 Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, агентству Reuters сообщил официальный представитель ООН в Сирии.
"Конвой в Восточную Гуту прибыть сегодня не сможет", - сказал чиновник, добавив, что США и его партнеры по гуманитарным вопросам "остаются в режиме ожидания, чтобы оказать необходимую помощь, как только позволят условия".
Конвой из примерно 40 грузовиков должен был отправиться в Думу, в осажденный правительством анклав под Дамаском, где около 400 тысяч человек нуждаются в продовольственных, медицинских и других принадлежностях, сообщает ООН. Только один небольшой конвой с поставками для 7200 человек был допущен в Гуту в этом году, в середине февраля.
Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии. Документ предусматривал 30-дневное перемирие для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.
Восточная Гута - последний анклав неподалеку сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последнюю неделю погибли уже более 500 гражданских.
Цензор, не давай такие новости на ночь глядя.
Discipline @tac_ins 1 ч.1 час назад
Боевики ИГИЛ перебили спецназ США, на границе Нигерии с Мали
https://twitter.com/EasternMediafax/status/970335542591225857
«Как и со всеми выборами в Крыму - способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их», - сказала посол США.
Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта.
Ранее США не признали результаты выборов в Госдуму РФ (18 сентября 2016 года), которые прошли на территории оккупированного Крыма. Однако о нелегитимности всего состава российского парламента тогда речь не шла.
Американцы вообще без чувства юмора, хотя ребята жизнерадостные - судя по тому как вчистую "ихтамнетов" накрошили в Сирии... Если слопатыеды проведут выборы путлера на подсанкционной территории, то американцы объявят плюгавого карлика нелигитимным перзидентом и песец даже перестанет подкрадываться - прыгнет сразу! Это пахнет полной экономической и политической блокадой - и денежки путлеровские и его ОПГ, тю-тю, испарятся...