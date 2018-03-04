 Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров

Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Действительно, россияне наполнили полуостров всем современным оружием, которое у них есть на сегодня. Их зенитно-ракетные системы способны нанести вред странам членам НАТО – Болгарии, Румынии и Турции. Но говорить о том, что это создает преграды, которые невозможно преодолеть в контексте деоккупации Крыма, я бы не стал", – отметил Чубаров.
По словам главы Меджлиса, на Россию активно оказывают давление международные партнеры Украины по всем направлениям, в том числе и экономическими санкциями.
любят свои "законы"... Создали себе в оккупированном Крыму
"свободную зону"... снабжают свои предприятия сырьём и
электричеством... Но с помощью своих провластных "миротворцев"
пристально следят, чтобы туда никто "неправильно" не приехал...
Начните с себя, лицемеры!...
В воскресенье, 4 марта, газета The Financial Times сообщила, что из-за аномальных мартовских холодов Великобритания была вынуждена спешно закупить российский газ. Поставку уже 6 марта осуществит компания «Ямал СПГ».Перевозку осуществляет компания Royal Dutch Shell.
Предполагается, что 4 марта танкер Shell перекачает топливо с российского ледокола, который сейчас находится у берегов Франции. После этого танкер направится к терминалу в Милфорд Хэйвен. Груз должен быть доставлен 6 марта, утверждает издание.
Формально британские власти, заключив эту сделку, не нарушают санкции, введенные против России. «Ямал СПГ» нет в «черных» списках. Однако известно, что 50,1% акций этой компании принадлежит «Новатэк». А этот российский гигант находится под санкциями США с 2014 года.
Впрочем, Вашингтон вряд ли будет ругаться из-за этого с Лондоном. Дело в Том, что США первыми закупили российский сжиженный газ через «Ямал СПГ». Поставка была совершена еще в январе. Тогда танкер прибыл в Бостон, сделав перед переходом через Атлантику остановку в Великобритании. Его заход в британский порт вызвал тогда скандал. Британским властям пришлось заверять СМИ, что газ предназначается не для Великобритании. Теперь же Лондон будет вынужден признать, что таки купил российский газ.
Успешную поставку газа в США в обход санкций в западной прессе называли победой президента Владимира Путина и подарком Путину на православное Рождество. Для Кремля «Ямал СПГ» - важный проект. Это доказывает хотя бы тот факт, что президент России лично принимал участие в церемонии погрузки первого танкера 8 декабря.
В течение недели в Великобритании, а также во многих других странах Западной Европы, шел снег, держались рекордно низкие температуры, аномальные для начала марта. Из-за резкого роста спроса на газ 2 марта Национальная энергосистема Великобритании была вынуждена предупредить, что страна впервые за восемь лет столкнулась с угрозой дефицита топлива. Цены на оптовые поставки газа выросли более чем в четыре раза.
Британское правительство подчеркивает, что из всего газа, импортируемого в страну, на Россию приходится меньше 1%.
https://www.youtube.com/watch?v=xG9xqR9xVxE
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг" (с) ТАСС
Американские чиновники официально заявили, что российская ракета с ядерным двигателем, о которой врал Путин, не готова к использованию, а ее испытания в Арктике, за которыми наблюдали США, закончились крушением и небольшим радиоактивным заражением среды. АFT
Поправьте меня, если что. "Мачо" с голым торсом, на коне, миллиардер с вундервафлями, силовиками, вагнерами, бюджетниками, медиаперсонами на доверии, вертикалью, ручными сми, судами и ЦИКом... побоялся конкурировать на выборах с @navalny из трёшки в Марьино и его волонтёрами?..
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ну ,или,ихтамнеты...