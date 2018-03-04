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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ДТП (4692) МИД (4424) Россия (68255) Беца (194)

 Украинец погиб в ДТП в России, - МИД

По предварительной информации, в результате аварии в Российской Федерации погиб один гражданин Украины, еще один - пострадал.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тwitter пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы.

"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнование родным", - отметила Беца.

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Украинец погиб в ДТП в России, - МИД 01

Ранее российский ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области сообщил, что один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса в Чеховском районе Подмосковья.

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"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАЗ", - сказали в ведомстве, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно - граждане Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3053809
 
 
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А рекламы с поездкой автобусами в мацкву чуть ли не на каждом столбе спокойно висят по городам Украины.
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Я завжди думаю:1що воно там робило?2чи воно часом не кацап?
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Люди, припиніть їздити на росію.
Нічого доброго там не знайдете.
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ніколи не стримають їх ні броня, ні вогонь, ні багнети
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Один пострадал. Консулы оказывают помощь.
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А чё, медики отказались?
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с участием снегоуборочной машины
----------------------------
страшная вещь своим патриотизмом, иностранцам - лучше не встречаться. То на автобус бросается, то самолет сбивает
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...ездил я по параше -- ок. 3000 км. на круг --- странно, шо не погиб в ДТП... -- а были предпосылки.
-- а когда-то, помню, киевские водилы боялись по Крещатику ездить ... ...или, там -- по Артёма... -- бо менты лютовали.
В Украине, кстати, тоже водилы не немцы нифига... ... ...по правой обочине на обгон идут... *)
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и в зальцбургском тоннеле пару лет назад тоже были нифига не немцы..
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А то его 10 лет бурил? ... ... не понял твоего вопроса.
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в тоннеле была большая авария. взорвался бензовоз. погибло 300 вроде. не помню.
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...было дело --да! ...а щас уже запретили с гефаргутом по тоннелям ездить.
Вопрос закрыт -- шлюсс дамит...*)
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это был бензовоз OMV. да неважно чей. если запретили, то как бензин через горы на заправки доставляют?
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На ютубі є відео у Сибіру траса йде скрізь танковий полігон, їде жінка на авто з режстратором і вилітає танк через трасу ніяких попереджувальних знаків, дибілізм повний, а у каца тріумф.
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Украинцу в паРаше делать нечего.....значит это был не украинец....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинец погиб в ДТП в России, - МИД
 
 
 
 
 
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