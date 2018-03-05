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 За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 7 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, ни один украинский воин не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжилы обстрелы в сторону украинских защитников из запрещенного минскими соглащениями вооружения. Кроме тяжелых минометов противник, на некоторых участках линии соприкосновения, применил танковое вооружение", - сказано в сообщении.

Так, на луганской направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям украинских сил вблизи населенного пункта Луганское, а из минометов калибром 82-мм, гранатометов и зенитной установки - по защитникам Счастья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО

На донецком направлении основная Вооруженная активность противника была зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применилы 120-мм минометы неподалеку от Павлополя и Широкино. Отмечается, что по Павлополю оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибром 120 мм разорвались вблизи опорных пунктов украинских сил в пригороде Марьинки.

"В общем за минувшие сутки агрессор осуществил 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 7 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб 01

Напомним, 3 марта российские наемники 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3053832
 
 
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Опять незаконные вооруженные формирования? Цензор не признает разейскую окупацию?
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"04.03.18 18:22
Пророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреливали районы Павлополя, Широкино и Марьинки, - штаб"

Обстріли ведуть проразєйські дамбасюри. Так каже штаб.
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Кращеб штаб сказав, що після спроби обстрілу каssабами, там вже винищили прАрасейськую мерзоту.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 7 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб
 
 
 
 
 
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