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 Очередь грузовиков образовалась на границе России с Украиной, - таможенная служба РФ

На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Троебортное" Брянской таможни, расположенном на трассе М-3 "Москва-Киев", наблюдается скопление транспортных средств на выезд из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ.

"По причине снегопадов 3 марта в 19:30 украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. Сейчас перед пунктом пропуска "Троебортное" на выезд из России находится более 250 грузовых транспортных средств. На въезд в Россию очередей не наблюдается, так как своевременно была организована уборка и вывоз снега с территории пункта пропуска", - говорится в сообщении.

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Брянская таможня, отмечают в ФТС РФ, рекомендует перевозчикам, въезжающим в Россию с территории Украины, пересекать таможенную границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Погар" или "Новые Юрковичи". Отметим, что напротив российского "Погара" располагается пункт пропуска "Гремяч" Черниговской области, напротив "Новых Юрковичей" - Сеньковка той же области.

Согласно интерактивной карте Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 13:58 4 марта перед пунктом пропуска "Бачевск" в Сумской области (на украинской стороне напротив российского "Троебортного") ожидали 160 грузовых авто. 

Источник: https://censor.net.ua/n3053818
 
 
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Возможно таможня только правую полосу почистила на выезд из Украины. Другого объяснения придумать не могу...
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То продовження агітаційного плакату, рекламуючого "фєдєральную праграму пєрєсєлєнія саатєчєствєннікав":

Черга вантажівок утворилася на кордоні Росії з Україною, - митна служба РФ - Цензор.НЕТ 9162
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОчередь грузовиков образовалась на границе России с Украиной, - таможенная служба РФ
 
 
 
 
 
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