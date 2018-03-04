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 Пророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреливали районы Павлополя, Широкино и Марьинки, - штаб

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок нашей обороны. Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку от Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО

С начала суток, уведомляют в штабе АТО, захватчики совершили четыре обстрела укреплений ВСУ. "В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - отмечается в сообщении.

"Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к обеспечению выполнения всех мер введения и поддержания режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО", - сообщают в штабе.

Пророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреливали районы Павлополя, Широкино и Марьинки, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053801
 
 
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Хай згорять у пеклі і у вогні ті хто оголошує постійні припинення вогню! Терористи поспішають знищити побільше наших позицій до 5 березня! Жодного припинення вогню бути не може!!!!!! Тільки вогонь, нищівний вогонь до перемоги!!!!
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Порошенко не розуміє що народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Українські Воїни мають станцювати гопака на руїнах Мурманська!
Слава Україні!
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Мурманськ нам не потрібен, але Ростовська область та Краснодарський край це наша земля!
Кубанські козаки
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рашке за газ Европа позволяет убивать украинцев. Чем бы ненормальный не тешился, лишь бы газ давал.
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Вместо того, чтобы уже сейчас разрабатывать и строить всей Европой газопровод из Казахстана или еще откуда. Молча строить.
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Как вспомню вчерашнее избиение и унижение аваковскими вертухаями участников АТО......кошмар!!! Получается, парни кладут свои жизни и здоровье чтобы не пустить в Украину русский мир, а этот самый русский мир уже глумится над атошниками в центре Киева!
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Ну прибрали нарешті Міхоклоповник з Мар"їнки ...
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Карлісончик улетів - шоу закінчилось ! до наступних гастролів !
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Вообще-то коррупционное шоу в Украине в самом разгаре - гребут сколько унесут и никакой ответственности.
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А чого ти ,ботік , власівської онучі стісняєшся ?
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Важно что обстреливая украинцев кацапы / ну так уж получается / не нарушают минские ... Ведь после первого нарушения договоренности сама договоренность перестает существовать . Вот и получается что все в полном соответствии с минскими договоренностями !
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"Пророссийские террористы"

А ось і виходить що це дамбасюри, бо кацапи не можуть бути проросійськими. Вони і є російськими.
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Роман Курах
Разоблачений было много и вот очередное !! ( о ,, писателе "с подбитым глазо)
Я говорю от себя и только то, что знаю сам об этом чорте . Знаю его с зимы 2014 года . Тогда он явился в мой взвод, как волонтер с радужными обещаниями . Один день там был , сделал много фото и умчался
. Через месяц снова явился на пару часов , опять фото и красивые обещания в помощи взводу . И исчез , как и раньше . После этих посещений раздобыл шеврон нашего батальона и стал пиариться , и прикрываться моим именем . Недавно я узнал , что он находится в шалаше коло рады. Моему удивлению было то , что он по прежнему , прикрываясь шевроном Айдара , участвует в акциях, организованных грузинской бандой . Речь идет о гражданине раши Кашницком Никите .
Это аферист и авантюрист .
В личной переписке я потребовал, чтобы он снял шеврон Айдара и не позорил нас , бойцов батальона .

После этого в мой адрес посыпались угрозы расправы . Много было разных громких слов , но после вопроса мне о том, какую я ВЫГОДУ получил , воюя 3 года , стало понятно что этот негодяй выбрал для себя в нашей стране . Он искал во всем для себя именно ВЫГОДУ ! Дальше выводы делайте сами . Вчерашнее его фото с подбитым глазом подтверждает , что справедливое наказание существует . И еще он должен ответить со всей строгость по закону .
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А Порошенко им очередное перемирие ! За все убийственные перемирия столько людей погибло ! Своих сынков на курорты и в раду ! Бесстыжие подонки ,хапуги , сраколизы мертвечука и ахмеки-убийцы
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А сколько бы погибло при полномасштабной войне?
Уверены в нашей победе ?
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Семенченко = Гришин на экране ящика каждый день воевал с кремлем в полузакрытой рожей,ХЕРой Украины майор Фсб.растут людишки
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***
- а вы не пробовали начать все с начала, как будто другой человек?
- пробовал.. пришили статью за подделку документов...
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Позавчера морпехи Украины замочили в сортире 9 хмырей и 16 ранили,ИХТАМНЕТы выполняют Минск очень строго.
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9, а що ж так мало, для "найпотужнішої" на континенті армії? (бо Цензор пише лише про одного зашквареного) Ви б вже писали про знищену БТГ, або що там мєлочитись - про захоплений РНД, та що там РНД, як там обіцяв Гелетей - про парад в Севастополі... А що прямо прольотом літаком з Мальдівів десант і викинули.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреливали районы Павлополя, Широкино и Марьинки, - штаб
 
 
 
 
 
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