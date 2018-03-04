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 Политика Украины
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 Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров

Размещение Россией на территории оккупированного Крыма современных систем вооружения, в том числе зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 "Триумф" не помешает процессу деоккупации Крыма.

Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Действительно, россияне наполнили полуостров всем современным оружием, которое у них есть на сегодня. Их зенитно-ракетные системы способны нанести вред странам членам НАТО – Болгарии, Румынии и Турции. Но говорить о том, что это создает преграды, которые невозможно преодолеть в контексте деоккупации Крыма, я бы не стал", – отметил Чубаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чубаров: "Путин для многих стран становится не только токсичным, но и нелегитимным". ВИДЕО

По словам главы Меджлиса, на Россию активно оказывают давление международные партнеры Украины по всем направлениям, в том числе и экономическими санкциями.

Источник: https://censor.net.ua/n3053811
 
 
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Лицемерные власти
любят свои "законы"... Создали себе в оккупированном Крыму
"свободную зону"... снабжают свои предприятия сырьём и
электричеством... Но с помощью своих провластных "миротворцев"
пристально следят, чтобы туда никто "неправильно" не приехал...
Начните с себя, лицемеры!...
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это правда. русня и крысмоиуды будут тикать к побережью теряя по дороге полустершиеся лапти.
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Побіжуть по кєрченскому мосту "по водє акі посуху" Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4679

Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3049
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Балабол, а что он конкретно для этого делает? Где хоть какая-то партизанская деятельность татар за 4 года?
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Сергей Боровой b952871a - я так понял, что татарские батальоны собираются штурмануть Крым... Нужно их поддержать огнем в этом случае...
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Что прикажет Оффшоренко, то и делает
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Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил российскому президенту Владимиру Путину об огромных очередях в Советском Союзе. Об этом он написал в своем Twitter. "Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл", - написал Макфол, напомнив также об очередях за "жесткой туалетной бумагой" и "тощими курами". Отметим, что в микроблоге Макфола развилась цела дискуссия с пользователями о жизни в СССР. На вопрос зачем он стоял в очередях, дипломат ответил, что "был голодный". Таким образом бывший посол прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что он хотел бы предотвратить развал СССР. Отметим, что российский президент часто выражает сожаление о распаде Советского Союза.
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Цена "настоящей поддержки"

В воскресенье, 4 марта, газета The Financial Times сообщила, что из-за аномальных мартовских холодов Великобритания была вынуждена спешно закупить российский газ. Поставку уже 6 марта осуществит компания «Ямал СПГ».Перевозку осуществляет компания Royal Dutch Shell.
Предполагается, что 4 марта танкер Shell перекачает топливо с российского ледокола, который сейчас находится у берегов Франции. После этого танкер направится к терминалу в Милфорд Хэйвен. Груз должен быть доставлен 6 марта, утверждает издание.
Формально британские власти, заключив эту сделку, не нарушают санкции, введенные против России. «Ямал СПГ» нет в «черных» списках. Однако известно, что 50,1% акций этой компании принадлежит «Новатэк». А этот российский гигант находится под санкциями США с 2014 года.
Впрочем, Вашингтон вряд ли будет ругаться из-за этого с Лондоном. Дело в Том, что США первыми закупили российский сжиженный газ через «Ямал СПГ». Поставка была совершена еще в январе. Тогда танкер прибыл в Бостон, сделав перед переходом через Атлантику остановку в Великобритании. Его заход в британский порт вызвал тогда скандал. Британским властям пришлось заверять СМИ, что газ предназначается не для Великобритании. Теперь же Лондон будет вынужден признать, что таки купил российский газ.
Успешную поставку газа в США в обход санкций в западной прессе называли победой президента Владимира Путина и подарком Путину на православное Рождество. Для Кремля «Ямал СПГ» - важный проект. Это доказывает хотя бы тот факт, что президент России лично принимал участие в церемонии погрузки первого танкера 8 декабря.
В течение недели в Великобритании, а также во многих других странах Западной Европы, шел снег, держались рекордно низкие температуры, аномальные для начала марта. Из-за резкого роста спроса на газ 2 марта Национальная энергосистема Великобритании была вынуждена предупредить, что страна впервые за восемь лет столкнулась с угрозой дефицита топлива. Цены на оптовые поставки газа выросли более чем в четыре раза.
Британское правительство подчеркивает, что из всего газа, импортируемого в страну, на Россию приходится меньше 1%.
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"Предполагается, что 4 марта танкер Shell перекачает топливо с российского ледокола, который сейчас находится у берегов Франции".(с). Я, канешна извиняюсь, но любого моряка просто рвет на части такой бред.
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кацапській екіпаж генерує газ у великої кількості - сидячі на кацапсткому реакторі це не дивно. Мабуть вирішили що "не прападать жє дабру" і почали його збирати з метою комерційной реалізації.
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А ссылка где смысл перегружать в водах Франции если от Франции до Великобритании максимум до любого порта сутки хода максимум
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в Уставных Документах ООН нет государства СССР,РАБссия и РСФСР.СаРай кремлёвский на сегодня ФЕЙК вместе с комунизденным Крымом.
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толково этого хуйлолиза разложили по полочкам.
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Ага,кацапы вот так просто возьмут и отдадут непотопляемый плацдарм Крым.Не длятого они вкладывают туда миллиарды и заселяют полуостров кацапами.Крым это полный контроль всех стран соприкасающихся с Черным Морем.
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Нам пора реально отойти от словесной шелухи. Вопрос по Крыму можно мусолить---но осталось не много. Остановиться стоит сразу после 18марта. Выборы решены и давно. И все это знают---на Западе имею в виду. Тема донбалласта та же. До поры до времени. Мы толком не знаем что там происходит реально. Но кое что уже пролезло. Не хотелось бы---НО!! Но кое что там неплохо. Особенно по ДНР. То что пиляли на переплав---так давно надо было. Кое что востановили, запустили и шахты в том числе. Работает транспорт, рестораны, налаживают связи прямые с Ростовской обл. Зарплата то что знаю---не скажу. ПОКА! По ЛНР чуть хуже---но там так всегда и было. Многие возвращаются от нас. Есть статья серьёзная по гос-преступлениям. Но старый я пусть судят. Я давно печатал что донбалласт надо признать и всё. В тех границах что пока сегодня. Беда прилезет незаметно. Там лучше станет быстрее чем у нас. Тогда остальная часть долго думать не станет. Признать суверенитет, обговорить демаркацию границ, тут же визовый режим. Пенсии выплачивать только бюджетникам ушедшим на пенсию до референдума в 2014г. И все проблемы уйдут---конечно относительно. Вот в Грузии уже давно забыли за Абхазию. Когда цели достойные, дорога тяжела и далека, попутчики гнилые----балласт за БОРТ! У нас нет выхода. Миротворцев не будет---очередная дешёвая мулька! Да и процедура длительная---года полтора. Мы все сроки просрали. Проспали. Проболтали. Пора перейти Рубикон. Или переступят через нас. И дуркуватая мысля досрочные выборы только ускорят нашу катастрофу. Это особенно ждут на севере. Там дураков не было. Это мы дураки когда слушали это. И ещё. На донбалласте те кто никуда не выезжал о нас уже и забыли. Проверено.
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В России заявили о разработке нового колесного танка. Гребет лаптями, как скаженый Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7022
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Тот кто заявил - не умный человек. По любым раскладам и классификациям - это БМП а не танк.
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Саня, а как ты оценишь умственные способности человека, который рассказывает о крылатой ракете с ядерным двигателем? Бо люди говорят, что он идиот.
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 45 мин.45 минут назад

Американские чиновники официально заявили, что российская ракета с ядерным двигателем, о которой врал Путин, не готова к использованию, а ее испытания в Арктике, за которыми наблюдали США, закончились крушением и небольшим радиоактивным заражением среды. АFT
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Це в них не перша спроба. Ту-119 ще у 50-ті роки намагались зробити, але і тоді результат був такій самий.
Російська мілітаризація Криму не завадить деокупації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3152Російська мілітаризація Криму не завадить деокупації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 843
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Я не шарю в ядерных технологиях, но почитал тут. Люди пишут, что работающий ядерный реактор размера возможного для засовывания его в ракету фиг её оторвёт от земли, а своим фоном при работе спалит нафиг всю электронику. ХЗ, но что читал.
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Крилата ракета - то не зовсім ракета, а скоріш літак. Крім того, в беспілотному літаку нема потреби в важкої їзоляціі, бо людей нема, а бойова частина може бути і сам реактор. Інше питання - як тоді буде працюівть електроніка, зв'язок та геопозиціювання. Питання є, відповідей нема...
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Когда ты НГШ ВС эрэфии и тебе рассказывают о создании колёсного танка, а ты в это время вспомнил оторванную ручку УАЗа.

Російська мілітаризація Криму не завадить деокупації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4811
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До другої світової війни сталін зробив танки на колесах та гумових гусеницях, задля швидкого пересування європейськими дорогами. Німці знищили їх одразу, як напали на ссср.
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1 марта Дональд Трамп продлил Санкции по Крыму против быдла кремля до 31 декабря 2018 года
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Мечтать не вредно. Пыхнув и фантазирует себе.
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сказочный д..б
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Крысы Кремля заглотнули Крымскую наживку.Санкции США имеют силу Федерального Закона,это автоматически означает ОНИ ВЕЧНЫ.
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Угу . Европа и США 60 лет не признавали оккупацию Прибалтики. Ну и что ?
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То что страны Балтии теперь свободны. А СССР издох.
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Да и их санкции освободили ? Или на Вильнуском телецентре умерли от смеха ?
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только больше мусора нужно будет вносить
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сказала проросійська чи російська матрьошка
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Крым -- это татарский Остров! ...а мы допоможемо... *)
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П/о Крим - це слов'янський півострів ! До захоплення його татарами у Криму було кілька слов'янських фортець, яки підпорядковувались Києву.
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Крым -- татарский! ...от нехай они за него и парятся -- с нашей помошью...*)
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Ты ж понимаешь -- даже, если Украина от Крыма откажется... ...тьфу, тьфу, тьфу... ...шютк*) -- крымские татары всё равно, ни в Турцию, ни в Россию не пойдут! -- а куда они тогда пойдут? -- у них спроси -- они тебя и пошлют...*)
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Правительству в эмиграции нужно чем то заниматься. Например делать громкие заявления. И читать взятые в руки паспорта.
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Да дело даже не в милитаризации Крыма, а в том, что сейчас туда на ПМЖ приезжают тысячи россиян и хрен их оттуда вышибешь, что уже было на Донбассе.......
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Одини тіки чутки про поїзд дружби від Правого Сектору вимете "осєвших" кацапів з Криму по недобудованому мосту за мить.
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А я думаю - вырезать придется. (извини за натурализм)....
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Навіщо? Вважаю, що і татарам по два раба не завадить...
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Не лякай так кацапів. Вони не сдюжать стіки сидіти на ягєлі та боярі. Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5838
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Не хочу нажимать - "мне нравится", но сами они с Крыма не уйдут....
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Мечтать не вредно, тут с Донбассом ума не дадут, все никак не деокупируют.
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А тобі вже кортить, кацапчику? Нічого - хай кацапня ще під санкціями схудне, та поскірдує баблосік у ту прірву під назвою "Крим" та "лугандон" Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8054
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как кацапы не понимают что их купили такой наживкой - теперь не проглотить, не выплюнуть...)))
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Вони "гардяцца" рефлекторно. Мізок у кацапа відсутній за непотребою.
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не нравится видно кацапам и подкацапникам это...
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Хе-хе. Вони прочитали мій допис два тижні тому Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 420
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 год.2 години томуБільше
Поправьте меня, если что. "Мачо" с голым торсом, на коне, миллиардер с вундервафлями, силовиками, вагнерами, бюджетниками, медиаперсонами на доверии, вертикалью, ручными сми, судами и ЦИКом... побоялся конкурировать на выборах с @navalny из трёшки в Марьино и его волонтёрами?..
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Ivan Semyonov‏ @Sem7ser 14 хв.14 хвилин томуБільшеОт создателя "В Крыму действует не армия России, а самооборона Крыма":
Російська мілітаризація Криму не завадить деокупації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 26444 ретвіти2 вподобаньВідповісти
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частная избирательная компания? Російська мілітаризація Криму не завадить деокупації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7552
ну ,или,ихтамнеты...
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Типовий кацапській виборець в Криму:

Російська мілітаризація Криму не завадить деокупації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1341
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Зелёные хакеры. А программное обеспечение в любом военторге касперского купить можно.
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Страшенна таємниця на московії що вони платили данину кримському ханству аж до 1701 року, ось чому зуб заточений на кримських татар, ще Сталін їх ненавидив та департував у середню Азію.
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Десь серед данини, що везли в Крим, кацапи загубили скрєпку, і тепер її шукають.
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Коли з'явилася ООН, серед її засновників з "савєцкіх рєспублік" є тіки Україна, та Білорусь (не разом з СССР, а як окремі держави). Рассія в той час там не фігурує ні як засновник, ні як члєн.
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дурню чубаров говорит. Как и все татары способен только языком молоть.
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Чубаров еще тот приспособленец, почитайте его биографию, всегда места жирные и не пыльные находит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров
 
 
 
 
 
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