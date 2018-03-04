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 За рубежом
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 Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН

Гуманитарный конвой, перевозящий груз от ООН и других организаций, не попадет в Восточную Гуту 4 марта, как планировалось.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, агентству Reuters сообщил официальный представитель ООН в Сирии.

"Конвой в Восточную Гуту прибыть сегодня не сможет", - сказал чиновник, добавив, что США и его партнеры по гуманитарным вопросам "остаются в режиме ожидания, чтобы оказать необходимую помощь, как только позволят условия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия несет ответственность за происходящее в Сирии и в восточной Украине, - Курц

Конвой из примерно 40 грузовиков должен был отправиться в Думу, в осажденный правительством анклав под Дамаском, где около 400 тысяч человек нуждаются в продовольственных, медицинских и других принадлежностях, сообщает ООН. Только один небольшой конвой с поставками для 7200 человек был допущен в Гуту в этом году, в середине февраля.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии. Документ предусматривал 30-дневное перемирие для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Также читайте: Россия не соблюдает прекращение огня в Сирии, - Госдеп США (обновлено)

Восточная Гута - последний анклав неподалеку сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последнюю неделю погибли уже более 500 гражданских.

Источник: https://censor.net.ua/n3053815
 
 
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Там где вхожа русня вот такие вот "режимы прекращения огня".
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Меня это очень расстроило и озаботило.
Цензор, не давай такие новости на ночь глядя.
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Жесткач реальной войны он лайн - ВИДЕО...

Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН - Цензор.НЕТ 3395 Discipline‏ @tac_ins 1 ч.1 час назад
Боевики ИГИЛ перебили спецназ США, на границе Нигерии с Мали

https://twitter.com/EasternMediafax/status/970335542591225857

Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН - Цензор.НЕТ 7827
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Ппц, как они там оказались сами без поддержки, не пойму. Или их слили ,кому они помогали.
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Shuha - тоже задавался вопросом - где поддержка.... Я так понял у спец.наза США даже камеры на шлемах были Про.... он лайн... Вот значит и у них бывают проколы...
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Жесть конечно! Их слили,потому что там была засада или разведка проводилась( мне жаль их.Царствие Небесное этим ребятам.
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Вы вообще знаете что такое спецназ США?
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Не знаю, кто и как подбирает здесь новости, но фото Сабакова в еэропорту Франфрукта мне как то интересней.
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Бедные люди там! Ужас! Там где кацапня ,там террор,смерть ,голод и разруха!
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Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Соединенные Штаты не признают результаты выборов президента России, которые проведут на территории аннексированного Крыму. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Прямой».

«Как и со всеми выборами в Крыму - способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их», - сказала посол США.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта.

Ранее США не признали результаты выборов в Госдуму РФ (18 сентября 2016 года), которые прошли на территории оккупированного Крыма. Однако о нелегитимности всего состава российского парламента тогда речь не шла.
Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН - Цензор.НЕТ 8532
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Это никак не повлияет на признание результата выборов.
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Автор: Вещий Олух Олег как и Лядь Матушка РасеяНовость:

Американцы вообще без чувства юмора, хотя ребята жизнерадостные - судя по тому как вчистую "ихтамнетов" накрошили в Сирии... Если слопатыеды проведут выборы путлера на подсанкционной территории, то американцы объявят плюгавого карлика нелигитимным перзидентом и песец даже перестанет подкрадываться - прыгнет сразу! Это пахнет полной экономической и политической блокадой - и денежки путлеровские и его ОПГ, тю-тю, испарятся...
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А че так?Пенсии донбасятам из лугандонии , значит, Украина должна платить, а у вас нет возможности.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН
 
 
 
 
 
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