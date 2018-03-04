 Безвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, – Порошенко

Об этом Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", - говорится в сообщении.

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