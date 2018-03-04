EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3549  132
Все про:выборы (20104) Крым (19577) прокуратура (2999) Удовиченко (8)

 Гражданам Украины за участие в организации выборов в оккупированном Крыму грозит до 15 лет лишения свободы, - Удовиченко

Прокуратура АРК предупреждает украинцев об уголовной ответственности за участие в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в комментарии "Крим.Реалии ТВ" рассказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15 лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил Удовиченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрещать въезд в Украину российским артистам из-за Крыма "неправильно", - Ахеджакова

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины.

Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в аннексирована Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму начали бросать в почтовые ящики приглашения на выборы президента России. ФОТО

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Также читайте: Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053806
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Цікаво інше: невже пуйла після виборів визнають нелегітимним в Україні?, він навіть у Севастополі збирався за себе голосувати.
 показать весь комментарий
 
 
Являюсь свидетелем подготовки к выборам на Кубани (мой наставник из радиокружка - главный на одном из участков). Только на одном участке в процессе участвует человек 20.
Охрана как в банке. Бюллетени завезли, опечатали в сейфе под камерами. А теперь в довершение к тому непрерывно посменно дежурят возле него. Потом вся эта толпа будет обеспечивать голосование и считать. В масштабе городка на 50 000 - там участвует наверное под 1000 человек.
 показать весь комментарий
 
 
нам то зачем знать как вы Хуйла своего выбирать будете...?
 показать весь комментарий
 
 
Просто для понимания масштаба того - сколько человек можно посадить по этому поводу... Громадянам України за участь в організації виборів в окупованому Криму загрожує до 15 років позбавлення волі, - Удовиченко - Цензор.НЕТ 441
 показать весь комментарий
 
это на вашей земле - садите сами, а к нам не суйтесь...
Крым сейчас на задании - он у вас поперёк горла стоит...)))
 показать весь комментарий
 
 
До этой мрази не дойдет.Все равно тут пастись будет.
 показать весь комментарий
 
 
это всё пена, чтобы замылить погром под Радой
 показать весь комментарий
 
 
Мусора были очень смелые. Намного смелее, чем тут:

https://www.segodnya.ua/regions/lvov/massovye-besporyadki-v-rovenskoy-oblasti-travmirovany-pyatero-policeyskih-1114609.html
 показать весь комментарий
 
 
что предлагаешь, отстреливать лыволющианерав или копателей...?
 показать весь комментарий
 
Предлагаю бороться с проблемами в стране в зависимости от приоритетов, а не в соответствии с двойными стандартами. Незаконная добыча янтаря подрывает экологию, наносит ущерб международному образу Украины, обогащает мафию. Протестующие в Киеве... выступают против этой мафии.
 показать весь комментарий
 
Гражданам Украины за участие в организации выборов в оккупированном Крыму грозит до 15 лет лишения свободы, - это, что анекдот. Гражданин Украины не может участвовать в выборах России и тем более в их организации.
 показать весь комментарий
 
 
У нас тюрем не хватит, да и в тылу куча предателей будет.
 показать весь комментарий
 
это типа тоже самое что по 1+1 погоду в Крыму показывать для жителей Винницы ...маразм зашкаливает зачем угрожать прокуратуре АРК которая сидит в Киеве жителям Севастополя или Ялты ...ну например кто то проголосует дятел прокурор поедет в Ялту и повестку вручит ...нафига такие голимые понты кидать ...просто пипец
 показать весь комментарий
 
 
прокурор дибил а если люди пойдут и в бюлетне напишут х...ло что тоже пятнашку получат ???
 показать весь комментарий
 
 
были фотки уже с выборов в Крыму где люди на руских бюлетнях писали -Слава Украине и что за это тоже пятнашку получат ???я в шоке как шоколад мозги разьедает ...дайте номер телефона этой прокуратуры Крыма в Киеве завтра позвоню потролю дибилов тупых
 показать весь комментарий
 
это точно ? пойду у Бутусова на фейсбуке спрошу а то забаниш
 показать весь комментарий
 
в тексті статті так написано.
читати не пробували?
 показать весь комментарий
 
 
После очвобождения Крыма вся эта грязная сволочь исчезнет в Росии.
 показать весь комментарий
 
 
Может с начала надо коррупционеров пересажать на 15лет с конфискацией тогда никто и выборов в Крыму не захочет.
 показать весь комментарий
 
Штепу выпустили.
Скоро и Федорыч вернется.

ЩУКА

На Щуку хтось бомагу в суд подав,Громадянам України за участь в організації виборів в окупованому Криму загрожує до 15 років позбавлення волі, - Удовиченко - Цензор.НЕТ 9676
Що буцім би вона такеє виробляла,
Що у ставку ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле - то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди ніде діти.
Кінців не можна поховать...
Не довго думали - рішили -
І Щуку на вербі повісити звеліли.
- Дозвольте і мені, панове, річ держать,-
Тут обізвалася Лисиця.-
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
1858

Сто шістдесят років пройшло, а ніби вчора.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГражданам Украины за участие в организации выборов в оккупированном Крыму грозит до 15 лет лишения свободы, - Удовиченко
 
 
 
 
 
 вверх