 Запрещать въезд в Украину российским артистам из-за Крыма "неправильно", - Ахеджакова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли запрещать въезд в Украину российским артистами, которые выступали в оккупированном Крыму, Ахеджакова сказала."Неправильно. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из "Небесной сотни" отдали не за это".

По ее словам, "то, что человек снимается в Крыму, ни о чем не говорит".

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Напоминаем, иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В 2017 году Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в Украину 104 иностранным деятелям культуры, которые незаконно посетили Крым.

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