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Все про:авария (1027) завод (321) Кривой Рог (503) снегопад (611)

 Обвал крыши цеха, приведший к гибели рабочего, произошел из-за избыточной нагрузки от снега и льда, - "АрселорМиттал Кривой Рог"

В Компании "АрселорМиттал Кривой Рог" считают, что причиной обрушения крыши одного из цехов, повлекшего смерть работника, являются снегопады и накопление снега на крышах зданий.

"В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел смертельный несчастный случай с работником подрядной организации в результате обрушения железобетонного перекрытия кровли в конвертерном цехе. В течение последней недели в Днепропетровской области наблюдались сильные, продолжительные снегопады и бураны. Это стало причиной накопления снега на крышах зданий. В связи с циклическими повышениями и понижениями температуры воздуха накопленный снег начал таять, после чего снова замерз до состояния льда, создав при этом значительную нагрузку на крыши зданий. Ситуация осложнилась 3 марта 2018 года, когда проливной дождь шел в течение всего дня. В связи с погодными условиями крыша конвертерного цеха металлургического производства обвалилась, не выдержав избыточной нагрузки", - говорится в сообщении, которое приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

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В компании утверждают, что после обвала были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить выполнения работ персоналом в опасной зоне внутри здания. "В данный момент проводится расследование, чтобы обеспечить безопасные условия труда на производстве, а также установить причины и обстоятельства данного инцидента", - отмечают в "АрселорМиттал".

Напомним, в Кривом Роге обвалилась крыша одного из цехов завода. Под завалами погиб один человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3053808
 
 
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Ждём комментария об этом от серёжки власенко. Не только ж к победе Нафтогаза примазываться.
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Криша винна, адміністрація неприсправах. Сніг неправильний. Дебіли при посадах,або Шланги Обвал крыши цеха, приведший к гибели рабочего, произошел из-за избыточной нагрузки от снега и льда, - "АрселорМиттал Кривой Рог" - Цензор.НЕТ 7453
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И никто не виноватый... Даже предположить не могли... Впервые в истории человечества, невероятное событие...
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Наче,ніхто,нізащо,невідповідає - стадо дегенератів
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а систему сніготанення поставити, нє?
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піти й почистити покрівлю - Систему, чи знов нісенітниці про небачений прогрес й технології Обвал даху цеху, який призвів до загибелі робітника, стався через надмірне навантаження від снігу та льоду, - "АрселорМіттал Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 9001
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обслуговувати систему непростіше,ніж скинути сніг Обвал даху цеху, який призвів до загибелі робітника, стався через надмірне навантаження від снігу та льоду, - "АрселорМіттал Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 5557
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є різні системи. деякі обслуговування не потребують.
а деякі і пожежу можуть влаштувати.
платіть нормально та користуйтесь безпечно. це не реклама.
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оззи, ну ,дочого,все,це, якщо дах впав від нехлюйства,й неналежного виконання обов'язків посадовими особами !!! Ніяка система не змусить дурнів й кримінальників стати нормальними, інакше,б,немали клопоту !!! Бачили очі,що обирали Обвал даху цеху, який призвів до загибелі робітника, стався через надмірне навантаження від снігу та льоду, - "АрселорМіттал Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 742 ,- Їжте,аж, повилазьте !!! Дайошь захист від дурнів й покидьків
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а нанять двух бомжей с лопатами не?))))))
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На сьогоднішній день покрівлі розрахоауються на снігове навантаження від снігу для Кривого Рогу - десь біля 130 кг./м.кв.. Це досить велике навантаження.. Причина обвалу не тільки сніг, а ще й виробничий пил, котрий накопичується на покрівлі ..Наприклад , для цементних підприємств є пряма вимога норм періодично очищати покрівлю від пилу.. Металургійні підприємства - мають також великі викиди пилу.. Неприбраний пил і сніг - і є причиною обвалу..
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Только вот пару дней как спрашивал строителя-проектировщика о нагрузке козырька бетонного над подъездом и обычных совдеповских балконов. Сказал до 150 кг на квадрат распределённой нагрузки.
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Щодо козирка - так, але без врахування власної ваги конструкції.. На балкони і лоджії навантаження вищі, десь як для підлоги житлового приміщення..
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Эту нагрузку тот балкон держал при "рождении"...а совдеповским балконам уже лет и лет.....смело делите на два....не ошибетесь....арматура уже на половину сгнила....
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Якщо бетон сухий - то нічого з арматурою не станеться.. Як бетон так і арматура бояться вологи, особливо коли ця волога поперемінно то замерзає то відтає..
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За всим треба слідкувати.. Й за відкритим балконом - теж.. Сніг звідти бажано прибирати..
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проблема не у снігу. поблема у відводі з даху талої води. яка стає льодом і руйнує конструкції.
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Угу....
Вот только как убирают снег с плоских крыш я видел только в кино.."Джентльмены удачи" называется...и более нигде.....
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И как вы к примеру прикажите убирать дождь..??? Обвал даху цеху, який призвів до загибелі робітника, стався через надмірне навантаження від снігу та льоду, - "АрселорМіттал Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 1314
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- 8.00. - разогнать тучи.
- 10.00 - совершить подвиг.
- 16.00 - война с англией.(с)
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Конструкции бывают разные
Визуально - выдержат много больше
При неповрежденной плите и опорах. Вопрос изношенности, особенно стальных тубчатых опор.
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в советском снипе для козырьков повышающий коэффициент 4, в еврокодах 2,5.
не знаю у вас это вводят или нет, у нас ввели, что сэкономить на материалах.
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Колишній працівник конверторного цеху розповідав, що дах металевий, сталь листова,10 мм, на їй накопичувався пил графіту, щорічно їх посилали на прибирання пилу, останні років пять, пил не прибирали. Критична маса пилу і снігу просякнутого водою - безпосерендня причина! Люди, які працювали під цим дахом, були приречені. Гадаю, що ця техногена катастрофа на АМКР не остання! Час органам Держпраці втрутитися!
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- щорічно їх посилали на прибирання пилу, останні років пять, пил не прибирали.- !
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На балкон, як на сходові марші - 400 кг на квадрат. Навантаження на плиту житлових приміщень - 150 кг. Відчуйте різницю.
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Обвал крыши цеха, приведший к гибели рабочего, произошел из-за избыточной нагрузки от снега и льда, - "АрселорМиттал Кривой Рог
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Смєрть наступіла вслєдствіє смєрті, проізошедшей в рєзультатє лєтального ісхода, нєсовмєстімого с жизнью...
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До полного уничтожения хмельницкого завода "Катион", где работали 10 000 людей, над нашим цехом всегда снег на крыше чистили. Не для ого, чтобы крыша не упала, а для того, чтобы когда будет таять снег, не потекло в цех.
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Не так давно полметра снега зимой было нормой и даже сельские хатынки не валились от этого.
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Мать рассказывала, как перед войной столько много снега насыпало, что они на санках катались с крыши дома аж на дорогу. Дом был покрыт жестью в 1906-м году.
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че в такой конторе ледоруба штатного не было на него и все повели б
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а когда проектировали проектировщики снеговую нагрузку не посчитали?
Или индусы не в курсе, что зимой нужно снег скопившейся на крыше убирать?
Всем смотреть https://youtu.be/8tJPKSz6Gaw?t=2784
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Давным-давно работал на практике на Криворожстали в конвертерном цехе. Нас студентов посылали чистить крышу цеха. Там не крыша, а полный пипец. На крыше накапливается толстый слой окислов железа и слеживается до такой степени, что ломик не берет. Периодически приходилось чистить. Крыша в то время была не айс, представляю, что там сейчас. Работа в старом конвертерном цехе была просто адовая, особенно, когда лопатой отбрасываешь раскаленный шлак у шлаковозов или чистишь загрузочные устройства для сыпучих на огромной высоте. Запомнился случай, когда мужик из-за жены прыгнул в ковш и дикий его крик на весь цех. Металл слили в брак. Люди гибнут за металл!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбвал крыши цеха, приведший к гибели рабочего, произошел из-за избыточной нагрузки от снега и льда, - "АрселорМиттал Кривой Рог"
 
 
 
 
 
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