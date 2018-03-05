 Ежедневно самолеты РФ осуществляли по 20 боевых вылетов несмотря на перемирие в Сирии, - Белый дом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении Белого дома.

В период с 24 по 28 февраля российские самолеты проводили по меньше мере по 20 боевых вылетов ежедневно с аэродрома Хмеймим.

"Это та же комбинация лжи и неизбирательной силы, которую Россия и сирийский режим использовали, чтобы изолировать и уничтожить Алеппо в 2016 году, где были убиты тысячи людей", - говорится в заявлении.

Башар Асад заявил, что союзные войска режима продолжат наступление на Восточную Гуту в пригороде Дамаска, несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН

Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. За последние две недели в Восточной Гуте погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей.

Дональд Трамп и Тереза Мэй назвали РФ и режим Асада ответственными за гуманитарную катастрофу в регионе.