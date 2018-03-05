 Через час после начала перемирия террористы открыли огонь по позициям ВСУ, с начала суток - 2 обстрела, - Лабай

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С начала сегодняшних суток должно было начаться перемирие, однако уже в 1:00 боевики российско-оккупационных войск нарушили договоренности ТКГ о полной приверженности к устойчивому и бессрочному прекращению огня", - заявил он.

Спикер рассказал, что в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций ВСУ из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"А на рассвете враг также нарушил перемирие, применив 82-мм минометов вблизи населенного пункта Троицкое в Луганской области. С начала сегодняшних суток зафиксировано 2 обстрела наших позиций", - рассказал он.

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По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Напомним, очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, вступило в силу на Донбассе с полуночи понедельника, 5 марта.

Кроме установления перемирия участники ТКГ подчеркнули важность принятия и выполнения приказов о прекращении огня и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима тишины.