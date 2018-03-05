 До того, как пуля попала мне в ногу, я хотел стать известным футболистом, - ЮНИСЕФ показал историю подростка из Авдеевки. ВИДЕО

Историю о Саше показал на своей facebook-странице детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), пишет Цензор.НЕТ.
"Я поехал в магазин, потом заехал к другу и в момент, когда он пошел переобуваться, пуля попала мне в ногу, - рассказывает герой в ролике. - До того, как это произошло, я хотел стать известным футболистом".
Парень делится, что до войны дети ничего не боялись и гуляли, где хотели, школа работала нормально. Теперь же занятия проходят только три дня в неделю.
"До войны у нас было много людей, все было нормально, тихо. Мы могли ходить, куда хотелось. В школе все было хорошо. Как война началась - все боятся. Теперь меньше людей", - рассказывает парень.
В видео показано, как Саша с друзьями идет из школы домой, а фоном слышны артиллерийские выстрелы. Пули попадали в дом, где живет ребенок. Он рассказывает историю двух попаданий.
В ролике говорится, что ЮНИСЕФ оказывает психологическую поддержку 270 тысячам детей, помогая им преодолевать постоянный страх и психологические травмы от жизни в зоне конфликта.
https://www.youtube.com/watch?v=hCzuet1enq4&t=2s
И так скромно отмалчиваются о том, что твориться в Сирии и сколько там детей гибнет от бомбардировок и в т.ч. от химии...