EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1310  90
Материалы по теме:
Все про:Газ (8730) Евросоюз (11725) Минэнергоугля (503) Транзит газа (12)

 Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля

По состоянию на 4 марта Украина получила 26,5 млн куб. м природного газа из стран Европейского Союза.

Об этом Українським Новинам сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, пишет Цензор.НЕТ.

В ведомстве уточнили, что 17 млн куб. м получено из Словакии, 7 млн куб.м. - из Венгрии и 2,5 млн куб.м - из Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года. Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3053819
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоубля
 показать весь комментарий
 
 
17 млн куб. м получено из Словакии, 7 млн куб.м. - из Венгрии и 2,5 млн куб.м - из Польши. ..

===================================================
Кругом тотальная агалтелая русафобия! Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 3988
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо нам європейський газ якщо в нас в підземних сховищах газу рекордні запаси???? Чи наші запаси якесь падло вже продало в ЄС не чекаючи кінця опалювального сезону???????
 показать весь комментарий
 
А Миша решился наконец-то свергать грузинских барИг.

Саакашвілі: Наше завдання - повернення у владу в Грузії, і ми повинні повернутися у владу вже в 2018 році. Ми повинні виграти президентські вибори і розвалити феодальну вотчину Іванішвіл

https://www.youtube.com/watch?v=HfK5UbXnsk8&t=4s

Бедненький. Как он всё и вывезет?
 показать весь комментарий
 
 
А Миша к газу какое отношение имеет. Или как про невестку ? Её не уже нет, на кофта ещё висит.
 показать весь комментарий
 
 
Правила форума :
4.3. Поддержание дискуссии при обсуждении новостей и тем форума, обмен опытом, предоставление интересной информации, полезных ссылок.

Источник:https://censor.net.ua/f2000002

 показать весь комментарий
 
 
Особо одаренным поясняю, что обсуждаемая новость к Мише имеет такое же отношение, как свинья к апельсинам.
 показать весь комментарий
 
 
Особо одарённым повторяю. Выделенное и подчёркнутое специально для тебя.

Правила форума :
4.3. Поддержание дискуссии при обсуждении новостей и тем форума, обмен опытом,предоставление интересной информации, полезных ссылок.

Источник:https://censor.net.ua/f2000002
 показать весь комментарий
 
 
Флуд (неправильна вимова англ. flood /flʌd/ - «повінь», «потоп») - марнослів'я, повідомлення в інтернет-форумах і чатах, яке займає (в багатьох випадках) великі обсяги і не несе якоїсь нової чи корисної інформації. Крім того, на форумах флудом називають будь-яке повідомлення, яке не стосується теми ...
 показать весь комментарий
 
 
Тут есть Правила форума, где написано:


5.2. Флуд:
- не тематические сообщения занимающие большие объёмы; ( если докажешь, что то моё сообщение занимает большой объём, то можешь обращаться к модератору)
- отправка однотипных текстовых и графических сообщений (одинаковые картинки); ( не подходит)
- несколько сообщений подряд от одного пользователя, которые разрывают логическую цепь диалога в теме форума. ( не подходит)
(Санкции: бан IP на 3 дня).

Источник:https://censor.net.ua/f2000002
 показать весь комментарий
 
 
флудом ты и занимаешься..можешь у модератора проконсультироваться..
 показать весь комментарий
 
 
Мне зачем о чём-то консультироваться?

Я привёл тебе пункты Правил форума. Я ничего не нарушил. То у тебя какие-то предъявы - ты и консультируйся.
 показать весь комментарий
 
 
- несколько сообщений подряд от одного пользователя, которые разрывают логическую цепь диалога в теме форума. ( подходит)
тема про газ..
 показать весь комментарий
 
 
Не подходит. У нас тут в данном ответвлении вполне себе неразрывная цепь диалога. Это если бы мы не в ответвлении писали, а своей перепалкой в корневой ветке данной новости ответы друг другу писали - тогда бы подходило. Мы бы мешали другим форумчанам и разрывали логическую цепь диалога.А так мы тут с тобой переписываемся, а все, кому не интересно листают дальше. Придумывай ещё что-то - это не подходит.
 показать весь комментарий
 
 
Воно гниле повністю.Аби Рошенка не зачепили,пише на випередження.Запам'ятай цю гниду.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Где ты был, когда разгоняли бомжей под ВР? Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 3630
 показать весь комментарий
 
 
А чё ты расстроился, Костя? Я твоего кумира пиарю, а ты ноешь...

Или понял, что ссакашвилю ты и в хер не впёрся? Он себе таких баригоборцунов и в Грузии найдёт, если что .
 показать весь комментарий
 
 
У бабушки мишки-провокатора хватит денег на все. И на революцию в Украине и на революцию в Грузии.
Мишка хочет с утра митинговать в Тбилиси, а после обеда в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
а спать под теплой сиськой в нидерландах...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чтобы вовремя заметить признаки употребления кокаина, важно понимать принцип действия этого наркотика. Обладая стимулирующим эффектом, он приводит к таким изменениям в поведении, как:
- излишняя уверенность в себе. Человек чувствует себя абсолютно всесильным, что заставляет вести себя развязно, дерзить окружающим;
- стремление к действию. Благодаря кокаину человек чувствует бодрость и прилив сил, он берется за любое дело, при этом выполняет его непривычно быстро;
- разговорчивость. Человек стремится общаться, при этом говорит он быстро, предельно четко выговаривая каждое слово. Во время разговора он много смеется, но его оптимизм и дружелюбие не выглядят естественными;
- резкие смены настроения. Душа компании может резко превратиться в агрессивного и импульсивного человека без видимых на то причин. Резкие смены настроения также объясняются стимулирующим эффектом кокаина.
Подобные странные изменения в поведении длятся недолго: от 20 минут до часа. После этого действие кокаина проходит, и приподнятое настроение сменяется депрессией, апатичностью, подавленностью.
 показать весь комментарий
 
 
ты шпрекаешь по грузински! или кто то переводил?
 показать весь комментарий
 
нет. теперь весма плохо, думаю поиму если ну где то 20% сказанного
 показать весь комментарий
 
 
Меня только волнует вопрос Почему россия отключила газ, который мы не покупали, и у нас его не стало. ????
 показать весь комментарий
 
 
Росия снизила давление, соответственно стало не хватать газа для прокачки на европу, поднимать его из хранилищ долго, при шлось перенаправить на прокачку газ для собственного потребления
 показать весь комментарий
 
 
Угу. Про давление великий специалист по газу из бригады логопедов Клизмин рассказывает........
 показать весь комментарий
 
 
Ну хорошо, просто спи....и и вешают лапшу. Такой ответ подходит? ))))
 показать весь комментарий
 
 
Я внимательно читаю, кто и что говорит. А слова из уст идиота говорят сами за себя.
 показать весь комментарий
 
Когда Родиной торгуют и оптом и в розницу, страны как правило уже не бывает. очень будет жаль повторить их судьбу.
 показать весь комментарий
 
Совсем все запутали. Вроде получается в соседних странах даже избыток, еще и продают назад.
 показать весь комментарий
 
никто там ничего не отключал, транзит как шел так и идет еще с 80-х годов прошлого века.
 показать весь комментарий
 
План по дискредитации Украины тимошенко-хуйла не сработал.
 показать весь комментарий
 
 
А Юлька то при чем. Кричали же и папередники и эти умники про к5абальный конракт. А на деле оказалось, что он не только плохой, но и ещё и прибыль принес.
 показать весь комментарий
 
 
Более того, и сейчас кричат что этот контракт добровольно разрывать не собираются.
 показать весь комментарий
 
 
Этот контракт привел к войне, обнищанию украинцев, гибели более 10000 человек и деградации промышленности с инфраструктурой.
 показать весь комментарий
 
 
И ещё к землятрисению в Индонезии и Мексике.
 показать весь комментарий
 
 
Как правда пукан поджигает............... Тимошенко глист, который более 20-ти лет грабит и разрушает Украину, как можно хотеть видеть во власти ботоксного урода, подружку хуйла и в конце концов ЗЭКА?
 показать весь комментарий
 
 
Меньше увлекайся творчеством Лолиты Милявской Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 5556
 показать весь комментарий
 
 
Васек, а чё б те не воспользоваться своим конституционным правом хранить молчание? Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 9259
 показать весь комментарий
 
я попросил бы вас остаться , но вы ж останетесь, боюсь
 показать весь комментарий
 
Меня ни творчество ни Милявской ни украинской Лолиты как то не интересует.
 показать весь комментарий
 
Петя Васькин, тимоха у вас в невестках числится? Если чё, то всегда усратая? Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 786
 показать весь комментарий
 
 
Раніше теж брехали,що то "європейський" газ.Є дурні ,що повірять без перевірки?
 показать весь комментарий
 
 
это 0,1% от годового потребления)))) дофига получили)))
 показать весь комментарий
 
 
в среднем по году в сутки Украина потребляет порядка 80-90 млн. м3 газа, это конечно дох...я - 26млн. м3, аж на 12 часов))))
 показать весь комментарий
 
 
Якщо втомилися від метушливих київських вулиць і мрієте опинитися в тінистому місці, зазирніть у цей зелений куточок - парк «Перемога».
 показать весь комментарий
 
И по каким таким трубопроводам в пиковую нагрузку он к нам из ЕС пришел?
 показать весь комментарий
 
 
Газ это как презервативый -- вагон загрузил вилами .... И те двойная прибыл -- и гондоны и приувеличение населения ...

Боже , как они презирают свой народ, чтобы такую ботву кидать ...

Почему не рассказывают всю правду ?!

Люди должны привыкнут , что проблема с Хуйлососией не решается на бла-бла-бла .

И никто им не продаст газ из Северного моря или из Ливии . Там другой газ . Совсем другой .
Там бутано-пропановая смесь , которая в баллонах .

Т.е. всё равно газ будет с Уренгоя , только по бумагам он будет куплен странами ЕС на границе Украины и Хуйлососии ....

Это должны понимать украинцы , чтобы понять сложности и тонкости .
 показать весь комментарий
 
ЦН в своем репертуаре 26,5 млн куб м за какой период? За сутки? С начала марта?
 показать весь комментарий
 
 
Здесь же на Цензоре
https://censor.net.ua/blogs/3053717/vlast_ljetsov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66406974
 показать весь комментарий
 
странно, вроди как поляки отмечены те кто почти что снабдили Украину газом а тут инфа такая, что в разы меньше чем те о ком и не озвучивали.
Ну а если в сравнение с прежными новостями - то уже несколько месецов так покупали газ.
 показать весь комментарий
 
 
Україні не потрібен імпортний газ: сьогодні із 65% українських домогосподарств, котрі користуються субсидією, значна частина може спокійно скоротити споживання газу в 1,7-1,9 разів (стат. дані за останні 4 роки), адаптувавши свою енергозатратність до рівня витрат енергоресурсів домогосподарств-несубсидіантів. Не може бути так, що в субсидіанта в житлі температура 23-25 градусів, а несубсидіанти економлять і живуть при 18-20. Треба б відновити перевірку майнового стану субсидіантів, бо декларації про доходи - це не серйозно.
 показать весь комментарий
 
Какой же ты невежда , готов верить любому полуночному бреду .
Я понимаю , что ты не обязан знать такую науку , как конвективная теплопередача .
Ну не знаешь , так и не копируй бред !
Это как эти чучела меряли среднюю температуру по хате ? Бегали поквартирно с термометром . А если считали от потребления коллориев . так это из пальца зависимость . У богатых есть возможность утеплять хату - вот они и потребляют меньше тепла , а бедные живут в панельных хрущёвках , где по хате ветер свищет . Ты им в подвал переселиться предлагаешь , чтобы меньше тепла расходовали ?!

Но главное даже не это , а тот очевидный факт , что 40% украинцев не имеют индивидуальных личильныкив . А сее означает , что посчитать невозможно , кто сколько расходуют . Только целым домом .
Или в твоём больном воображении сусидии выдаются не по семьям и хатам , а по целым домам ?!
 показать весь комментарий
 
AndersFogh Rasmussen‏Подлинная учетная запись @AndersFoghR 3 мар.

In recent days Gazprom has confirmed it is not a gas company but a platform for Russian coercion. How much more evidence do German politicians need to cancel Nord Stream 2?

Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 819
 показать весь комментарий
 
Чудик, спрашивает какие еще доказательства. Они как подкова простые - газпромЪ расширяет круг получателей жалованья. Этим все сказано
 показать весь комментарий
 
сужает...хочет иметь дело только с германией.
 показать весь комментарий
 
Позиция здесь у падлы сильная, один шмедер чего стоит, а с приходом нового министра внешних сношений, сношения станут еще ближе Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 4226
 показать весь комментарий
 
25 миллионов кубов - дневная доза Голландии, коротая намного меньше Украины. Т.е. хватит только на день-два.
 показать весь комментарий
 
Подождите,а куда -же девается газ нашей собственной добычи???
 показать весь комментарий
 
 
минует холода и газмяс доставит газ - им теперь нет ресурса обеспечить всё, так что русня просто выбрали непоставлять тем, где штрафные в разы меньше чем например от Германии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля
 
 
 
 
 
 вверх