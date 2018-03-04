 В 2017 году чаще всего подделывали купюру номиналом 500 грн, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.
В нем отмечается, что из всех изъятых из оборота фальшивых гривневых купюр "пятисотки" составили 61%. При этом чаще всего подделывали банкноту образца 2006 года.
На втором месте по "популярности" - купюра в 100 грн (17%), на третьем – 50 грн (13%), у 200 грн - 7%.
Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%.
В основном (81%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (19%) изготовлена полиграфическим способом.
Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.
пятерку подделывать?
морочить... ото.... из-за пятерки или гривны
-- Не -- говорю -- я их уже лет с 10 в глаза не видел... Токо евро. И лопату показываю -- а там полтинничков 27 штук...
-- ну нету у меня доллярив!
...так и разошлись при своих...
Шо это было? *)