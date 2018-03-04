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 Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом. ФОТОрепортаж

Паспорт, обнаруженный у захваченного в плен военнослужащими 57-й бригады, выдан в Белгородской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации. Таким образом, личный состав бригады раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований, и какая в Украине "гражданская война", - говорится в сообщении.

Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреливали районы Павлополя, Широкино и Марьинки, - штаб

Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом 02
Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом 03
Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом 04
Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом 05

Источник: https://censor.net.ua/n3053821
 
 
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Недовго кацапові сало хахляцьке жерти!Скоро відішлють в кацапстан "асвабадітьєлья" жерти рєпу з баяррькай.
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он не русский ,а расейянин.На Русь оно пришло с оружием за что будет наказан! Бійці 57-ї ОМПБр захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань із російським паспортом - Цензор.НЕТ 1901
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Надеюсь,в миску с крайнего фото цианида не забыли положить?
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Хотелось бы верить, что ЭТО ценный продукт на бартер......но, касаемо руские своих не бросают и ихтамнет, терзают смутные сомнения ,что он для них ценный.
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Как пор мне, то лучше крысиного яду, что бы подольше мучился Бійці 57-ї ОМПБр захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань із російським паспортом - Цензор.НЕТ 2895
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Теперь рашиста откормит хунта, а карлик в лице писькова обьявит, что ватник уволен без выходного пособия.
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Прє чьйомм увольєн ні вчьєра ,а їшьчьйо па за вчьєра.
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Ну и в чём новость, больше на бомжа похож, вот если бы кадрового военного РФ.
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А е.. бло нельзя видеть как всегда,а может это сосед.
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Так ж фамилия читается.... покусаев ? Конспираторы....
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Накормили голодного ватника, все таки слишком добрые украинцы.
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Надо было не фотку, а оригинал так "замаскировать"
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И чего ты сюда приперся, Николай Анатольевич? Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом - Цензор.НЕТ 67
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кушать даёт, не загорами время когда арсеничу ещё спасибо скажите за его хоть и не сплошной забор, ну или разстреляите кролика, за то что не всё закончил.
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фамилия и персональный код с низу паспорта, в принцыпе хоть пограничный контроль можно проходить
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Из Белгородской области...осознал, что Белгородщина - это Украина и пошел сдаваться.
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А так оно и есть. Белгородщина--исторические украинские земли.
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Найголовніше це те, що в селах Клімінках та Яропольцях Вейделівського р-ну 90% людей (все місцеве населення) розмовляють українською, на весіллях, що грають за українськими традиціями, співають українських пісень, а інородців називають або москалями, або взагалі - кацапами. Що це - за потвора - х.. й..о зна?!
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Больше всего раздражает когда ихние морды скрывают от украинцев. Можно подумать что разейское ФСБ еще не знает точные данные етого пленного.
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Тебе подумать крайне не рекомендуется.....мозг..или то что у тебя там вместо него может вскипеть....
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ну этот судья по его рукам - точно завербованный тракторист в рашке - осталса без работы и ума нема, вот и пошёл воевать и теперь стал обменым ресурсом.
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В нижней строчке на главной странице паспорта одна цифра "4" пропущена.
Должно быть 1414465709.

Ну и город Валуйки к Вейделевскому району не относится, но это уже мелочи
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Ну могу добавить, что на ФБ странице 57-й ОМПБ фотографии этой страницы вообще нет.
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petrovich1125 - слушай экспэрт хренов, твое дело под шконкой лежать, а не конспирологией заниматься Бійці 57-ї ОМПБр захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань із російським паспортом - Цензор.НЕТ 5631
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А что тебя возбудило на этой странице паспорта винторогого скота..??
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Город Валуйки действительно не относится к Вейделевскому району....но это совсем не означает что в паспорте этого скота какая то ошибка....
Отделение УФМС в котором выдали паспорт этому скоту называется вот так...

Территориальный пункт в Вейделевском районе межрайонного отдела УФМС России по Белгородской области в г. Валуйки


Вот тебе ссылка... http://ufms31.ru/information
пункт 3.2 в таблице...изучай и млей....
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Валу́йки - город (с 1593[2]) в России, административный центр Валуйского района Белгородской области.
Самый южный город Белгородской области. Расположен на высоком правом берегу реки Валуй, в 3 км от её впадения в реку Оскол, в 152 км к юго-востоку от Белгорода[3], в 15 км от границы с Украиной.
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Ali Hasan - этому тупеню petrovich1125 хоть на сцать в глаза... Оно на выборы своего царя-хуйла собирается, думать некогда
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Вейделевский район - административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование(муниципальный район) в Белгородской области России.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- petrovich1125 спеціально не говорить, бо Вейделевський район сусідній з Валуйським і невідомо який там поділ на той час. Цікаво, що "беларус" повністю володіє інформацією про номери паспорту і розподіл районів Бійці 57-ї ОМПБр захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань із російським паспортом - Цензор.НЕТ 4945
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В Вейделевском районе находятся Яропольцы, см. вторую страницу "документа". Про Валуйки просто сказано - Белгородская область, ибо Валуйки - райцентр, то есть район можно не указывать.
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Дайте до борщу сала з часником та відпустить. Його свої самі розстріляють.
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Очень надеюсь, что родным Анатольевича вернут, как минимум, лет через 15. С развороченым дуплом и без гениталий
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в бамажке с надписью "временное удостоверение личности" правильно будет " удостоверение временной личности" Бійці 57-ї ОМПБр захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань із російським паспортом - Цензор.НЕТ 4722
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изверги бендеровские!

Не дадим запытать Колю до смерти! И это.... пусть стоматолога к нему тоже допустят...
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а класно - вроди как фамилию замазали чёрным а внизу паспорта читай не хочу - и код персоны тоже - нормалёк и зачёт.

PNRUSPOKUSAEV NIKOLAS ANATOL9EVI3
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NIKOLAS ? Сцуко, грек что ли ? От расейского гражданства он вчера отказался и с утра принял греческое.....ИХТАМНЕТ , короче...
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Покусаев Николай Анатольевич, так получается ?
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Дохлый лучше бы смотрелся с паспортом фашисткой рабССии.
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очередная мразь кацапо-фашисткая! попалась Бійці 57-ї ОМПБр захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань із російським паспортом - Цензор.НЕТ 2754
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он отказался от гражданства рассиси исчьо два месяца назад
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Обменный фонд. Противно, но необходимо. За одного нашего штук пять таких вот потребуют.
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Покусаев. Нету его в нете, наверное, в их селе сети нет(
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"Расстреливать два раза уставы не велят" (с) Высоцкий

Если повезло шакалу не сдохнуть от пули, то считай выиграл вторую жизнь. Накормли а потом пусть живет в тюряге до конца воих дней.
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Меня всегда возмущает подача Цензора - боевика с российским паспортом. Когда же уже начнут писать правильно - российского оккупанта или военнослужащего Российской армии
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Снять остатки скальпа, кастрировать. Обменять тело и эти две составляющие на трех украинцев
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появилса вопрос - а его разстреляет за предательство после обмена, ну даром же хохлы кушать не дали, к бабке не ходи - слил всё что знал, вот и получил миску еды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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