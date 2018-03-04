 Украинец погиб в ДТП в России, - МИД

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тwitter пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы.

"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнование родным", - отметила Беца.

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Ранее российский ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области сообщил, что один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса в Чеховском районе Подмосковья.

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"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАЗ", - сказали в ведомстве, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно - граждане Украины.