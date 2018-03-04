EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2696  198
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (14404) безвизовый режим (1323) Евросоюз (11725)

 Безвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, – Порошенко

Президент Петр Порошенко отмечает, что до полумиллиона граждан Украины воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза.

Об этом Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После введения безвизового режима с ЕС Украина намерена изучать возможности по присоединению к Шенгенской зоне, - Климпуш-Цинцадзе

Безвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, – Порошенко 01

Читайте: За последний месяц в ЕС в безвизовом порядке выехали на 15% меньше украинцев, - Цигикал

Источник: https://censor.net.ua/n3053805
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вижу ватан в тупике.Очень сложный вопрос)
 показать весь комментарий
 
 
у братиславі кава хренова. найкраща в Ужгороді і Мукачево. у Відні не погана, але не краща.
 показать весь комментарий
 
 
Сам і відповів на свое питання.
За те що злидні, чи може та касаб, та не розумієш значення цього слова.
 показать весь комментарий
 
Люди задоволені.
Принаймні ті хто там був ще не скаржився.
А ця картинка кацапська змальовує наш вибір, типу- росія от він свєт, а Європа то тьма.
 показать весь комментарий
 
 
кому ти відповідаєш, то упоротий кацап.
 показать весь комментарий
 
прикольно будет когда через полгодика безвиз отменят и введут персональные санкции против чоколадного, а за паспорта бабло уже взято)))
 показать весь комментарий
 
 
мрійте кацапи, а краще бухайте бояру, може в гарячці вам це привидиться.
 показать весь комментарий
 
Публичный ананизм на свои фантазии ни к чему хорошему тебя не приведет.
 показать весь комментарий
 
 
безвіз - це тим хто з грошами добре - а я ото на роботу до Європи на рік їхати зібрався - подав на цей закордонний по звичайній процедурі 10 січня так досі отримати не можу - у стані Відправлено до центру персоналізаціі вже місяць висить, тягни їх, триклятих, за ногу
 показать весь комментарий
 
радуйся что не переплачивал! итог тот же самый бы был! а миграционная служба на скарги не реагирует , даже при полном раскрытии их схем !
 показать весь комментарий
 
Який же файний чернозем у Украіни!
Росте усе на ньому, бо у рості суть!
Злочинність, смертність, вік пенсійний, ціни...
Тарифи взагалі без добрив пруть!
Ростуть амбіціі, і, як гриби, "рошени"
вкривають вже поля, ліси, й луги...
Зростає все! Та більше всіх, напевно,
ростуть корупція, і зовнішні борги!
Радіти б треба, що усе буяє!..
Та є такі, хто черноземом цим,
нам Богом даного гаранта попрікає,
мовляв, він злодій, а не херувім!
Дурні ви, люди! Бовдури безмежні!
Про вас піклуються, вас люблять "на горі"!
Хіба ж не диво це, що так росте залежність
у незалежноі держави, при Петрі?!
Та він же вийшов з чернозему цього,
щоб ви жили, нарешті, без проблем!
А ви всі кричите, заради Бога,
щоб він хутчіш вертався в чернозем!..
Та є одна у чернозема вада,
(мабуть, від тоі Юльки-сатани),
окрім реформ, росте на ньому зрада!
Ростуть "агенти", й всякі "шатуни"!
Пішли ви всі! Побачите вже скоро
"рошенівські" і парки, і гаі!..
........................................
Нехай ростуть, Петро, твоі офшори,
І статки кревні множаться твоі!😜
 показать весь комментарий
 
 
хтось їздить в є
вропу по безвізу
хтось з ордло в краматорськ за колбасою
хтось в тури по сірії !
кожному своє а українці відкривають для себе європу дякуючи безвізу
 показать весь комментарий
 
 
Де пропав? Тут за тебе вже хтось вилизав.)))
 показать весь комментарий
 
Я був у ВIднi нацiональна страва поросячi ребра. Ото да 3 штуки на тарiлку. Споживав пiд оперою.2012, ще при Янику.Смачно))))
 показать весь комментарий
 
 
зїж на Пратері рульку. ті ребра забудеш
 показать весь комментарий
 
В Відні залишили бункри ПВО як негативні пам'ятники. Може декілька магазинів "Рошен" теж такими стануть?
 показать весь комментарий
 
 
у Відні багато цікавого.
мене найбільш вразило, що Дунай розділили на два рукави, один очистили і зробили зони відпочинку. другий судоходний. 13 біцирк.(район по нашому).
 показать весь комментарий
 
500тысяч пересечений кордона с биопаспортом это не поллимона выехавших.Основная масса из этих полмиллиона пересекают границу ежедневно.Я и сам раз в неделю или две езжу в словакию за продуктами цена такая же и на некоторые продукты и ниже но в ихней колбасе оказывается есть и мясо.
 показать весь комментарий
 
 
500 тысяч человек, у которых не зрада, а мозг в голове. Не мало...
 показать весь комментарий
 
 
В пределах Украины это очень мало, а если еще и с припиской так просто ничего.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Онищенко заговорил! Вся правда о том кто управляет Украиной и кто такой Порошенко (ВИДЕО).
Большое эксклюзивное интервью с беглым нардепом.
http://ua24ua.net/onishchenko_zagovoril_vsya_pravda_o_tom_kto_upravlyaet_ukrainoy_i_kto_takoy_poroshenko_video/
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя, чем ты гордишься? Люди просто бегут из Украины от твоих реформ, узурпированной тобой власти и от коррупции что ты приумножил...
 показать весь комментарий
 
 
От чего "бегут" поляки из Польши? От чего "бегут" литовцы из Литвы?

Если у человека появилась возможность реализовать себя лучше и заработать больше, то это хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Ты считаешь, что это хорошо, когда молодые, здоровые, умные люди уезжают из своей страны не имея возможности реализовать себя здесь? Да у такого государства просто нет будущего!
 показать весь комментарий
 
 
да, оно стопудово считает, что єто хорошо
 показать весь комментарий
 
 
И куда же бегут поляки и литовцьі? Неужели в Украину?
 показать весь комментарий
 
 
в Німеччину, у Великобританію. Не знав? Самі поляки про це кажуть. І в Литві цього не приховують. Та влаштован світ. Завжди, в кожній країні 10-15 % будуть шукати чогось кращого. А краще воно чи ні, то вже пиання другорядне.
 показать весь комментарий
 
два роки тому знайомий повернувся з Польщі, працював два місяці. Більше не схотів, хоч міг би ще залишитись на чотири. Так от працедавець сам йому сказав, що всі працездатні поляки їдуть в Німеччину. Тому вони раді приймати українців на роботу.
Тільки такі сліпці як ти не хочуть помічати реалій світу.
 показать весь комментарий
 
 
Безвізом скористалися майже 500 тисяч українських громадян, - Порошенко

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
І ШО???! Ти бля, Петре, вже почни нам щодня з телевізора градуси погоди повідомляти, і три рази в день, щоб хтось випадково не пропустив твоїх важливих повідомлень...
 показать весь комментарий
 
 
Нікчемне створіння голови колгоспу,завербоване ще в армії кдб,яке й просунуло його
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас смотрю канал "Украина". Говорят о бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте. Рассказывают, что местные власти должны компенсировать перевозчикам затраты за перевозку пенсионеров, но местные власти плачут об отсутствии денег на компенсацию.
Ранее слушал Гройсмана, он сказал, что благодаря его децентрализации в местных бюджетах деньги не знают куда девать.
Кто врёт как Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Брешут, экономика растет, значит гроши есть. Бесплатный обшественный транспорт для местных жителей обычная практика во многих европейских городах.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть инфа - со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова, что верх. глав. ком. Потрошенко запретил дислокацию (еще не полученных) Джавелинов на Донбассе. А кто б сомневался?
 показать весь комментарий
 
 
А кто эти люди и с какой целью поехали?
у меня у знакомого сестра подработать немного нелегально, а то благодаря повышению цен на энергоресурсы, при мудром руководстве Петра Алесееча фабрику закрыли.
В общем умные давно туда ездят и теперь предпочитают Мальдивы и Сейшелы, а для лохов - безвиз, до сих пор с ним носится, типа радуйтесь идиоты.
 показать весь комментарий
 
 
а зачем быдлу краснопузому Шариковскому безвиз?его кремлевские шакалы итак неплохо кормят.аж до Одессы дошли с НовоОтсоссией,до Приднестровья и Южной Осетии с Абхазией рукой Подать.
 показать весь комментарий
 
 
Радостное хрюканье почему то не впечатлило местную публику.
 показать весь комментарий
 
за прошлый год авторынок Украины продал 100 000 автомобилей,в 2016 году было 67 000.Нищие блин.
 показать весь комментарий
 
 
Да понятно у кого в Украине бабла завались - чинуши, депутаты, судьи, работники прокуратуры, военные и ментовские начальники, бизнесмены, приближенные к власти. А основная масса людей еле сводит концы с концами.
 показать весь комментарий
 
 
Ольгинцы пиарящие Ньюзван и Гандонищенка, вы думаете, что вы не палитесь?)
 показать весь комментарий
 
 
Он терь как петух будет кукарекать, по часам?
 показать весь комментарий
 
 
Безвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, - Порошенко

Скоро введет Раб+, воспользуются еще больше.
Скоро все кто сможет, хоть и не хочется покидать дом, будут бежать отсюда, потому, что терпеть геноцид от кучки капиталистов в виде нынешней власти и их бизнес партнеров(Ахметов, Григоришин и т.д), вытягивающих все соки из Украины, у украинского народа больше нет сил.
 показать весь комментарий
 
Цього літа двічі була в Іспанії. В аеропорту лише глянули на фото, ніяких проблем ніхто й не писнув. ЧУДОВО !!!ДЯКУЮ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Стецьки, кто из вас воспользовался безвизом и у кого до этого были проблемы в оформлении визы?
 показать весь комментарий
 
 
комуналку коммуналку

Кац, коли ти вже вивчиш своє нарєчіє?
 показать весь комментарий
 
 
Птица Гарантун - очень нудная и отвратительная.
 показать весь комментарий
 
 
С лопатами и граблями едут. Если нет денег некуй там делать.А как хочется на Мальдивы, стану Президентом не применно полечу.
 показать весь комментарий
 
У меня в группе из 20 человек,которые поехали работать в Польшу, по безвизу было 4 человека. Вот так вот люди "пользуются".
 показать весь комментарий
 
 
а я давно говорил, что не надо жаловаться на ментов---это наши дети , родители, родственники, наше воспитание янычар к собственному народу! и в ментовку идут идейные и умные не то что в медицину!
 показать весь комментарий
 
 
И все на заработки рванули от хорошей жизни в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Лолита всё правильно делает.
Патриотов отправил в котлы. Молодёжь заставил выехать. Себя окружил голубанами,аброськиными,князевыми,кивами и прочей швалью люто ненавидящей Украину. Охендовский обеспечит 2й срок..
 показать весь комментарий
 
 
Указано, что 24.10.2017 народный депутат Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. гривен и 134 тыс. гривен."Согласно письму "Украинской национальной лотереи", в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано. В письме предприятия НАБУ получило доступ к документам лотереи по выигрышу Ляшко | РБК Украина Безвізом скористалися майже 500 тисяч українських громадян, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5659
 показать весь комментарий
 
 
Мало того що це монтаж і вони дивляться врізні боки, так ще і правий рукав не від того Порошенка...Безвізом скористалися майже 500 тисяч українських громадян, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7837
 показать весь комментарий
 
 
В Україні оголошено загальну мобілізацію всіх, хто взмозі захистити Державу і негайно усунути олігархат від влади! Прийшов час врятувати Україну!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, – Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх