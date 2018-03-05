 Посольство США в Турции временно приостановило работу из-за угрозы безопасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой американской дипмиссии.
"Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство объявит о возобновлении своей работы позже", - сказано в заявлении.
Отмечается, что на время закрытия учреждения будут оказываться исключительно экстренные услуги.
Для находящихся в Турции граждан США дипломаты разместили памятку по личной безопасности. Им рекомендуют избегать больших толп, не подходить к посольству, быть крайне осторожными при посещении туристических и торговых центров, уведомлять друзей и близких о месте своего нахождения.
Конкретные причины, по которым посольство приостанавливает работу, в американском дипломатическом представительстве в Анкаре не сообщили.
А на Раді форумчан просто вкажуть пункт порушення.
Дивилась в ютубі про теорію заговорів. Виявляється, банкіри захопили світ, навіть Кенеді через це вбили.
Один з варіантів.
Ви не образились? Може взагалі не бачили?
Ні. Бачив.
Я прибрала.
Та территории Турции войска США и НАТО. Откуда опасность.