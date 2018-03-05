 Ежедневно самолеты РФ осуществляли по 20 боевых вылетов несмотря на перемирие в Сирии, - Белый дом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении Белого дома.
В период с 24 по 28 февраля российские самолеты проводили по меньше мере по 20 боевых вылетов ежедневно с аэродрома Хмеймим.
"Это та же комбинация лжи и неизбирательной силы, которую Россия и сирийский режим использовали, чтобы изолировать и уничтожить Алеппо в 2016 году, где были убиты тысячи людей", - говорится в заявлении.
Башар Асад заявил, что союзные войска режима продолжат наступление на Восточную Гуту в пригороде Дамаска, несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня.
Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. За последние две недели в Восточной Гуте погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей.
Дональд Трамп и Тереза Мэй назвали РФ и режим Асада ответственными за гуманитарную катастрофу в регионе.
Більше такого нажаль не повториться.
Одна на всех - мы за ценой не постоим...".
Что ещё остаётся "всехпобедителям"? С "Калибрами" обосрались, с "Кузей" - тоже... Космические корабли бороздят просторы Большой тайги в Туве, "Арматы" на параде глохнут, "импортозамещение" не получается, "проскрипционные списки" опубликованы, "Вагнеровцев" в фарш превратили, канал поставки кокаина перекрыли... Даже с"бл.дьми" элитными справиться не способны... Что ещё остаётся делать? Только бомбить...
Гонево!
Резолюция же есть...
Не привыкли ещё?