 Россия продолжает убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций в Сирии, - Белый дом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора 4 марта обсудили "чудовищную гуманитарную ситуацию" вблизи сирийской столицы.

"Они согласились друг с другом в том, что речь идет о гуманитарной катастрофе и что основную ответственность за душераздирающие человеческие страдания несут сирийский режим и Россия, как главный сторонник режима", – сообщили в аппарате Мэй.

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На этом фоне появилось сообщение базирующейся в Великобритании правозащитной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" о том, что сирийские войска взяли под контроль более четверти территории Восточной Гуты.

"Россия и другие стороны, обладающие влиянием на сирийский режим, должны принять немедленные меры, чтобы прекратить кампанию насилия и защитить мирных жителей", – согласились Мэй и Трамп, отмечается далее в сообщении аппарата премьер-министра.

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"Соединенные Штаты осуждают продолжающееся военное наступление, которое режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, развернул против населения Восточной Гуты", – цитирует распространенное в воскресенье заявлении Белого дома Голос Америки.

"После неоднократного затягивания принятия резолюции Совета безопасности ООН, требующей тридцатидневного прекращения боевых действий на всей территории Сирии (Резолюция 2401 Совета Безопасности ООН), Россия продолжает игнорировать ее требования и убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций. Это то же самое сочетание лжи и неизбирательного применения силы, которое Россия и сирийский режим использовали для изоляции и разрушения Алеппо в 2016 году, когда погибли тысячи мирных жителей", – отмечается в документе.

"Между 24 и 28 февраля российская военная авиация совершила с аэропорта Хмеймим… как минимум, двадцать вылетов для бомбежек Дамаска и Восточной Гуты", – говорится далее в заявлении Белого дома.

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"Цивилизованный мир не должен терпеть продолжающееся применение химического оружия режимом Асада. Режим Асада и его покровители в Москве и Тегеране должны соблюдать Резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН", – подчеркивается в документе.

В то же время, Президент Сирии Башар Асад пообещал, что его войска продолжат наступление на повстанцев в Восточной Гуте.

"Операция против терроризма должна продолжаться, но в то же время у мирных жителей будет возможность [покинуть зону боевых действий]", – заявил Асад журналистам.

"Противоречия между перемирием и боевыми действиями нет, – сказал он. – Прогресс, достигнутый Сирийской арабской армией в Гуте вчера и позавчера, был достигнут во время этого перемирия".

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"Сирийская обсерватория по правам человека" сообщила, что сирийские войска подошли к Думе, основному городу в Восточной Гуте, на расстояние в три километра, захватив "более 25 процентов" региона в ходе операций, которые, в основном, проводились на сельскохозяйственных землях.

Правозащитники сообщают, что в ходе ночных столкновений были убиты не менее 12 бойцов режима. В субботу они сообщили, что в результате бомбардировок района силами режима убито 18 мирных жителей, включая трех детей.