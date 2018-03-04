 Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Громадське радіо со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Россия является единственным поставщиком, который имеет достаточные запасы для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато.

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В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня. Газета Financial Times сообщала, что РФ поставит в Великобритании сжиженный природный газ танкерный способом. Из-за морозов расход газа на отопление домов и квартир в Великобритании существенно выросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Компания, которая обслуживает британскую газораспределительную систему National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.

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