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 Политика Украины
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 Запрещать въезд в Украину российским артистам из-за Крыма "неправильно", - Ахеджакова

Российская актриса Лия Ахеджакова считает неправильным то, что украинские власти запрещают въезд российским артистам, которые посетили оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли запрещать въезд в Украину российским артистами, которые выступали в оккупированном  Крыму, Ахеджакова сказала."Неправильно. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из "Небесной сотни" отдали не за это".

По ее словам, "то, что человек снимается в Крыму, ни о чем не говорит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не пустила в Украину участника российской группы "А-студио"

Напоминаем, иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В 2017 году Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в Украину 104 иностранным деятелям культуры, которые незаконно посетили Крым.

Читайте: В черный список Минкульта Украины попали Резник и Меньшов

Источник: https://censor.net.ua/n3053800
 
 
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Всегда путался и никак запомнить не могу. Спс.
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"Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково нужны любой власти"
А.В. КОЛЧАК
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В сеть наконец-то попало видео испытаний путинской крылатой ракеты с непредсказуемой траекторией полета.https://www.youtube.com/watch?v=pFfcAgBm1U8
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Лия,дорогая,пусть посещают Крым - никто не против! НО ТОЛЬКО ЗАКОННО !!! А через Российские пункты пропуска - это нарушение государственной границы!!!
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Вона дешева,як виявилось.Але ти можеш доплатити.
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Нє, то "вєлікая руссская літєратура" дворян ХІХ століття так усіх креолів рівняє досі...

Современные войны направлены на виртуальное пространство. Им неинтересно физическое уничтожение противника, они направлены на изменение его картины мира средствами литературы, искусства, науки и журналистики, чтобы объект воздействия стал частью их системы, там самым его физическая сущность перестает играть роль.
В какой-то мере мы видим эту модель в системе колониализма, когда колонию подключают силой не только к экономике, но и к системе языка и культуры империи. Есть и примеры «мягкого» колониализма, например, в России XVIII века французский был родным языком аристократии. А это означает, что и модель мира, нравы и привычки, литература и искусство тоже были нерусскими. Это было сделано с помощью воспитания детей французскими гувернерами. Язык и культура элиты не совпадали с языком и культурой населения. Образованные люди лучше знали улицы Парижа, даже никогда не бывая там, чем соседнего города. Мы имеем два различных массовых сознания, что стало рушиться в связи с войной 1812 года. Внешние обстоятельства заставляют элиту изменять свою модель мира. - Г. Почепцов http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/transformatsii_virtualnogo_prostranstva_v_protsessakh_vliyaniya/
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"А вокруг сплошной Тамбов". Ларису Ницой шокировало число русскоязычных в Киеве
12:09, 26 февраля 2018

Украинская писательница-националистка Лариса Ницой опять недовольна широким использованием русского языка. На этот раз она сходила в торговый центр Lavina в Киеве и осталась в шоке, что подавляющее большинство людей там говорили на русском. Об этом она рассказывает в Facebook.
"Пошла в Lavina. Сын пригласил в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной тамбов", - пишет Ницой, имея ввиду русскоязычных украинцев.
Она возмущенно задается вопросом: "Кто штампует этих тамбовцев и на какой фабрике?". Особенно удивляет Ницой то, что русских школ уже почти нет, а молодежь все равно говорят по-русски.
"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь - тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь - тамбов. Откуда?", - негодует писательница.
https://strana.ua/news/126260-larisa-nitsoj-v-shoke-ot-kolichestva-russkojazychnykh-v-kieve.html
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Не рекламируйте эту дуру, которая выдаёт себя за "пысьменныцю"...
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Не розумію чому кацапи тиражують цю тему?
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Лицемерные власти любят свои "законы"... Создали себе в оккупированном Крыму "свободную зону"... снабжают свои предприятия сырьём и электричеством... Но с помощью своих провластных "миротворцев" пристально следят, чтобы туда никто "неправильно" не приехал... Начните с себя, лицемеры!...
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Пусть эти власовцы приезжают в Украину и поют в Лукьяновском сизо лет 25 за нарушения законов Украины, за призывы к нарушению территориальной целостности Украины, выступлениях на оккупированных территориях российскими фашистами и оккупантами, а также перед их холуями и прихвостнями - коллаборационистами.А потом обменять их на политзаключенных кремлевского фашистского режима: Сенцова, Клыха и десятов других. Отправить на Россию. Пусть в Кремле ворам и бандитам путинско- медведевской ОПГ поют.
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це пані Лія (при всій повазі), мислить в радянській парадигмі,тими критеріями, що ми ще й досі адіннарот.. Шановна Лія - НЕ ОДИН НАРОД ми з росіянами. НЕ-О-ДИН...
Один народ не вбиває свого "брата", не відгризає шматки землі в нього, не вивозить заводи до себе, не руйнує його дім, не вбиває дітей та дружину. А ви все це робите. Тому, ваші радянські звички залишайте собі. За свою землю ми будемо мститися. За своїх вбитих співгромадян - ми будемо мститися. За свої зруйновані міста - ми будемо мститися. І не важливо - тримав ти зброю в руках чи просто засерав мізки на окупованій вами українській землі.
Запам'ятайте вже це нарешті.
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расеянский художник на Масленицу в селе Никола-Ленивец Калужской волости сжёг макет католического храма. Умиляет дамочка в кокошнике и член партии единоросов. Может он в Крым и не ездил с выступлениями но, стоит ли его пускать в Украину?
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А заехать по закону в тот же крым наверное путин и скрепное православие не дает, да?)
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Нет "хороших" рузьких - из всех в конце концов дермицо вылазит
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Неправильно... Это - да! Но, увы, так и будет. Ибо... Нехай щастить
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никто не запрещает!
любог кто нарушил режим вїезда в тсрану єто по закону касается.
причем тут артист он или чиновникили просто обычыный чухан ?
вехал, нарушил пограничный режимадмин ответственность + щзапер на въезд на 3 года.
нормальная практика.

мы долны нарышать свой закон во имя рузьких артистов ? потому что они типа не за войну ?
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Аморальная власть, которая давно наплевала на все невыгодные ей законы, требует от других неукоснительного выполнения законов Украины... Все же это видят, брехуны!...
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при всій повазі до вас -ви зацікавлена сторона.І нехай вони вибирають - або вони з нами,як Шевчук,якого я поважаю ще з Ленінграда -або вони проти нас.Третього немає.
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Со всем уважением к Лии Ахеджаковой,но что мешает расейским артистам посещать Крым через границу Украины?
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Я тоже считаю, что не правильно. Пусть заезжают сюда, ну а потом арест, за нарушение законов Украины - незаконный въезд на Крым.
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Похоже Кисель тв делает свое дело в россии, если такие как Ахеджакова, Ефремов через 4 года войны не понимают почему их соотечественников не пускают в Украину. Ну что ж , чем дольше война тем меньше у нам с ними общего. Как говорится: Не было бы счастья, так несчастье помогло.
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Ладно Ахеджакова, которую здесь растоптали ногами. Она в мацкве. А вот как быть с этим -
Украинский журналист Дмитрий Гордон дружит с российским эстрадным певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном с 1986 года? Гондон то в Киеве?
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тут уже вспомнили афоризм, что каждый русский демократ палится на укр. вопросе? И Ахеджакова вроде нормальная была. Но спалилась. Неужели ей непонятны простые истины? Территория оккупированная, и ее надо посещать по мировым законам, а не питерской подворотни!
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Найкращі росіяни - дохлі.Була б нормальною,вже б і згнила .
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А що їм заважає проїхати через Україну?
Тільки вялікоросская спєсь.
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А ведь в Украине рождаются Музыканты от Бога! Наш с Запорожья -Станислав Тонне-Estas Tonne-гитарист играет на улице...всех континентов-архигениально, божественно!!!
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Мой зять-самой меньшенькой скитается по Европе с концертами-гитарист....
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В том контексте , в каком Лие задали этот вопрос , в контексте того , что она не политик и не знает всех тонкостей она не могла ответить по-другому .
Это очень светлый, интеллигентный и главное чрезвычайно добрый человек . Ей с трудом дается военная риторика и военная логика . Она её не понимает и не приемлет .

Она как омбутсмен от пацифисткой интеллигенции -- не приемлит никаких форм нарушения прав личности . А ей подали эти запреты как попрание прав типа маленького слабого человечка , который боится власти и не способен противостоять агрессии и насилию .
Она силная личность и как бы ей стыдно , что она может , а кто-то слаб духом и она оправдывает тех , кому "семью кормить надо" .

В той клоачной атмосфере кисилёвщины трудно устоять от философии , что мы не можем быть всегда неправы и для объективности нужно покритиковать обе стороны !
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Эта банда знала , кого убить - Немцова так не хватает сегодня . Вот кто мог бы объяснить Лие , почему украинцы не пускают тех , кто своими действиями оскверняет помять погибших за Украину . Я именно так отношуюсь к тем "гастролёрам" -- в Крым они едут поплясать на костях украинских патриотов . На костях крымских татар , которых убили оккупанты . Список уже больше 30 человек . Немцов был огромным авторитетом у Лии , но его убили !
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А еще покоробило, что кацапы поучают нас, за что погибла Небесная Сотня! Ей ли об этом рассуждать?! Она была на Майдане в те дни? Отдежурила на постах, спала на полу в доме Профсоюзов? Мерзла на морозе? Нарезала бутеры? Укрепляла баррикады? Провожала погибших? Убегала от беркута?? Спала с включенным телевизором? И так 4 месяца зимы? прошмандовка!
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Как поёт Гарик Грин :"много в мире Тюльпанов и Роз,много в Мире Конфет и Вина,но ещё больше в русском Мире говна...""
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Панове! Для усіх тих що пишуть про те що нехай би заїжджали через Україну, то це майже неможливо, тому що за кількома виключеннями (родичі, наявність нерухомості, журналістська діяльність і т. ін.) іноземцям фактично заборонено в'їжджати до Криму.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF (дивіться п.21).
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А Рассея что проходной двор? Привыкайте к наличию законов, если не у себя в монголии, то в соседних странах.
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Вот,вот..Если кто то всюду Гадит,то сам туда же бл@дь и сядет...
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Лиечка, конечно, немного не разобралась и запуталась в трех соснах- с теми, кто посещает Крым законно, никаких проблем. У тех, кто посещает аннексированный Крым незаконно, наплевав на законы Украины, проблемы быть таки должны, должна быть и ответственность по закону. Простим Лие её незнание и непонимание данной ситуации, каждый может ошибаться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрещать въезд в Украину российским артистам из-за Крыма "неправильно", - Ахеджакова
 
 
 
 
 
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