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Все про:посольство (398) США (13355) Турция (1934)

 Посольство США в Турции временно приостановило работу из-за угрозы безопасности

Посольство Соединенных Штатов в столице Турции Анкаре будет закрыто для посетителей в понедельник, 5 марта, в связи с угрозой безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой американской дипмиссии.

"Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство объявит о возобновлении своей работы позже", - сказано в заявлении.

Отмечается, что на время закрытия учреждения будут оказываться исключительно экстренные услуги.

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Для находящихся в Турции граждан США дипломаты разместили памятку по личной безопасности. Им рекомендуют избегать больших толп, не подходить к посольству, быть крайне осторожными при посещении туристических и торговых центров, уведомлять друзей и близких о месте своего нахождения.

Конкретные причины, по которым посольство приостанавливает работу, в американском дипломатическом представительстве в Анкаре не сообщили.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3053838
 
 
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Ксения! Не связывайтесь с провокатором, . крест известный стукач на СФ
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По пошті навіть процитують.
А на Раді форумчан просто вкажуть пункт порушення.
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А ти ще раз напиши ЧМО, так забанять на місяць.
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А что есть такое наказание? Я как то неделю в бане сидел, но месяц ! Это что же такое сотворить надо?
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У Великої Брудної Політики свої сенси, що невідомі широкому загалу.
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Сенс завжди у капіталі.
Дивилась в ютубі про теорію заговорів. Виявляється, банкіри захопили світ, навіть Кенеді через це вбили.
Один з варіантів.
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Я там лайк поставила, для пожартувати.
Ви не образились? Може взагалі не бачили?
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Дружина каже, що я в неї "замечатєльний" чоловік- усе, гад, помічаю.)))
Ні. Бачив.
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Та порада просто дуже запізнилась. Посольство США в Туреччині тимчасово призупинило роботу через загрозу безпеці - Цензор.НЕТ 1973
Я прибрала.
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Странно, Турция и США друзья.
Та территории Турции войска США и НАТО. Откуда опасность.
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Мабуть кацапня хоче влаштувати якусь пакость.
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Турция мусульманская страна. кроме того там построена административная система где коррупция в чести, главное петь в тон с диктатором. не стоит заблуждаться на ее счет - мракобесие средневековья и цифровые технологии гремучая смесь. там сам черт ногу сломает пока разберется кого и за что...
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Турецкая авиация замочила в сортире ракетно-бомбовым ударом асадитов и крыс кремля в районе Африн.Дохляков около 40.
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Не тіште себе... Турки в НАТО - вимушено... Просто США потрібна була "пробка" на виході з Чорного моря, щоб заперти там Чорноморський флот СССР. А так Туреччина потрібна в НАТО, "як зайцю - "стоп-сигнал"...", а "собаці - п"ята нога...". Якби це було не так, США не допомагали б, курдам. Бо курди - це "шпичка в задниці" у турків, з-за якої вони сидіть спокійно не можуть... Як тільки турки починають "гребінь настовбурчувать" - курдам дається команда і на сході Туреччини починається стрілянина і вибухи...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосольство США в Турции временно приостановило работу из-за угрозы безопасности
 
 
 
 
 
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