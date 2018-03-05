 Сукачев и Федоряк, осужденные за теракты в Днепре в 2012 году, по "закону Савченко" выйдут на свободу этим летом, - адвокат Новоженин

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Индустриальный районный суд Днепра признал виновными в совершении терактов Виктора Сукачева и Виталия Федоряка за совершение взрывов в 2010-2012 годах в Днепре, Харькове и Запорожье и определил им наказание в виде 12 лет лишения свободы. Решение суда было принято 28 февраля.

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По информации стороны защиты, обвиняемые не будут подавать на апелляцию, поэтому в ближайшее время приговор пялит в свою законную силу.

Как сообщил адвокат Виктора Сукачева Евгений Новоженин, учитывая "закон Савченко" суд перечислил им реальный срок наказания, причислив каждый год пребывания в следственном изоляторе двух, так обвиняемые ориентировочно в августе нынешнего года уже должны быть освобождены.

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"Срок закончится в августе нынешнего года. Конечно, условия пребывания в следственном изоляторе сложнее, это четыре каменные стены. В колонии условия были бы легче, там есть и жилая зона, и промышленная. Поэтому в свое время и принимался "закон Савченко", чтобы не удерживали людей годами в СИЗО, как в этом конкретном случае. Решили не подавать апелляцию. В мае этого года будет шесть лет, как их задержали. Если сейчас по третьему кругу снова все начинать, сил и нервов не хватит уже ни у кого ", - сказал Радио Свобода Евгений Новоженин.

Напомним, 27 апреля 2012 года в Днепре вдоль центрального проспекта произошло четыре взрыва. Пострадал 31 человек. Генеральная прокуратура заявила о задержании четырех человек, подозреваемых в совершении взрывов.

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По официальной версии, мотив у них был корыстный: мужчины требовали 4,5 миллиона долларов США от государства. Среди задержанных были Днепровский политолог Виктор Сукачев и его знакомые Виталий Федоряк, Дмитрий Рева, Лев Просвирнин. Их также обвиняли в совершении еще 7 терактов в разных городах Украины.

В 2014 году прокуратура отказалась от обвинений в отношении Дмитрия Ревы и Льва Просвирнина. Их оправдали и выпустили на волю. Суд над двумя другими фигурантами дела продолжался - началось повторное рассмотрение.