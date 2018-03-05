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 Ежедневно самолеты РФ осуществляли по 20 боевых вылетов несмотря на перемирие в Сирии, - Белый дом

Российские военные самолеты продолжают совершать боевые вылеты в районе Дамаска и Восточной Гуты, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о перемирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении Белого дома.  

В период с 24 по 28 февраля российские самолеты проводили по меньше мере по 20 боевых вылетов ежедневно с аэродрома Хмеймим. 

"Это та же комбинация лжи и неизбирательной силы, которую Россия и сирийский режим использовали, чтобы изолировать и уничтожить Алеппо в 2016 году, где были убиты тысячи людей", - говорится в заявлении.

Башар Асад заявил, что союзные войска режима продолжат наступление на Восточную Гуту в пригороде Дамаска, несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН

Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. За последние две недели в Восточной Гуте погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей.

Дональд Трамп и Тереза Мэй назвали РФ и режим Асада ответственными за гуманитарную катастрофу в регионе. 

Источник: https://censor.net.ua/n3053833
 
 
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Резолюція Совбезу ООН є, а жодної користі з неї- ні.
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да вообще то от ООН ни какой пользы. самая импотентская организация.
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Користь величезна- можна чітко побачити недолугість нинішніх політиків.
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А про "перемирие" на дамбаце им ОБСЕ ничего не рассказывало?
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А где же американские F-22, израильские F-35, турецкие F-16? Они не могут сбить это ржавое барахло? Кривизна земли усилилась?
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яо боятся ,остального да ни в жизни
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Так в чем проблема, вам турки уже показали пример, как надо делать, если свинопсяяьи самолёты летают не туда.
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Я так думаю,що то була випадковість.
Більше такого нажаль не повториться.
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"А нынче нам нужна одна победа -
Одна на всех - мы за ценой не постоим...".
Что ещё остаётся "всехпобедителям"? С "Калибрами" обосрались, с "Кузей" - тоже... Космические корабли бороздят просторы Большой тайги в Туве, "Арматы" на параде глохнут, "импортозамещение" не получается, "проскрипционные списки" опубликованы, "Вагнеровцев" в фарш превратили, канал поставки кокаина перекрыли... Даже с"бл.дьми" элитными справиться не способны... Что ещё остаётся делать? Только бомбить...
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"Ежедневно самолеты РФ осуществляли по 20 боевых вылетов несмотря на перемирие в Сирии" - та ну?!!
Гонево!
Резолюция же есть...
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в 1910 году на РАБссии жило 150 млн.Хмырей.Сегодня нет и 80.довоевались
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Агенство Норс сообщает, что дроны снова атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Щодня літаки РФ здійснювали по 20 бойових вильотів, незважаючи на перемир'я в Сирії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6907 Щодня літаки РФ здійснювали по 20 бойових вильотів, незважаючи на перемир'я в Сирії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4982
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..а чего с ошибками написано?
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якщо Мордор не нищать після подій починаючи з 40-х років минулого сторіччя то виходить Мордор комусь потрібен,і всі цого дії то не без планів когось
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Це бізнес для вробників озброєнь. Если на небе зажигаются звездьі, значит ето кому-то нужно.(С)
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есть большой вопрос маленькой ядерной державы Бишкирии, Якутии, Каракалпакии, Удмуртии и т.д. Его как решать, умник?
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Никак. Нет таких ядерных держав. Вместо них будет одна единственная ядерная держава сцарство московское. И статья доходов у этой державы будет продажа ЯО в обмен на продовольствие.
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Так они ж тренируются, выгуливают свой новый самолётик. Ну а на ком тренироваться- лучше всего на мирных жителях, ведь у них нет зенитных комплексов.
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Знаючи надійність цього "самольотіка", він може грохнутися і не долетівши до мирних жителів....
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кацапы как и любые бандиты воспринимают только силу.Безнаказанность их только раззадоривает и добавляет наглости
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За проваленный захват и истребление Вагнеров , )(уйло начал массовые бомбежки мирного населения. Все в стиле )(уйла.
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Америка начала Вагнеров бомбить, надо было операцию до конца доводить, херячить рашистские военные аэродромы. А так ну да вагнеровцев уничтожили, безсильное )(уйло не имеющее возможности вести воину в сирии , опять разбомбил мирных жителей " вот вам американцы , вот"
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ну вот вы пару лет назад один сбили, а потом два года умоляли кацапов восстановить отношения - типа простите, бес попутал...а думаешь остальные глупее. никто не хочет иметь гемморой в виде терок с опасной непредсказуемой силой...турки даже с курдами справиться не могут, а ты тут храбришься как пудель из-за забора...
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Вопрос такой -мировое сообщество встанет когда нибудь на защину сирийцев в сирии , против ассада и )(уйла , или запасы это все что там интересует?
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у кацапья-то хоть летают, а где наши соколы крылатые?...одними древними т-64 и РПД кацапа забороть сложно...или у нас на авиацию окончательно забили?... Щодня літаки РФ здійснювали по 20 бойових вильотів, незважаючи на перемир'я в Сирії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2747
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Обычное "перемирие паруски" - "Мы будем стрелять, а вы нет, бо перемирие!"...
Не привыкли ещё?
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ПОРА ПРИСТРЕЛИТЬ ВЗБЕСИВШУЮСЯ СОБАКУ РОССИЮ !!!
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торговые партнёры пэтра порошенка грязные убийцы
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Американці освоюють космос,Ізраіль бореться з раком,польша завдяки українцям відбудовується,а путін воює. Ніяк сука в літачки та в танчики не награється!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕжедневно самолеты РФ осуществляли по 20 боевых вылетов несмотря на перемирие в Сирии, - Белый дом
 
 
 
 
 
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