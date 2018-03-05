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 Россия продолжает убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций в Сирии, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй высказали единое мнение о том, что Россия и Сирия несут ответственность за "душераздирающие человеческие страдания" в удерживаемом повстанцами районе Восточная Гута под Дамаском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора 4 марта обсудили "чудовищную гуманитарную ситуацию" вблизи сирийской столицы.

"Они согласились друг с другом в том, что речь идет о гуманитарной катастрофе и что основную ответственность за душераздирающие человеческие страдания несут сирийский режим и Россия, как главный сторонник режима", – сообщили в аппарате Мэй.

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На этом фоне появилось сообщение базирующейся в Великобритании правозащитной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" о том, что сирийские войска взяли под контроль более четверти территории Восточной Гуты.

"Россия и другие стороны, обладающие влиянием на сирийский режим, должны принять немедленные меры, чтобы прекратить кампанию насилия и защитить мирных жителей", – согласились Мэй и Трамп, отмечается далее в сообщении аппарата премьер-министра.

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"Соединенные Штаты осуждают продолжающееся военное наступление, которое режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, развернул против населения Восточной Гуты", – цитирует распространенное в воскресенье заявлении Белого дома Голос Америки.

"После неоднократного затягивания принятия резолюции Совета безопасности ООН, требующей тридцатидневного прекращения боевых действий на всей территории Сирии (Резолюция 2401 Совета Безопасности ООН), Россия продолжает игнорировать ее требования и убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций. Это то же самое сочетание лжи и неизбирательного применения силы, которое Россия и сирийский режим использовали для изоляции и разрушения Алеппо в 2016 году, когда погибли тысячи мирных жителей", – отмечается в документе.

"Между 24 и 28 февраля российская военная авиация совершила с аэропорта Хмеймим… как минимум, двадцать вылетов для бомбежек Дамаска и Восточной Гуты", – говорится далее в заявлении Белого дома.

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"Цивилизованный мир не должен терпеть продолжающееся применение химического оружия режимом Асада. Режим Асада и его покровители в Москве и Тегеране должны соблюдать Резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН", – подчеркивается в документе.

В то же время, Президент Сирии Башар Асад пообещал, что его войска продолжат наступление на повстанцев в Восточной Гуте.

"Операция против терроризма должна продолжаться, но в то же время у мирных жителей будет возможность [покинуть зону боевых действий]", – заявил Асад журналистам.

"Противоречия между перемирием и боевыми действиями нет, – сказал он. – Прогресс, достигнутый Сирийской арабской армией в Гуте вчера и позавчера, был достигнут во время этого перемирия".

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"Сирийская обсерватория по правам человека" сообщила, что сирийские войска подошли к Думе, основному городу в Восточной Гуте, на расстояние в три километра, захватив "более 25 процентов" региона в ходе операций, которые, в основном, проводились на сельскохозяйственных землях.

Правозащитники сообщают, что в ходе ночных столкновений были убиты не менее 12 бойцов режима. В субботу они сообщили, что в результате бомбардировок района силами режима убито 18 мирных жителей, включая трех детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3053831
 
 
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Заяви,заяви супроти геноциду Россия продолжает убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций в Сирии, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5838 Россия продолжает убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций в Сирии, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9129 Далі -
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якщо Моксельский улус досі існує,особливо після перевороту богоізбхганих у 1917 ,і тим більше дивлячись на події що від нього виходять з 1917 року, то виходить що Мордор комусь в Світі ДУЖЕ ПОТРІБЕН.
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Знакомый силовик, лично мне:
- Понимаешь, у нас все всё понимают. Президент нелегитимен. Госдура нелегитимна. Многие во власти понаделали делов не только на Гаагу...
Хочешь знать правду про Сирию? Она очень проста.
Мы сейчас имеем более 800 новых трупов.
Из Вагнера и других ЧВК. И из кадровиков. Эти более чем 800 трупов - только за 7 февраля. За один этот день всего лишь.
Папа "заболел", чтобы не отвечать по этим вопросам. Тем более - журналистам.
Там вообще - сразу две чистые статьи УК. Статьи 208 и 359. В чистейшем виде.
Плюс ответственность за более чем 800 трупов.
Плюс раненые - ну, 95% из них всё равно сдохнут: там ранения мама-не-горюй.
Папа решил морозить трупы до 18 марта.
В прямом, буквальном смысле.
После 18 марта начнут рассылать по домам, "посылками", в замороженном состоянии.
Ведь после 18 марта будет уже всё равно: у Папы будет полный референдум о доверии позади.
Правда, в некоторых случаях и посылать-то почти нечего…
Ну, на сегодня всё.
Наливай, давай лучше выпьем ещё!©
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Сегодня 5 марта 1953 года подох йося джугашвили по кличке Сралин.главный людеоед 20 века подох всего 65 лет назад.еще живы многие шакалы которые до сих пор молятся на этого НЕГОДЯЯ
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У него в палате расстройство личности обычное дело - позавчера был наполеоном, вчера сенатором, а сегодня дикий джанго-кровавое яйцо.
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Вот если бы они шредера бомбили или меркель, тогда может германия и зашевелилась.
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И шо?

Нефтяные заводы в Сирии США защищает от русни. А как насчет людей?
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Когда же вы от слов перейдёте к делу, господа из НАТО? Сколько ещё вам нужно наблюдать и констатировать, вместо того, чтобы быстро и решительно действовать. Сколько ещё нужно крови вам и страданий. Где та черта, за которой кончается наблюдение и озабоченность? Не действуя, вы превращаетесь в позорных пособников беса!!! Отмоетесь ли потом?
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практически они сами восстановили кацапию,
и порошенка с фирташем нам на шею повесили
может хоть в Сирии кацапов перебьют, хоть
случайно, одного раза маловато, повторите
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Ни в коем случае! Очевидно, что дипломатические усилия тщетны, и умышленно нивелируются. Но ТВД слишком удален от баз России. В итоге складывается ситуация, где все или почти все поставки зависят от моря. Это топливо(важно!) и боезапас и ВОДА!!!(она привозная) для контингента России. Поэтому очень удобен вариант блокировки данного канала, подготовленной группой(в идеале -две!), работающей с высот(море перед Сирией в низинке) и периодически блокирующий транспортные связи. Неплохой вариант - это Экзосет ММ38(с дальностью 40км) уже давно снятой с вооружения. У нее инерциальная система наведения, и группа сделав залп может быстро уйти с района пуска. После двух -трех потопленных БДК ситуация кардинально изменится.
НЕТ ТОПЛИВА - НЕТ АВИАЦИИ! А БЕЗ ВОДЫ в пустыне и НЕ ТУДЫ, и не сюды.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продолжает убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций в Сирии, - Белый дом
 
 
 
 
 
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