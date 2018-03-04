 Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
"Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации. Таким образом, личный состав бригады раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований, и какая в Украине "гражданская война", - говорится в сообщении.
Должно быть 1414465709.
Ну и город Валуйки к Вейделевскому району не относится, но это уже мелочи
Отделение УФМС в котором выдали паспорт этому скоту называется вот так...
Территориальный пункт в Вейделевском районе межрайонного отдела УФМС России по Белгородской области в г. Валуйки
Вот тебе ссылка... http://ufms31.ru/information
пункт 3.2 в таблице...изучай и млей....
Самый южный город Белгородской области. Расположен на высоком правом берегу реки Валуй, в 3 км от её впадения в реку Оскол, в 152 км к юго-востоку от Белгорода[3], в 15 км от границы с Украиной.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- petrovich1125 спеціально не говорить, бо Вейделевський район сусідній з Валуйським і невідомо який там поділ на той час. Цікаво, що "беларус" повністю володіє інформацією про номери паспорту і розподіл районів
Не дадим запытать Колю до смерти! И это.... пусть стоматолога к нему тоже допустят...
PNRUSPOKUSAEV NIKOLAS ANATOL9EVI3
Если повезло шакалу не сдохнуть от пули, то считай выиграл вторую жизнь. Накормли а потом пусть живет в тюряге до конца воих дней.