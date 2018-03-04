 Российская милитаризация Крыма не помешает деоккупации полуострова, - Чубаров

Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Действительно, россияне наполнили полуостров всем современным оружием, которое у них есть на сегодня. Их зенитно-ракетные системы способны нанести вред странам членам НАТО – Болгарии, Румынии и Турции. Но говорить о том, что это создает преграды, которые невозможно преодолеть в контексте деоккупации Крыма, я бы не стал", – отметил Чубаров.

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По словам главы Меджлиса, на Россию активно оказывают давление международные партнеры Украины по всем направлениям, в том числе и экономическими санкциями.