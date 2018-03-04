"Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, - Еврокомиссия"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В документе отмечается, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", а объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий".
"Что касается решения Стокгольмского арбитража, заместитель председателя Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков", - говорится в заявлении.
В нем также говорится, что "министр энергетики России г-н Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным".
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.
а вот кацапне придется поднатужиться,шоб раздать все долги и штрафы вместе с репарациями и контрибуциями .никто не будет слушать их традиционное "надажеамынезнали"
Так что теперь будет работь формула
"Если газ не поставляешь, то плати, чтоб Ненька могла купить эти объемы в другом месте"
По судам Рашу затягаем !!!!!
"Вся суть за минуту": послание Путина увидели в выступлении Жванецкого (видео)
В кабинете президента России Владимира Путина установлены кресла с очень низкими ножками.
типа не обращайте внимание, очередной выбрык хуйла. Агония.
Главное, что бы им газ поступал в заявленных объемах.
"Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, - Еврокомиссия"
В Воронежской области загорелся газопровод
04.03.2018 | 16:39https://www.gazeta.ru/social/news/2018/03/04/n_11243077.shtml
Пєлєвін
Вот и всё лицо ЕС ... дружба дружбой , поддержка поддержка - но транзитный газ кровь из носу дайте . И похуй , что Крым захватили , похуй , что Хуйло Донбасс расхуячил . И похуй , что Газпром проиграл суд , что он тупо должник . Похуй что Хуйло всё в санкциях и абстракизме . Мол нам нужен хуйловский газ и точка !
А теперь вообразите , как Рождественские каникулы в 2009 году ЕСники реагировали на перекрытие газа Хуйлом . Там было 100 раз похуй на ваши (украинцы) проблемы .
И на замерзающую Украину тогда ЕС было 100 раз похуй , им было главное , чтобы им газ подавали . И спецы в ЕС хорошо знали , что гнус Ющ в теплом плюсовом октябре запретил Дубине подписывать уже согласованный контракт на 220 баксов . И они говорили Тимошенко , что им похуй , что Ющ гондон . Это мол ваши внутренние дела между типа президентом и реальным премьером . Мало кто сейчас помнит , что Ющ кроме глэчикив и демонстративных поз ничего не делал . Даже предотвратить выход из Севаса хуйловской экскадры не смог . Бла-бла-бла одно и думал . что и Тимошенко будет в позу становиться и требовал от неё перед переговорам с Хуйлом плюнуть ему в рожу а на переговорах насрать в щи . Но при этом получить хорошую цену на газ .
Ронин: К нашему долгу в 2,6 ярда прибавим долг ПМР на 5 млрд. и еще прибавляется долг ЛДНР на 3 ярда Все эти обезьяньи прыжки с давлением газа и началом процедуры расторжения договоров-галимый шантаж
Тоисть ЕС покупает газ у границы рашки - кстати, это довно хотели украинцы (люлькины сосуны не всчёт)
Мадуро пообещал повысить зарплату в Венесуэле до 2 долларов (36)
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена заявила, что президентские выборы в стране назначены на вторую половину мая.
а) Перезаключити договір з однією з АМЕРИКАНСЬКИХ!!!!(і тільки!!!) компаній що працюють в галузі сланцевого газу по доведенню "під ключ" аналогічних підпреємств в Україні;
б) В якості попередньої оплати зробити "переуступку газпромівського боргу" компанії-підрядчику з США
в) Алілуйя! а) Борг ГАРАНТОВАНО!!!! буде з кацапів стягнуто американцями в самий короткий термін (і без будь-яких затягувань та судових "гойдалок"); б) Гроші не поїдуть а ні в Панаму, а ні по "друзям та партнерам"; в) В балансі України з"явиться необхідний власний газ, а на ринку праці - додаткові високооплачувані робочі місця;
"У Кантемирівському районі Воронезької області сталася розгерметизація магістрального газопроводу діаметром 1200 мм. Після розгерметизації газопровід загорівся, виник вогняний факел", - відзначають в агентстві.
и тогда пора делать выводы...)
Тем более , что не уверен , что такими темпами через десять лет Хуйлососия сохраниться как страна , потому , что при таком отношении к решениям международных судов товарооброт с ней должен упасть на порядки - а это полный экономический крах . Но Хуйлу главное удержать власть в марте и ближайшее время . У него кредо - без меня хоть потом .
Но и Украине нужно выживать , бо с такими темпами скоро в Украине будет 15-20 миллионов ...
Народ так "верит" в 145 рыХформ Поросенко , шо делают ноги миллионными толпами !
И процесс уничтожение Хуйлом Раиси значительно более медленный (другие ресурсы) , чем процесс Офшоренко изгнания украинцев из Украины .
Вчерашний митинг в поддержку Путина. БРАТВА РВЁТСЯ К ВЛАСТИ (кулак в татуировках над головой как главный символ россии).
Как я не люблю Пороха , но он чисто физиономически красавец на фоне этого злобного гнома. Я не говорю про молодость Пэти -- там вообще несопоставима внешность ...
И это единственное хорошое , что могу скать про Порося . Наше жадное и ненасытное Порося лучше ихней злобной крысы !
Хаб в Словакии это понятие виртуальной из виртуальной таблицы . А реализация этой виртуальной функции происходит на Хуйловско-украинской границе посредством бухгалтерской записи . Т.е. никакой реверсной подачи в принципе нет , а просто Словакия тупо больше закупает газа у Раиси и часть его продаёт Украине .
А по-другому это могло выглядеть так - по чётным дням недели газ по той же трубе течёт из Помары до Ужгорода и далее , а по нечётным в обратном направлении .
А тупым лохам внушают , шо типа газ как яйца в кармане гоняют из одной стороны и обратно. И за это с лохов дерут тройной тариф . А реальные потери Украины они лишь в том , насколько Словакия готова сдереть три шкуры с Украины за своё посредничество .
Москалі будуть постачати газ через Україну до тих пір доки не побудують інші шляхопроводи.
Але якщо москалі не виплатять кошти по суду то Україна мже накладати арешт на їх активи.
І одним з перших повинна підпасти магістралі Північний потік, Південний потік.
После такого демарша Хуйлососии в судах деловая репутация Хуйлососии упала до нуля .
Хуйловский газ в ЕС составляет сегодня 18% и каждый год этот процент падал . Сейчас он будет падать до нуля за пару лет . Нахер кому нужен деловой портнёр , который на решение суда реагирует отказом платить по счетам и разрывом контракта , на выполнение которого сам же настаивал . Газа пока в мире хватает и Ливия , и Египет . Недавно открыли месторожедение между Ливаном и Израилем . После падения режима аятолл в Иране -- про газ с Хуйлососии все забудут навсегда .