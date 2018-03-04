 Пророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреливали районы Павлополя, Широкино и Марьинки, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок нашей обороны. Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку от Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО

С начала суток, уведомляют в штабе АТО, захватчики совершили четыре обстрела укреплений ВСУ. "В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - отмечается в сообщении.

"Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к обеспечению выполнения всех мер введения и поддержания режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО", - сообщают в штабе.