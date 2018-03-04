"Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, - Еврокомиссия"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", а объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий".

"Что касается решения Стокгольмского арбитража, заместитель председателя Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков", - говорится в заявлении.

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В нем также говорится, что "министр энергетики России г-н Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.