 До того, как пуля попала мне в ногу, я хотел стать известным футболистом, - ЮНИСЕФ показал историю подростка из Авдеевки. ВИДЕО

Историю о Саше показал на своей facebook-странице детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), пишет Цензор.НЕТ.

"Я поехал в магазин, потом заехал к другу и в момент, когда он пошел переобуваться, пуля попала мне в ногу, - рассказывает герой в ролике. - До того, как это произошло, я хотел стать известным футболистом".

Парень делится, что до войны дети ничего не боялись и гуляли, где хотели, школа работала нормально. Теперь же занятия проходят только три дня в неделю.

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"До войны у нас было много людей, все было нормально, тихо. Мы могли ходить, куда хотелось. В школе все было хорошо. Как война началась - все боятся. Теперь меньше людей", - рассказывает парень.

В видео показано, как Саша с друзьями идет из школы домой, а фоном слышны артиллерийские выстрелы. Пули попадали в дом, где живет ребенок. Он рассказывает историю двух попаданий.

В ролике говорится, что ЮНИСЕФ оказывает психологическую поддержку 270 тысячам детей, помогая им преодолевать постоянный страх и психологические травмы от жизни в зоне конфликта.

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