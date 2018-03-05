 "Оскар - 2018": названы все победители кинопремии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, статуэтки вручались в 24 номинациях.

Лучший фильм: "Форма воды" (реж. Гильермо Дель Торо)

Лучший игровой короткометражный фильм:"Немое дитя" (Крис Овертон и Рэйчел Шентон)

Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо ("Форма воды")

Лучший актер: Гэри Олдман ("Темные времена")

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

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Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни ("Я, Тоня")

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко" (режиссеры Ли Анкрич, Эдриан Молина)

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Дорогой баскетбол" (сценарист Коби Брайант, режиссер Глен Кит)

Лучший фильм на иностранном языке: "Фантастическая женщина" (Чили)

Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил ("Прочь")

Лучший адаптированный сценарий: Джеймс Айвори ("Назови меня своим именем")

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию 2049")

Лучший монтаж фильма: Ли Смит ("Дюнкерк").

Лучшие визуальные эффекты: Джон Нельсон, Пол Ламберт, Герд Нефцер и Ричард Р. Гувер ("Бегущий по лезвию 2049").

Лучший документальный фильм: "Икар" (реж. Брайан Фогель)

Лучший документальный короткометражный фильм: "Рай - это пробка на 405-м шоссе" (Фрэнк Стифел)

Лучший дизайн костюмов: Марк Бриджес ("Призрачная нить")

Лучший грим и прически: Казухиро Цудзи ("Темные времена")

Лучший звуковой монтаж: Ричард Кинг и Алекс Гибсон (Дюнкерк")

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Лучшее сведение звука: Грэг Ландакер, Гэри Риццо, Марк Вайнгартен ("Дюнкерк").

Лучшая работа художника-постановщика: Пол Денэм Остерберри, Шейн Виё, Джефф Мелвин ("Форма воды")

Лучшая песня: Remember me ("Тайна Коко")

Лучшая музыка: Александр Деспла ("Форма воды")

Так, лидером по количеству побед стал фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо (четыре "Оскара"). "Дюнкерк" Кристофера Нолана получил три "Оскара", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Бегущий по лезвию 2049", "Коко" – по два.