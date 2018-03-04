 Гражданам Украины за участие в организации выборов в оккупированном Крыму грозит до 15 лет лишения свободы, - Удовиченко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в комментарии "Крим.Реалии ТВ" рассказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15 лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил Удовиченко.

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В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины.

Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в аннексирована Крыму.

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Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.