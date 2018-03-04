 Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Громадське радіо со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Россия является единственным поставщиком, который имеет достаточные запасы для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато.
В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня. Газета Financial Times сообщала, что РФ поставит в Великобритании сжиженный природный газ танкерный способом. Из-за морозов расход газа на отопление домов и квартир в Великобритании существенно выросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Компания, которая обслуживает британскую газораспределительную систему National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.
Нет никакого "а всего", есть только ПНГ
Это всё! ...а ещё весь мир на японских тачках ездит...
Под боком у Японии Россия... -- там любэ -- от сырья до коррупции...*)
-- до США, даже дальше... ...и чё?
О так и Украине надо! ...шо я и имел сказть...
В 2016 году товарооборот России с Японией составил 16 064 027 852 долл. США, уменьшившись на 24,62% по сравнению с 2015 годом.
Экспорт России в Японию в 2016 году составил 9 384 191 795 долл. СШАИмпорт России из Японии в 2016 году составил 6 679 836 057 долл. США
В структуре экспорта России в Японию в 2016 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:Минеральные продукты - 75,41%;
Металлы и изделия из них - 10,13%;
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 4,38%;
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 3,62%;
Машины, оборудование и транспортные средства - 2,99%;
Драгоценные металлы и камни - 2,75%;
Продукция химической промышленности - 0,66%.
...то есть -- на четверть хуйло попало с Японией -- с чем я его и поздравляю... ...тискаю и лобзаю...* )
Растаит Арктика и Антарктика и затопит всю ту Меркель по самые уши.
За то денег заработали.
Только жарко будет.
Не люблю жару.
отака вона, Бахіня!
Хто зна. Може він незручно стояв, не ризикнула.
Россия подвердила предназначение своей страны, как бензоколонки.
не вірю!
дайтє доказатєльства
кацапи лохи - треба було збудувати Колосса Азовського, щоб одна нога на Кубані, а друга в Криму
і щоб очі путлєра-колосса світилися вночі, а бойові лазери збивали американські супутники
жара в квартире, окна открываем.
Літо скоро, ще погріємось.
Показания счетчика №9881531
сайт 2476 на 27.02.2018 Показания счетчика №9881531
контроль 2194 на 06.02.2018 Показания счетчика №9881531
сайт 2150 на 31.01.2018 Показания счетчика №9881531
сайт 2050 на 19.01.2018 Показания счетчика №9881531
розрахунок 2047 на 31.12.2017 Показания счетчика №9881531
сайт 1846 на 21.12.2017 Показания счетчика №9881531
розрахунок 1846 на 30.11.2017 Показания счетчика №9881531
розрахунок 1380 на 31.10.2017 Показания счетчика №9881531
контроль 1155 на 06.10.2017 Показания счетчика №9881531
контроль 676 на 13.04.2017
Я кожного разу приємно дивуюсь.
На одного Медведчука можна всіх наших бранців обміняти. Щоб тільки не втік.
Вибори вже на носі.
Зуби у артистів геть повипадали,
Але не важливо зовсім це для нас,
Головне, щоб взимку ми можливість мали
Одночасно всій Європі перекрити газ.
І беззубо посміхаясь
Ми отримуєм оргазм,
Патаму шта ми Європє
Пєрєкрилі нахєр гас..
БАКУ/ Trend/ - Первый газ с азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» будет прокачан по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) 30 июня текущего года.
Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.
Региональный президент BP отметил, что в этом году планируется добыть дополнительно два миллиардов кубометров газа с месторождения «Шах Дениз».
«На этот год у нас есть контракт на экспорт производимых дополнительных двух миллиардов кубометров. Объемы экспорта будут увеличиваться из года в год. Первый газ по TANAP будет прокачан 30 июня этого года. Со второй половины текущего года газ с новой платформы в рамках «Шах-Дениз-2» будет прокачиваться по этому трубопроводу», - сказал Джонс.
Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.
В Турцию газ попадет уже в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу в 2020 году.
Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов. Добавим к этому , что США заканчивают строительство СПГ -терминалов на атлантическом побережье для отгрузки сжиженного газа в Европу.Поляки уже подписали 20- летний контракт на поставку сжиженного газа из США .