 Запрещать въезд в Украину российским артистам из-за Крыма "неправильно", - Ахеджакова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отвечая на вопрос о том, правильно ли запрещать въезд в Украину российским артистами, которые выступали в оккупированном Крыму, Ахеджакова сказала."Неправильно. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из "Небесной сотни" отдали не за это".
По ее словам, "то, что человек снимается в Крыму, ни о чем не говорит".
Напоминаем, иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
В 2017 году Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в Украину 104 иностранным деятелям культуры, которые незаконно посетили Крым.
А.В. КОЛЧАК
Современные войны направлены на виртуальное пространство. Им неинтересно физическое уничтожение противника, они направлены на изменение его картины мира средствами литературы, искусства, науки и журналистики, чтобы объект воздействия стал частью их системы, там самым его физическая сущность перестает играть роль.
В какой-то мере мы видим эту модель в системе колониализма, когда колонию подключают силой не только к экономике, но и к системе языка и культуры империи. Есть и примеры «мягкого» колониализма, например, в России XVIII века французский был родным языком аристократии. А это означает, что и модель мира, нравы и привычки, литература и искусство тоже были нерусскими. Это было сделано с помощью воспитания детей французскими гувернерами. Язык и культура элиты не совпадали с языком и культурой населения. Образованные люди лучше знали улицы Парижа, даже никогда не бывая там, чем соседнего города. Мы имеем два различных массовых сознания, что стало рушиться в связи с войной 1812 года. Внешние обстоятельства заставляют элиту изменять свою модель мира. - Г. Почепцов http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/transformatsii_virtualnogo_prostranstva_v_protsessakh_vliyaniya/
12:09, 26 февраля 2018
Украинская писательница-националистка Лариса Ницой опять недовольна широким использованием русского языка. На этот раз она сходила в торговый центр Lavina в Киеве и осталась в шоке, что подавляющее большинство людей там говорили на русском. Об этом она рассказывает в Facebook.
"Пошла в Lavina. Сын пригласил в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной тамбов", - пишет Ницой, имея ввиду русскоязычных украинцев.
Она возмущенно задается вопросом: "Кто штампует этих тамбовцев и на какой фабрике?". Особенно удивляет Ницой то, что русских школ уже почти нет, а молодежь все равно говорят по-русски.
"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь - тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь - тамбов. Откуда?", - негодует писательница.
https://strana.ua/news/126260-larisa-nitsoj-v-shoke-ot-kolichestva-russkojazychnykh-v-kieve.html
Один народ не вбиває свого "брата", не відгризає шматки землі в нього, не вивозить заводи до себе, не руйнує його дім, не вбиває дітей та дружину. А ви все це робите. Тому, ваші радянські звички залишайте собі. За свою землю ми будемо мститися. За своїх вбитих співгромадян - ми будемо мститися. За свої зруйновані міста - ми будемо мститися. І не важливо - тримав ти зброю в руках чи просто засерав мізки на окупованій вами українській землі.
Запам'ятайте вже це нарешті.
любог кто нарушил режим вїезда в тсрану єто по закону касается.
причем тут артист он или чиновникили просто обычыный чухан ?
вехал, нарушил пограничный режимадмин ответственность + щзапер на въезд на 3 года.
нормальная практика.
мы долны нарышать свой закон во имя рузьких артистов ? потому что они типа не за войну ?
Украинский журналист Дмитрий Гордон дружит с российским эстрадным певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном с 1986 года? Гондон то в Киеве?
Тільки вялікоросская спєсь.
Это очень светлый, интеллигентный и главное чрезвычайно добрый человек . Ей с трудом дается военная риторика и военная логика . Она её не понимает и не приемлет .
Она как омбутсмен от пацифисткой интеллигенции -- не приемлит никаких форм нарушения прав личности . А ей подали эти запреты как попрание прав типа маленького слабого человечка , который боится власти и не способен противостоять агрессии и насилию .
Она силная личность и как бы ей стыдно , что она может , а кто-то слаб духом и она оправдывает тех , кому "семью кормить надо" .
В той клоачной атмосфере кисилёвщины трудно устоять от философии , что мы не можем быть всегда неправы и для объективности нужно покритиковать обе стороны !
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF (дивіться п.21).