 Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, агентству Reuters сообщил официальный представитель ООН в Сирии.

"Конвой в Восточную Гуту прибыть сегодня не сможет", - сказал чиновник, добавив, что США и его партнеры по гуманитарным вопросам "остаются в режиме ожидания, чтобы оказать необходимую помощь, как только позволят условия".

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Конвой из примерно 40 грузовиков должен был отправиться в Думу, в осажденный правительством анклав под Дамаском, где около 400 тысяч человек нуждаются в продовольственных, медицинских и других принадлежностях, сообщает ООН. Только один небольшой конвой с поставками для 7200 человек был допущен в Гуту в этом году, в середине февраля.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии. Документ предусматривал 30-дневное перемирие для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

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Восточная Гута - последний анклав неподалеку сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последнюю неделю погибли уже более 500 гражданских.