 Украина получила 26,5 млн кубометров газа из ЕС, - Минэнергоугля

Об этом Українським Новинам сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, пишет Цензор.НЕТ.
В ведомстве уточнили, что 17 млн куб. м получено из Словакии, 7 млн куб.м. - из Венгрии и 2,5 млн куб.м - из Польши.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года. Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией.
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Кругом тотальная агалтелая русафобия!
Саакашвілі: Наше завдання - повернення у владу в Грузії, і ми повинні повернутися у владу вже в 2018 році. Ми повинні виграти президентські вибори і розвалити феодальну вотчину Іванішвіл
https://www.youtube.com/watch?v=HfK5UbXnsk8&t=4s
Бедненький. Как он всё и вывезет?
4.3. Поддержание дискуссии при обсуждении новостей и тем форума, обмен опытом, предоставление интересной информации, полезных ссылок.
Источник:https://censor.net.ua/f2000002
Правила форума :
4.3. Поддержание дискуссии при обсуждении новостей и тем форума, обмен опытом,предоставление интересной информации, полезных ссылок.
Источник:https://censor.net.ua/f2000002
5.2. Флуд:
- не тематические сообщения занимающие большие объёмы; ( если докажешь, что то моё сообщение занимает большой объём, то можешь обращаться к модератору)
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Источник:https://censor.net.ua/f2000002
Я привёл тебе пункты Правил форума. Я ничего не нарушил. То у тебя какие-то предъявы - ты и консультируйся.
тема про газ..
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3053815/66406490
Или понял, что ссакашвилю ты и в хер не впёрся? Он себе таких баригоборцунов и в Грузии найдёт, если что .
Мишка хочет с утра митинговать в Тбилиси, а после обеда в Киеве.
- излишняя уверенность в себе. Человек чувствует себя абсолютно всесильным, что заставляет вести себя развязно, дерзить окружающим;
- стремление к действию. Благодаря кокаину человек чувствует бодрость и прилив сил, он берется за любое дело, при этом выполняет его непривычно быстро;
- разговорчивость. Человек стремится общаться, при этом говорит он быстро, предельно четко выговаривая каждое слово. Во время разговора он много смеется, но его оптимизм и дружелюбие не выглядят естественными;
- резкие смены настроения. Душа компании может резко превратиться в агрессивного и импульсивного человека без видимых на то причин. Резкие смены настроения также объясняются стимулирующим эффектом кокаина.
Подобные странные изменения в поведении длятся недолго: от 20 минут до часа. После этого действие кокаина проходит, и приподнятое настроение сменяется депрессией, апатичностью, подавленностью.
Боже , как они презирают свой народ, чтобы такую ботву кидать ...
Почему не рассказывают всю правду ?!
Люди должны привыкнут , что проблема с Хуйлососией не решается на бла-бла-бла .
И никто им не продаст газ из Северного моря или из Ливии . Там другой газ . Совсем другой .
Там бутано-пропановая смесь , которая в баллонах .
Т.е. всё равно газ будет с Уренгоя , только по бумагам он будет куплен странами ЕС на границе Украины и Хуйлососии ....
Это должны понимать украинцы , чтобы понять сложности и тонкости .
https://censor.net.ua/blogs/3053717/vlast_ljetsov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66406974
Ну а если в сравнение с прежными новостями - то уже несколько месецов так покупали газ.
Я понимаю , что ты не обязан знать такую науку , как конвективная теплопередача .
Ну не знаешь , так и не копируй бред !
Это как эти чучела меряли среднюю температуру по хате ? Бегали поквартирно с термометром . А если считали от потребления коллориев . так это из пальца зависимость . У богатых есть возможность утеплять хату - вот они и потребляют меньше тепла , а бедные живут в панельных хрущёвках , где по хате ветер свищет . Ты им в подвал переселиться предлагаешь , чтобы меньше тепла расходовали ?!
Но главное даже не это , а тот очевидный факт , что 40% украинцев не имеют индивидуальных личильныкив . А сее означает , что посчитать невозможно , кто сколько расходуют . Только целым домом .
Или в твоём больном воображении сусидии выдаются не по семьям и хатам , а по целым домам ?!
In recent days Gazprom has confirmed it is not a gas company but a platform for Russian coercion. How much more evidence do German politicians need to cancel Nord Stream 2?