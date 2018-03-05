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 Политика Украины
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 До того, как пуля попала мне в ногу, я хотел стать известным футболистом, - ЮНИСЕФ показал историю подростка из Авдеевки. ВИДЕО

В прошлом году в ногу 12-летнего Саши из Авдеевки попала пуля. Понадобилось шесть недель для того, чтобы он снова смог ходить.

Историю о Саше показал на своей facebook-странице детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), пишет Цензор.НЕТ.

"Я поехал в магазин, потом заехал к другу и в момент, когда он пошел переобуваться, пуля попала мне в ногу, - рассказывает герой в ролике. - До того, как это произошло, я хотел стать известным футболистом".

Парень делится, что до войны дети ничего не боялись и гуляли, где хотели, школа работала нормально. Теперь же занятия проходят только три дня в неделю.

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"До войны у нас было много людей, все было нормально, тихо. Мы могли ходить, куда хотелось. В школе все было хорошо. Как война началась - все боятся. Теперь меньше людей", - рассказывает парень.

В видео показано, как Саша с друзьями идет из школы домой, а фоном слышны артиллерийские выстрелы. Пули попадали в дом, где живет ребенок. Он рассказывает историю двух попаданий.

В ролике говорится, что ЮНИСЕФ оказывает психологическую поддержку 270 тысячам детей, помогая им преодолевать постоянный страх и психологические травмы от жизни в зоне конфликта.

До того, как пуля попала мне в ногу, я хотел стать известным футболистом, - ЮНИСЕФ показал историю подростка из Авдеевки 01

Также читайте: ЮНИСЕФ призвал делать больше, чтобы защитить детей Донбасса от мин

Источник: https://censor.net.ua/n3053827
 
 
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мда, кстати это подеиствует на людеи на западе. такие вот истории и в то время путинята готовится к воине - обратите внимание на деиствие детей, как можно так колечить психику

https://www.youtube.com/watch?v=hCzuet1enq4&t=2s
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Позитивно, що з'являються такі відео, думаю, можна і більше
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Тут двоякое мнение. Такие видео можно по разному преподносить. Учитывая вечную брехливость и подлость лаптеногих, можно предположить, что они тут же завоют про "кровавую украинскую хунту" которая калечит детей. Собственно говоря так они и воют на всех своих парашных СМИ.
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Хороша гра. Влітку має вийти шоста частина.
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якщо ерефіянці вважають, що їх не можна відрізнити від місцевих мешканців, то ось доказ. Саме так, як оця дитина говорять на Донбасі російською. Специфічний акцент + на додачу суржик з однією характерною літерою)))
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чудове обличчя у дитини незважаючи на жах навколо
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Этого мальчика нужно показывать по 1-му рус каналу за поребриком в качестве предвыборного ролика. Пусть знают, какое г-но делает их вождь. И они - соучастники. Когда нибудь война им ответит по собственной шкуре.
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бесполезно, эти дебилы скажут "вы фсеврети"
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Пля - такие сердобольные пособирались...

И так скромно отмалчиваются о том, что твориться в Сирии и сколько там детей гибнет от бомбардировок и в т.ч. от химии...
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КОГДА УЖЕ ПО ПУТИНСКИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ БУДУТ СТРЕЛЯТЬ !!!???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо того, как пуля попала мне в ногу, я хотел стать известным футболистом, - ЮНИСЕФ показал историю подростка из Авдеевки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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