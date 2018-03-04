 Пророссийские террористы из тяжелого вооружения обстреливали районы Павлополя, Широкино и Марьинки, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок нашей обороны. Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку от Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки", - говорится в сообщении.
С начала суток, уведомляют в штабе АТО, захватчики совершили четыре обстрела укреплений ВСУ. "В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - отмечается в сообщении.
"Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к обеспечению выполнения всех мер введения и поддержания режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО", - сообщают в штабе.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Українські Воїни мають станцювати гопака на руїнах Мурманська!
Слава Україні!
Кубанські козаки
А ось і виходить що це дамбасюри, бо кацапи не можуть бути проросійськими. Вони і є російськими.
Разоблачений было много и вот очередное !! ( о ,, писателе "с подбитым глазо)
Я говорю от себя и только то, что знаю сам об этом чорте . Знаю его с зимы 2014 года . Тогда он явился в мой взвод, как волонтер с радужными обещаниями . Один день там был , сделал много фото и умчался
. Через месяц снова явился на пару часов , опять фото и красивые обещания в помощи взводу . И исчез , как и раньше . После этих посещений раздобыл шеврон нашего батальона и стал пиариться , и прикрываться моим именем . Недавно я узнал , что он находится в шалаше коло рады. Моему удивлению было то , что он по прежнему , прикрываясь шевроном Айдара , участвует в акциях, организованных грузинской бандой . Речь идет о гражданине раши Кашницком Никите .
Это аферист и авантюрист .
В личной переписке я потребовал, чтобы он снял шеврон Айдара и не позорил нас , бойцов батальона .
После этого в мой адрес посыпались угрозы расправы . Много было разных громких слов , но после вопроса мне о том, какую я ВЫГОДУ получил , воюя 3 года , стало понятно что этот негодяй выбрал для себя в нашей стране . Он искал во всем для себя именно ВЫГОДУ ! Дальше выводы делайте сами . Вчерашнее его фото с подбитым глазом подтверждает , что справедливое наказание существует . И еще он должен ответить со всей строгость по закону .
Уверены в нашей победе ?
- а вы не пробовали начать все с начала, как будто другой человек?
- пробовал.. пришили статью за подделку документов...