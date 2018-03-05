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 Происшествия
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 Через час после начала перемирия террористы открыли огонь по позициям ВСУ, с начала суток - 2 обстрела, - Лабай

Боевики обстреляли силы АТО уже через час после начала перемирия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С начала сегодняшних суток должно было начаться перемирие, однако уже в 1:00 боевики российско-оккупационных войск нарушили договоренности ТКГ о полной приверженности к устойчивому и бессрочному прекращению огня", - заявил он.

Спикер рассказал, что в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций ВСУ из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"А на рассвете враг также нарушил перемирие, применив 82-мм минометов вблизи населенного пункта Троицкое в Луганской области. С начала сегодняшних суток зафиксировано 2 обстрела наших позиций", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 7 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб

По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Напомним, очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, вступило в силу на Донбассе с полуночи понедельника, 5 марта.

Кроме установления перемирия участники ТКГ подчеркнули важность принятия и выполнения приказов о прекращении огня и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима тишины.

Источник: https://censor.net.ua/n3053840
 
 
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До Турчинова теж є питання по кРИМУ, по штурму чи навпаки не штурму донецького ода ЧИ ПРИМІЩЕННЯ сбу. тАК ЩО НЕ ПІАР ЙОГО...
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Але порошенко режим припинення вогню не відміняє! Тобто він не реагує на порушення зі сторони терористів! Чому? Бо йому байдуже на українських воїнів, він їх готовий мішати з багном та ставити на коліна! Подумаєш терористи стріляють по нашим солдатам, баби ще нарожають!
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Режим припинення вогню прописаний в мінських угодах / а по іншому я пояснити не можу / тільки для ВСУ . А отже і вогонь зі сторони терористів не є порушенням мінських - позиція Порошенко . І скільки б не було обстрілів зі сторони террористів нам продовжують розповідати що угоди чинні . Все цілком логічно і все пояснює .
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До чого тут мінські угоди які не виконуються терористами! Є бойова обстановка/оперативна ситуація на фронті яка вимагає активного застосування артилерії, РСЗВ та танків і тому припинення вогню не можуть бути оголошеними до знищення всіх основних сил терористів! Припинення вогню артилерії можливе коли вже немає ворожої артилерії та бронетехніки в зоні демілітарізації, коли вся зброя ворогом відведена за певну лінію яка унеможливлює обстріли нашої території! Поки ворожі танки та гармати знаходяться на окупованих територіях чи ближче 50км від нашого кордону, жодного припинення вогню бути не може!
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З терористами марно домовлятся.
А якщо вони з росії, то тим більше.
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Ні миру, ні війни.
Така зараз ситуація.
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Ні миру , ні війни , Один лиш тир , І українці там мішені .
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У нашего пухлого гетьмана своя стратегия. чем больше поляжет наших хлопцев на фронте тем меньше ох придет на Грушевского соевую будку шатать...
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Переміріє №100500 провалилось знов. Ще не обридло?
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Намічається ще одне - кларицелківське перемир"я .
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Как там в фильме "Киборги" Через час после начала перемирия террористы открыли огонь по позициям ВСУ, с начала суток - 2 обстрела, - Лабай - Цензор.НЕТ 5928
"Щоб лани широкополi
I Днiпро, i кручi
Стали вам, поперек горла
Сепари еб-чi"


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До чого тут "сепари"?
Це звичайні колаборанти. Але якийсь дурень ( а може не дурень, а кцпский прислужник) запустив "термін" "сепари" і всі як папуги це повторюють.
Я шаную справжніх сепаратистів, що хочуть для своєї нації створити державу. Це, наприклад, баски, курди, шотландці... Можна по-різному до них ставитися, але ми також колись були "сєпаратістамі" для кремля.
Донецьке ж бидло -- ніякі не сепаратисти. Це -- колаборанти, що допомагають окуповувати свою державу на користь москви. Тупо за ілюзорну "висшую_пєнсію". Це зовсім инша стаття кримінального кодексу.
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До этого все все пэтины пэрэмырря соблюдали, а тут перестали соблюдать. Что пошло не так？
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Невже століття воєн з козлорилими нічого не навчили... Чи хочаби останні 4 роки війни не навчило...
Хоча, думаю, що саме військові козлорилим і не вірять, ані грама...
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Недолго музыка играла
Недолго фраер танцевал (с)
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"Через час после начала перемирия террористы открыли огонь по позициям ВСУ, с начала суток - 2 обстрела" - Ежедневно самолеты РФ осуществляли по 20 боевых вылетов несмотря на перемирие в Сирии.
После начала перемирия надо первыми открывать огонь по террористам, или прекращать летать на халявные пьянки в Минск за народные деньги.
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Когда уже эти позорные перемирия закончатся.кто там договариваривался в окопы этих с..к.
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А когось дивує, що кацапські орки на всі перемовини кладуть йух?
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мне кажется что наш гавнокомандующий на украинский народ и на нашу армию положил йух
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Наш гавнокомандующий Петя сказал терпеть и не поддаваться на провокации. Мертвых хоронить раненных лечить но в ответ не стрелять...
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Вам не смешно с ними о чем то договариваться?
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Ну и что - утром кого-то расстреляли? Это же не исполнение боевого приказа!? Они же обещали каждого члена оккупационной банды ознакомить под роспись о недопустимости стрельбы. Стрельбу можно остановить только путем разведения сил на недосягаемое для друг друга расстояние и то будут действовать разного рода партизаны и диверсанты. Плюс к этому с обеих сторон есть алкашня, которой после определенной дозы всё па-барабану или даже появляются чертики.Как человек, имеющий военный опыт, могу сказать - прекращение стрельбы в нынешних условиях - это пока только фантазии участников минских чаепитий или чего-нибудь покрепче. Кого-нибудь из них поставить бы одного ночью (!) на пост, просматриваемый с той стороны, и посмотреть, что они будут делать от любого шороха. Реально некоторые просто обсираются, а некоторые просто нажимают на курок и держат до пустого рожка! И это нормально, это же живые люди. А решение о прекращении огня принимают люди, которые вообще к военным действиям никогда в жизни не имели отношение, никогда в жизни не держали в руках ни пистолета, ни автомата или делают это просто для отмазки, чтобы показать свою значимость. Даже при миротворцах будет стрелянина и по миротворцам тоже!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧерез час после начала перемирия террористы открыли огонь по позициям ВСУ, с начала суток - 2 обстрела, - Лабай
 
 
 
 
 
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