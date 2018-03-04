 Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации. Таким образом, личный состав бригады раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований, и какая в Украине "гражданская война", - говорится в сообщении.

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