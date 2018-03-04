 Обвал крыши цеха, приведший к гибели рабочего, произошел из-за избыточной нагрузки от снега и льда, - "АрселорМиттал Кривой Рог"

"В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел смертельный несчастный случай с работником подрядной организации в результате обрушения железобетонного перекрытия кровли в конвертерном цехе. В течение последней недели в Днепропетровской области наблюдались сильные, продолжительные снегопады и бураны. Это стало причиной накопления снега на крышах зданий. В связи с циклическими повышениями и понижениями температуры воздуха накопленный снег начал таять, после чего снова замерз до состояния льда, создав при этом значительную нагрузку на крыши зданий. Ситуация осложнилась 3 марта 2018 года, когда проливной дождь шел в течение всего дня. В связи с погодными условиями крыша конвертерного цеха металлургического производства обвалилась, не выдержав избыточной нагрузки", - говорится в сообщении, которое приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
В компании утверждают, что после обвала были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить выполнения работ персоналом в опасной зоне внутри здания. "В данный момент проводится расследование, чтобы обеспечить безопасные условия труда на производстве, а также установить причины и обстоятельства данного инцидента", - отмечают в "АрселорМиттал".
Напомним, в Кривом Роге обвалилась крыша одного из цехов завода. Под завалами погиб один человек.
а деякі і пожежу можуть влаштувати.
платіть нормально та користуйтесь безпечно. це не реклама.
Вот только как убирают снег с плоских крыш я видел только в кино.."Джентльмены удачи" называется...и более нигде.....
- 10.00 - совершить подвиг.
- 16.00 - война с англией.(с)
Визуально - выдержат много больше
При неповрежденной плите и опорах. Вопрос изношенности, особенно стальных тубчатых опор.
не знаю у вас это вводят или нет, у нас ввели, что сэкономить на материалах.
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Смєрть наступіла вслєдствіє смєрті, проізошедшей в рєзультатє лєтального ісхода, нєсовмєстімого с жизнью...
Или индусы не в курсе, что зимой нужно снег скопившейся на крыше убирать?
Всем смотреть https://youtu.be/8tJPKSz6Gaw?t=2784