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Все про:Газ (8730) Россия (68255) Евросоюз (11725)

 Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg

Потребление газа в Европейском Союзе выросло до рекордных объемов за последние пять лет.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Громадське радіо со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Россия является единственным поставщиком, который имеет достаточные запасы для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша заявила об отсутствии сбоев поставок газа через Украину

В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня. Газета Financial Times сообщала, что РФ поставит в Великобритании сжиженный природный газ танкерный способом. Из-за морозов расход газа на отопление домов и квартир в Великобритании существенно выросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Компания, которая обслуживает британскую газораспределительную систему National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.

Также читайте: "Времена газового шантажа РФ уже в прошлом": Порошенко сообщил о стабильной ситуации с газоснабжением

Источник: https://censor.net.ua/n3053813
 
 
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Это похоже на правду. За 2011 данные такие я давал. Там вообще 37,4!!!
Нет никакого "а всего", есть только ПНГ
Через сильні морози Європа змушена закуповувати в Росії рекордні обсяги газу, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 46
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Если верить Нафтогазу, эти газохранилища не в состоянии обеспечить нужды Украины, не говоря уж о нуждах Европы, потому и приходится закупать газ у Польши.
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Это вам новые методички сегодня выдали? Это когда Нафтогаз такое говорил? Только Газпром был потенциальным пользователем украинских "подземок" и которые десятилетиями находились под влиянием Газпрома. Слава Богу,что Нафтогаз вырвался и скйчас Украина сама регает,чей газ будет находиться в газохранилище! Это хороший доход, так шо не неси пургу!
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Ну может хранинище и пригодятся, а сам транзит ? Пуйло явно решил из Украины уйти.
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То что Газпром уйдет, было ясно с 2014 года, надо к этому быть готовым, умерла так умерла.
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а чем заменить транзит в 100 млрд . кубов через Украину касапам ?
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Не будет никакого северного потока кацап! А хранилища всегда в тренде были ,есть и будут!
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Ты сам кацап гребанный. Все идет к тому,что ЕС на это согласится.Особенно Германия.
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Да ты шо,ольгинское?)) А Германия не решает одна, там еще и другие страны есть на то оно и ЕС ,а еще трубы будут идти по дну Балтийского моря, а эти страны уже не хотят никакого Северного потока2) Никто немцам не виноват,что они при развале совка вложили огромные деньги на твою кацапетовку) в следующий раз думать будут головой,а не взятками!
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Какую мою кацапетовку ? Ты болен что ли,или у тебя все кацапы кто с тобой спорит?Я в Украине живу.
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Да Донбасс тоже как бы Украина,ну хцйла позвали, так шо как то так.
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дещо про газ і про війну -
Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2802
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так поедь и взорви - всё равно туда мотаешься...)
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...от, интересно -- страна Япония! ...откель она всё берёт: газ, нафту, железо... ? ...но не из параши -- это точно!
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Из параши только лес. Газ из Катара,нефть из Персидского залива, железо - Индия и Боазилия
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...и всё на пароходиках -- пэрдячым паром...*) А поди ж ты -- Китай завидует...*)
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Индия сама покупает нефть и газ. Там нет месторождений
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Из паРаши тоже. Насколько помню Мицуи участвует в добыче на Сахалине.
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...ты ещё скажи, шо у Японии всё с Сахалина...*)
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...дык, незачем... ... так откуда всё у Японии? -- аж в Штатах, почти все Детройты повымирали...
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Я не знаю, не слежу за этой темой. Но ваши слова "не из параши -- это точно!" сразу мимо. Берут и у паРаши.
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-- ничего не берут! -- Закон не позволяет... ...то ж оккупированные территории... ...ну да ладно. Давай про Липецк... *)
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Какой закон? Вы бредите? Куча японских предприятий в паРашке машины собирает. Торговля может и не большая, но никаких запретов кроме общих санкций нет.
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Япония из Росии ничего не берёт! -- токо вторчермет туда сливает... ...и отвёрточную сборку.
Это всё! ...а ещё весь мир на японских тачках ездит...
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Газ и нефть у ОАЭ покупает, это я точно знаю. Может, ещё у кого.
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...а у параши почему ничего не покупает? -- оно ж, гораздо ближе...
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-- ещё раз: Япония завозит ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ! ...делает с ней У СЕБЯ шо хош -- а после, продаёт высококачественный товар -- от часов до машин и станков.
Под боком у Японии Россия... -- там любэ -- от сырья до коррупции...*)
-- до США, даже дальше... ...и чё?
О так и Украине надо! ...шо я и имел сказть...
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В 2016 году товарооборот России с Японией составил 16 064 027 852 долл. США, уменьшившись на 24,62% по сравнению с 2015 годом.
Экспорт России в Японию в 2016 году составил 9 384 191 795 долл. СШАИмпорт России из Японии в 2016 году составил 6 679 836 057 долл. США
В структуре экспорта России в Японию в 2016 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:Минеральные продукты - 75,41%;
Металлы и изделия из них - 10,13%;
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 4,38%;
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 3,62%;
Машины, оборудование и транспортные средства - 2,99%;
Драгоценные металлы и камни - 2,75%;
Продукция химической промышленности - 0,66%.
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В 2016 году товарооборот России с Японией составил 16 064 027 852 долл. США, уменьшившись на 24,62% по сравнению с 2015 годом.

...то есть -- на четверть хуйло попало с Японией -- с чем я его и поздравляю... ...тискаю и лобзаю...* )
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с Балкан движется Циклон .скоро будет снега океан,зато урожай зерновых будет хороший,если снег пролежит хотя бы до 20 марта
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А вы делайте больше дыр сжигая газ.
Растаит Арктика и Антарктика и затопит всю ту Меркель по самые уши.
За то денег заработали.
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Мне все равно.
Только жарко будет.
Не люблю жару.
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...в Южной Баварии -- нам бы, как бы -- лучше без циклона... *)
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це Бонні Паркер, напарниця Клайда... зачіска нікого не нагадує? )))Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1044
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....косив Ясь конюшину... -- поглядав на дівчину...*)
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Скучів за Юлею, Зак? Ну проголосуєш за неї на дострокових цієї весни. Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4111
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нє, ця на Фаню Каплан схожа, тільки без окулярів
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Був випадок, коли на одному з мітінгів якийсь молодик підкравсь і жбурнув у Юлю яйце після її виступу. Юля ухилилась від яйця а потім зробила різкий випад і схопила приголомшеного хлопця за руку! Потім його відпустили, але, кажуть, що він трохи був розстоєний(попісяв). Щоб його не засмучувати, про цю прикрість вирішили не розповідати. Але хіба це приховаєш! Через сильні морози Європа змушена закуповувати у Росії рекордні обсяги газу, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8493
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а ще був випадок, коли хуйло каже: "я цьому Саакашвілі яйця відріжу", а Юля йому: "хі-хі!"
отака вона, Бахіня!
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Думаєш треба було, щоб Юля, як ніньзя, одним рухом ухопила їйого крашанки і різко на себе?
Хто зна. Може він незручно стояв, не ризикнула.
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Шо ж ты побоялся прическу Клайда показать? А вообще уровень порохошавок явно падает
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не, просто вентиль на Европу трохи прикрутил, и давление поднялось.
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От що буває, коли на виході кран закрили, а на вході - ні.
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Для полного комфорта готовы помогать вооружаться хуйлу?
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Россия подвердила предназначение своей страны, как бензоколонки.
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кацап як не вкраде, то збреше
не вірю!
дайтє доказатєльства
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Ну так нехай пам'ятник Путіну на Керчінському мосту будують. Гроші ж є тепер! Заввишки, як Єфєлєва башта. Щоб видно було аж з Ростова.
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ні, з Сочі!
кацапи лохи - треба було збудувати Колосса Азовського, щоб одна нога на Кубані, а друга в Криму
і щоб очі путлєра-колосса світилися вночі, а бойові лазери збивали американські супутники
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Як варіант. Нехай починають, а там видно буде
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спасибо, но мы и так не мерзнем
жара в квартире, окна открываем.
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Навіщо паритись і платити за це зайві кошти?
Літо скоро, ще погріємось.
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Значит котел такой, вот моя история потребления газа за зиму, 240 кв из них 183 отапливаемых, оказания счетчика газа № 9881531

Показания счетчика №9881531
сайт 2476 на 27.02.2018 Показания счетчика №9881531
контроль 2194 на 06.02.2018 Показания счетчика №9881531
сайт 2150 на 31.01.2018 Показания счетчика №9881531
сайт 2050 на 19.01.2018 Показания счетчика №9881531
розрахунок 2047 на 31.12.2017 Показания счетчика №9881531
сайт 1846 на 21.12.2017 Показания счетчика №9881531
розрахунок 1846 на 30.11.2017 Показания счетчика №9881531
розрахунок 1380 на 31.10.2017 Показания счетчика №9881531
контроль 1155 на 06.10.2017 Показания счетчика №9881531
контроль 676 на 13.04.2017

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Але ви й господар.
Я кожного разу приємно дивуюсь.
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Воздух, говоришь... И как газо-воздушная смесь, не взрывается? А должна. Должна взрываться. Так что кто-то 3,14здит. Или ты про знакомого, или знакомый твой.
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Не воздух а азот. У Ахметова на сталелетейных комбинатах есть кислородные заводы, которые из воздуха получают кислород, а вот куда идёт азот я могу только догадыватся.
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Написано было "воздух", "воздух" и комментирую.
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Саид извини, правильно то что ты написал, я напортачил в своём ответе тебе - спешка, ушастенькая тогда прибежала, просилась вывести её погулять...
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Проехали. Потому и обратил твое внимание
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А що він думав, вік буде під прикриттям Порошенка шкодити?
На одного Медведчука можна всіх наших бранців обміняти. Щоб тільки не втік.
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А чому так квапляться?
Вибори вже на носі.
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Спасибо тебе Украина. Это я без всяких приколов говорю. Если бы не вы нам точно бы пипец пришел. Третьего раза мы бы точно не выдержали. Вы оказались более великие чем мы, это нас и спасло.
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Хит сезона Владимир Соловьев «Перекроем Украине газ»
Через сильні морози Європа змушена закуповувати в Росії рекордні обсяги газу, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8841
Зуби у артистів геть повипадали,
Але не важливо зовсім це для нас,
Головне, щоб взимку ми можливість мали
Одночасно всій Європі перекрити газ.
І беззубо посміхаясь
Ми отримуєм оргазм,
Патаму шта ми Європє
Пєрєкрилі нахєр гас..
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Недолго касапам жировать осталось.
БАКУ/ Trend/ - Первый газ с азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» будет прокачан по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) 30 июня текущего года.
Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.
Региональный президент BP отметил, что в этом году планируется добыть дополнительно два миллиардов кубометров газа с месторождения «Шах Дениз».
«На этот год у нас есть контракт на экспорт производимых дополнительных двух миллиардов кубометров. Объемы экспорта будут увеличиваться из года в год. Первый газ по TANAP будет прокачан 30 июня этого года. Со второй половины текущего года газ с новой платформы в рамках «Шах-Дениз-2» будет прокачиваться по этому трубопроводу», - сказал Джонс.
Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.
В Турцию газ попадет уже в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу в 2020 году.
Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов. Добавим к этому , что США заканчивают строительство СПГ -терминалов на атлантическом побережье для отгрузки сжиженного газа в Европу.Поляки уже подписали 20- летний контракт на поставку сжиженного газа из США .
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В Европе холода были последние 2 недели достаточно сильные. У нас в Бельгии доходило до -10, чего последние лет 10 не припомню .Но уже сегодня все закончились. Завтра у нас +8-10 тепла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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