ставитися, але ми також колись були "сєпаратістамі" для кремля.
Донецьке ж бидло -- ніякі не сепаратисти. Це -- колаборанти, що допомагають окуповувати свою державу на користь москви. Тупо за ілюзорну "висшую_пєнсію". Це зовсім инша стаття кримінального кодексу.
Хоча, думаю, що саме військові козлорилим і не вірять, ані грама...
Недолго фраер танцевал (с)
После начала перемирия надо первыми открывать огонь по террористам, или прекращать летать на халявные пьянки в Минск за народные деньги.