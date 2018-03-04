 Гражданам Украины за участие в организации выборов в оккупированном Крыму грозит до 15 лет лишения свободы, - Удовиченко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в комментарии "Крим.Реалии ТВ" рассказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.
"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15 лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил Удовиченко.
В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины.
Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в аннексирована Крыму.
Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину российской аннексии Крыма.
Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Охрана как в банке. Бюллетени завезли, опечатали в сейфе под камерами. А теперь в довершение к тому непрерывно посменно дежурят возле него. Потом вся эта толпа будет обеспечивать голосование и считать. В масштабе городка на 50 000 - там участвует наверное под 1000 человек.
Крым сейчас на задании - он у вас поперёк горла стоит...)))
https://www.segodnya.ua/regions/lvov/massovye-besporyadki-v-rovenskoy-oblasti-travmirovany-pyatero-policeyskih-1114609.html
читати не пробували?
Скоро и Федорыч вернется.
ЩУКА
На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцім би вона такеє виробляла,
Що у ставку ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле - то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди ніде діти.
Кінців не можна поховать...
Не довго думали - рішили -
І Щуку на вербі повісити звеліли.
- Дозвольте і мені, панове, річ держать,-
Тут обізвалася Лисиця.-
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
1858
Сто шістдесят років пройшло, а ніби вчора.