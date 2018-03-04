 Безвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, – Порошенко

Об этом Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", - говорится в сообщении.
За те що злидні, чи може та касаб, та не розумієш значення цього слова.
Принаймні ті хто там був ще не скаржився.
А ця картинка кацапська змальовує наш вибір, типу- росія от він свєт, а Європа то тьма.
Росте усе на ньому, бо у рості суть!
Злочинність, смертність, вік пенсійний, ціни...
Тарифи взагалі без добрив пруть!
Ростуть амбіціі, і, як гриби, "рошени"
вкривають вже поля, ліси, й луги...
Зростає все! Та більше всіх, напевно,
ростуть корупція, і зовнішні борги!
Радіти б треба, що усе буяє!..
Та є такі, хто черноземом цим,
нам Богом даного гаранта попрікає,
мовляв, він злодій, а не херувім!
Дурні ви, люди! Бовдури безмежні!
Про вас піклуються, вас люблять "на горі"!
Хіба ж не диво це, що так росте залежність
у незалежноі держави, при Петрі?!
Та він же вийшов з чернозему цього,
щоб ви жили, нарешті, без проблем!
А ви всі кричите, заради Бога,
щоб він хутчіш вертався в чернозем!..
Та є одна у чернозема вада,
(мабуть, від тоі Юльки-сатани),
окрім реформ, росте на ньому зрада!
Ростуть "агенти", й всякі "шатуни"!
Пішли ви всі! Побачите вже скоро
"рошенівські" і парки, і гаі!..
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Нехай ростуть, Петро, твоі офшори,
І статки кревні множаться твоі!😜
вропу по безвізу
хтось з ордло в краматорськ за колбасою
хтось в тури по сірії !
кожному своє а українці відкривають для себе європу дякуючи безвізу
мене найбільш вразило, що Дунай розділили на два рукави, один очистили і зробили зони відпочинку. другий судоходний. 13 біцирк.(район по нашому).
Большое эксклюзивное интервью с беглым нардепом.
http://ua24ua.net/onishchenko_zagovoril_vsya_pravda_o_tom_kto_upravlyaet_ukrainoy_i_kto_takoy_poroshenko_video/
Если у человека появилась возможность реализовать себя лучше и заработать больше, то это хорошо.
Тільки такі сліпці як ти не хочуть помічати реалій світу.
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І ШО???! Ти бля, Петре, вже почни нам щодня з телевізора градуси погоди повідомляти, і три рази в день, щоб хтось випадково не пропустив твоїх важливих повідомлень...
Ранее слушал Гройсмана, он сказал, что благодаря его децентрализации в местных бюджетах деньги не знают куда девать.
Кто врёт как Порошенко?
у меня у знакомого сестра подработать немного нелегально, а то благодаря повышению цен на энергоресурсы, при мудром руководстве Петра Алесееча фабрику закрыли.
В общем умные давно туда ездят и теперь предпочитают Мальдивы и Сейшелы, а для лохов - безвиз, до сих пор с ним носится, типа радуйтесь идиоты.
Скоро введет Раб+, воспользуются еще больше.
Скоро все кто сможет, хоть и не хочется покидать дом, будут бежать отсюда, потому, что терпеть геноцид от кучки капиталистов в виде нынешней власти и их бизнес партнеров(Ахметов, Григоришин и т.д), вытягивающих все соки из Украины, у украинского народа больше нет сил.
комуналкукоммуналку
Кац, коли ти вже вивчиш своє нарєчіє?
Патриотов отправил в котлы. Молодёжь заставил выехать. Себя окружил голубанами,аброськиными,князевыми,кивами и прочей швалью люто ненавидящей Украину. Охендовский обеспечит 2й срок..