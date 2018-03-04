 Подозреваемый в завладении средствами Администрации морских портов Кучер оставлен под стражей, - суд

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 31 января 2018 года, которым удовлетворено ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кучера А.В. и применении к подозреваемому Кучеру А.В. меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта 2018 года включительно с обозначением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 5000556 гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 31 января 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и защитника, который действует в интересах подозреваемого Кучера А.В., - без удовлетворения.

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Напомним, Александр Кучер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Он являлся конечным бенефециаром ООО "Техморгидрострой Николаев".

29 января НАБУ и САП задержали семь человек, которых подозревают в причастности к завладению средствами АМПУ.

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В частности, на сайте НАБУ опубликован ролик, в котором зафиксированы следственные действия в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и задержание экс-главы этого предприятия Андрея Амелина. Он также оставлен судом под стражей до 29 марта 2018 года.

Среди подозреваемых – четыре бывших должностных лица госпредприятия: руководитель АМПУ в 2014-2017 годах, заместитель главы АМПУ в 2015-2017 годах, начальник отдела закупок в 2015-2018 годах и заместитель главы по финансам в 2015-2016 годах.

Кроме того, подозрения вручили действующему руководителю одесского филиала Администрации морских портов, директору и бенефициару коммерческого предприятия и представителю нерезидента (предприятия-участника коррупционной схемы).