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 Общество
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Все про:НБУ (4330) фальшивомонетчики (55)

 В 2017 году чаще всего подделывали купюру номиналом 500 грн, - НБУ

Нацбанк Украины констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

В нем отмечается, что из всех изъятых из оборота фальшивых гривневых купюр "пятисотки" составили 61%. При этом чаще всего подделывали банкноту образца 2006 года.

На втором месте по "популярности" - купюра в 100 грн (17%), на третьем – 50 грн (13%), у 200 грн - 7%.

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%.

В основном (81%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (19%) изготовлена ​​полиграфическим способом.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3053799
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сам бачив підроблену 500 грн, яку майже неможливо одразу відрізнити.
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...уже лет с 5, новые счётчики купюр -- на вес! ...сам не знаю, как работает? , но прикольно -- кидаешь бумажку на весы -- ...и всех делов... *)
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Что Петя со своими холуями поддельными гривнами рассчитывается ?
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Это же каким працьовытым трэба буты подделывать одногривневую купюру...
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подделывать одну гривню - прикольно НО тупо
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можна кави нахаляву попити з кавомата чи цигарок купити в ларьку. Напевне пенс якийсь щоб навички ремесла не втрачати,підробляв заради забави У 2017 році найчастіше підробляли купюру номіналом 500 грн, - НБУ - Цензор.НЕТ 2027
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ага..
пятерку подделывать?
морочить... ото.... из-за пятерки или гривны
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...хы... ...у нас купюры 200 и 500 не принимаются -- так и написано, на каждой заправке...*)
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вот поэтому я стараюсь не обналичивать деньги..только по минимуму....
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...я тут в Тунисе был июле... ...иду на посадку, подходят таможенники: У вас есть 1000 долларов?
-- Не -- говорю -- я их уже лет с 10 в глаза не видел... Токо евро. И лопату показываю -- а там полтинничков 27 штук...
-- ну нету у меня доллярив!
...так и разошлись при своих...

Шо это было? *)
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Низкий уровень подделки,както тупо звучит.Возможно НБУ обявить тендер или конкурс на лучшую качественную подделу?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2017 году чаще всего подделывали купюру номиналом 500 грн, - НБУ
 
 
 
 
 
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