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 Сукачев и Федоряк, осужденные за теракты в Днепре в 2012 году, по "закону Савченко" выйдут на свободу этим летом, - адвокат Новоженин

В Днепре обвиняемые в совершении терактов Виктор Сукачев и Виталий Федоряк, суд над которыми длился более 5 лет, согласились с приговором - 12 лет заключения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Индустриальный районный суд Днепра признал виновными в совершении терактов Виктора Сукачева и Виталия Федоряка за совершение взрывов в 2010-2012 годах в Днепре, Харькове и Запорожье и определил им наказание в виде 12 лет лишения свободы. Решение суда было принято 28 февраля.

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По информации стороны защиты, обвиняемые не будут подавать на апелляцию, поэтому в ближайшее время приговор пялит в свою законную силу.

Как сообщил адвокат Виктора Сукачева Евгений Новоженин, учитывая "закон Савченко" суд перечислил им реальный срок наказания, причислив каждый год пребывания в следственном изоляторе двух, так обвиняемые ориентировочно в августе нынешнего года уже должны быть освобождены.

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"Срок закончится в августе нынешнего года. Конечно, условия пребывания в следственном изоляторе сложнее, это четыре каменные стены. В колонии условия были бы легче, там есть и жилая зона, и промышленная. Поэтому в свое время и принимался "закон Савченко", чтобы не удерживали людей годами в СИЗО, как в этом конкретном случае. Решили не подавать апелляцию. В мае этого года будет шесть лет, как их задержали. Если сейчас по третьему кругу снова все начинать, сил и нервов не хватит уже ни у кого ", - сказал Радио Свобода Евгений Новоженин.

Напомним, 27 апреля 2012 года в Днепре вдоль центрального проспекта произошло четыре взрыва. Пострадал 31 человек. Генеральная прокуратура заявила о задержании четырех человек, подозреваемых в совершении взрывов.

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По официальной версии, мотив у них был корыстный: мужчины требовали 4,5 миллиона долларов США от государства. Среди задержанных были Днепровский политолог Виктор Сукачев и его знакомые Виталий Федоряк, Дмитрий Рева, Лев Просвирнин. Их также обвиняли в совершении еще 7 терактов в разных городах Украины.

В 2014 году прокуратура отказалась от обвинений в отношении Дмитрия Ревы и Льва Просвирнина. Их оправдали и выпустили на волю. Суд над двумя другими фигурантами дела продолжался - началось повторное рассмотрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3053826
 
 
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Закон Савченко, вроде, отменили?
Поправьте, кто в курсе?
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Эти сотворили,когда он еще был.. Его уже к новым не применяют, а тут....
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Це чергова фальсифікована справа СБУшників та прокурорів?
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Дело в том, что если криминальная ответственность смягчается последующим, после совершения преступления, законом, то он распространяется на него... Это единственный случай, когда криминальный закон имеет "обратную силу"...
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А чого ж тоді люди, яких наприкінці 80-х саджали за спекуляцію досиджували свої терміни, коли відповідна стаття була декриміналізована? Стали називатися приватними підприємцями.
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Я вчився юриспруденції в Україні, а не в СССР, тому за застосування законодавства в СССР відповідальності не несу... Ви б ще сталінські часи згадали, де формально тортури були виключені, а людей під час слідства каліками робили....
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Так досиджували вони вже в Україні.
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До мене вони за допомогою не зверталися... Для того, щоб це питання вирішить, є два шляхи - клопотання адвоката, або рішення суду за поданням прокурора з нагляду. Адвоката не наймали, а прокурору було "похеру"... Я тут "яким боком"?!
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ты шмара мужеподобная.
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Любопытно, как вы до своих лет-то доживаете, без мозга?
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приговор пялит в свою законную силу
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их будут пялить Сукачев и Федоряк, осужденные за теракты в Днепре в 2012 году, по "закону Савченко" выйдут на свободу этим летом, - адвокат Новоженин - Цензор.НЕТ 7170 в оставшееся время?
тогда сойдет
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Законы принимает савченко и ей подобные а стыдно почему то мне.
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Савченко закон не принимала, она тогда вроде ещё на раиси сидела. Закон приняла ВРУ типа "под неё", а в натуре, чтобы через затягивания судебных слушаний сократить срок своим холуям.
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Закон Савченко был направлен в первую очередь на повышение эффективности работы МУСОРОВСКОГО отребья, из-за которого страдали и страдают сотни невиновных ни в чем. Направлен на подталкивание к реформам этого совкового болота, где царица доказательств - это пыточные признания в несовершенных преступлениях.
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Логично, не может прокуратура, МВД, за пол года доказать вину человека в суде, отпустите его на свободу, а государство должно оплатить компенсацию за незаконное удержание в СИЗО, так работает правоохранительная система в ЕС... как это вообще возможно пять лет доказывать вину?
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5 лет пытались доказать их вину, и только когда пообещали отпустить по "закону", тираристы согласились признать себя виновными. Страна идиотов.
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ну не то что страна но некоторые представители властных структур точно.
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Организуйте им побег во время этапирования. Выстрел вгору, затем в каждого. Не забудьте про контроль
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Не по какому-то "закону Савченко", а потому, что тыпильный суд не мог его осудить ПЯТЬ ЛЕТ!!!
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, гарик сукачев ? , каким боком , где и када концерт ?
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ну и когда в Днепре будет новый взрыв? Только не надо трандеть про "поняли","осознали","баролися с папиредниками"...
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"в ближайшее время приговор пялит в свою законную силу." Ау, редактори, поясніть, будь ласка, значення цього речення, бо я не можу це пояснити навіть неправильним гугл-перекладом.
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Знайшов в оригіналі "відтак найближчим часом вирок втупить у свою законну силу". Є там помилка, але тільки гугл транслейт перекладає втупить як пялит. Знову ж питання, чому маючи оригінал - Радіо Свобода, на який є посилання в статті, спочатку новина з'являється не на українській сторінці, а перекладена гуглом. І це не вперше таке.
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А как савченко-оборотень смогла пропихнуть свой закон?Или может его ещё кто-то в зраде поддержал?
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, без вас , Игорь , не обошлось , и здесь изгадили надежду ,,,
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Идите нах-й уже.Не трогайте Надю.Вы ее ногтя не стоите. Особенно особи противоположные женскому полу.Возьмите и измените этот закон и заткнитесь в конце концов.
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по закону савченки і закону"влади" України завжди швидко виходять з тюрем ті хто ненавидить Україну.
А той хто доведений до зубожіння пійманий за крадіжку хліба чи макаронів сидить от звонка до звонка.
Помічено що чим сильніш ненавидить Україну злодій тим швидше звільняють його з тюрем.
А якщо патологічно ненавидиш все що пов'язано з Україною та українцями то дорога без перешкод у владу України.
.... це вже і не смішно.
БО САМЕ ТАК І Є .
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Так может их специально держали в СИЗО и не выносили приговор целых 5 лет?! Причем тут Савченко если это делали судьи и те кто вел это дело. Это система гнилая. Осудили бы за год, 10 лет бы на зоне посидели.
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Потому что у нас не следствие, а политика.
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Устраивай многочисленные теракты в своей стране, с вымоганием денег от государства и тебя даже посадить не смогут! Шесть лет в СИЗО и свободен! У нас тут только за один подобный теракт вышку дали двум (смертная казнь). А тут даже апелляцию эти уроды, наглым образом подают! Если вы не начнёте уважать себя вас никто уважать не будет!
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Нужно работать - собирать доказательства, судить, выносить приговор. Конечно удобнее когда можно годами ничего не делать, а выполнять указивкы звэрху.
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Закон Савченко касается только сепаров и террористов? Патриоты быстренько получают сроки и сидят от звонка до звонка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСукачев и Федоряк, осужденные за теракты в Днепре в 2012 году, по "закону Савченко" выйдут на свободу этим летом, - адвокат Новоженин
 
 
 
 
 
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