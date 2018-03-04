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Все про:Еврокомиссия (748) Россия (68255) Шефчович Марош (41) Транзит газа (12)

 Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия

Еврокомиссия опубликовала в воскресенье заявление заместителя председателя ЕК по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича о ситуации с газоснабжением ЕС и транзитом российского газа через Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", а объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий".

"Что касается решения Стокгольмского арбитража, заместитель председателя Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация между "Газпромом" и "Нафтогазом" вызывает опасения не только относительно поставок газа в Украину, но и по транзиту газа в ЕС, - Еврокомиссия

В нем также говорится, что "министр энергетики России г-н Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053797
 
 
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Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.
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та никто их вешать не будет...разве что разьяренная кацапня,если промедлят смотаться.посадят в гаагу,где и закончат свои дни.
а вот кацапне придется поднатужиться,шоб раздать все долги и штрафы вместе с репарациями и контрибуциями Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 7287.никто не будет слушать их традиционное "надажеамынезнали"
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Украина должна подать в суд на РФ за то ,что они в одностороннем порядке разрывают контракт.Они всегда действуют не по договоренностям,но наша власть наступает на грабли постоянно заключая контракты с агрессором брехуном.Нельзя с врагами -бандитами договариваться, это маразм полный и дебилизм. В очередной раз получил Порошенко и Гройсман шваброй по башке. Нечего позорить Украину, прекращайте торговлю с агрессором. Мир накладывает санкции ,а Пэдро увеличивает товарооборот.Что это за барыжное скотство?
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лариса,неужели ты думаешь ,шо коболев упустит такую многомиллионную подставу прёмгаза? Дії "Газпрому" щодо розірвання контрактів із "Нафтогазом" не матимуть "безпосередніх наслідків" для газопостачання, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 7799
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Стокгольмский суд, если не ошибаюсь, обязал Украину покупать 5 млрд. кубов в год у России.
Так что теперь будет работь формула
"Если газ не поставляешь, то плати, чтоб Ненька могла купить эти объемы в другом месте" Дії "Газпрому" щодо розірвання контрактів із "Нафтогазом" не матимуть "безпосередніх наслідків" для газопостачання, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 8995

По судам Рашу затягаем !!!!!
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всё верно, при том разницу присудит от рашки, тоисть, можно купить и у Норге, но по завышенным ценам, ведь за банкет заплатит русня встающая с колен.
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Я не юрист, но почитала на досуге аргументы газпрома.Раз в договор на основании суда, были внесены изменения, то к договору должно быть дополнительное соглашение. Где указывается новая формула расчета цены, и объема поставок.На этом основании, предыдуший договор может быть расторгнут.
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Вот если не юрист, тогда просто промолчи, глядишь и за умного сойдешь.
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Ви дійсно християнин, бо від вас багато закликів до вбивств?
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Как-то европейцы слишком спокойно отнеслись к расторжению контракта с Украиной. Уже готовятся к Северному потоку?
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Так в Украине своего газа дофига со слов Порошенко...
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Я имел ввиду транзит.
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Своего газа может быть дофига, если бы серьезно занимались его добычей.
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да правильно отнеслись...показали хуйлу,шо его дрыганья бесперспективны Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 2367
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аха, северный только не по отношению Европы а северный поток в смысле Арабских Эмиратов - вот так вот.
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Ваня, а кто сказал, что договор расторгнут? Где вас таких идиотов делают?
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А кто снова увязал Украину в газ из кацапии?Фамилии,где имена и фамилии и почему молчит СБУ ведь безопасность Украины в том числе и экономичная прямые ихние обязаности а не бомжей и проституток ловить по подворотням.
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Хвантіки від рошен, підійде, як альтернатива газу.
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Прекращение транзита через Украину не беспокоит Еврокомиссию? Это что-то новое.
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таки надеються на "северный поток-2"...но кто тогда даст гарантии повтора ситуации ,но уже с ЕС...)))
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погуглите!
"Вся суть за минуту": послание Путина увидели в выступлении Жванецкого (видео)
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Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 2319
В кабинете президента России Владимира Путина установлены кресла с очень низкими ножками.

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В документе отмечается, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", а объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий".

типа не обращайте внимание, очередной выбрык хуйла. Агония.
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нафтогаз обязан выписать премию юристам газпрома
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сначала пусть поработают по выплате прёмгазом долгов нафтогазу.а потом по факту получения-можно и премии.небольшие. Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4930
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Тобто, якщо хтось і буде замерзати від демаршу Газпрому, то тільки українські діти. Fu-ing euro trash. What else is "new"?
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ну вот и хорошо...не образумиться хуйло-развернем трубу в обратное направление Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 805.следующей зимой...где то на полгодика.пусть хуйло потоками регулирует потребление в европе.как сможет.
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ЕС плевать на Украину.
Главное, что бы им газ поступал в заявленных объемах.
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Ответ в названии темы.
"Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, - Еврокомиссия"
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Когда хотел нагнуть "хахлов" и шугнуть "гейропцев", но что-то пошло не так.
В Воронежской области загорелся газопровод
04.03.2018 | 16:39https://www.gazeta.ru/social/news/2018/03/04/n_11243077.shtml
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так ото нефиг было вентили крутить Дії "Газпрому" щодо розірвання контрактів із "Нафтогазом" не матимуть "безпосередніх наслідків" для газопостачання, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5197.переизбыток давления приводит к авариям и катастрофам...пожадничали недопоставленный в украину газ сжечь в факелах-вот и результат
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Міром правіт нє тайная ложа, а явная лажа.
Пєлєвін
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"Украинцы не переживайте за нас, некоторое время это не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков в ЕС"
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Все трындят который уже год об убытках от прекращения транзита,а что сделали наши все правительства начиная из провозглашения независимости Украины чтоб деньги от прекращения транзита небыли решающими в экономике страны?Ведь в Украине не один десяток законсервированых газовых месторождений.Может кто из стариков вспомнит что кацапия грелась именно украинским газом пока разведовала сибирские месторождения и что запад Украины сплошные месторождения нефти и газа.Почему Польша нашла месторождение газа в Перемышле а в Украине в нескольких километрах от него нам говорят что его нема?
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Ну шо , певцы "кабальных газовых контрактов" ?! 1 марта это вам не 1 января при минус 18 , когда не было войны с Хуйлососией , в самой Хуйлососии не было истерии про еврогеев ?!

Вот и всё лицо ЕС ... дружба дружбой , поддержка поддержка - но транзитный газ кровь из носу дайте . И похуй , что Крым захватили , похуй , что Хуйло Донбасс расхуячил . И похуй , что Газпром проиграл суд , что он тупо должник . Похуй что Хуйло всё в санкциях и абстракизме . Мол нам нужен хуйловский газ и точка !

А теперь вообразите , как Рождественские каникулы в 2009 году ЕСники реагировали на перекрытие газа Хуйлом . Там было 100 раз похуй на ваши (украинцы) проблемы .
И на замерзающую Украину тогда ЕС было 100 раз похуй , им было главное , чтобы им газ подавали . И спецы в ЕС хорошо знали , что гнус Ющ в теплом плюсовом октябре запретил Дубине подписывать уже согласованный контракт на 220 баксов . И они говорили Тимошенко , что им похуй , что Ющ гондон . Это мол ваши внутренние дела между типа президентом и реальным премьером . Мало кто сейчас помнит , что Ющ кроме глэчикив и демонстративных поз ничего не делал . Даже предотвратить выход из Севаса хуйловской экскадры не смог . Бла-бла-бла одно и думал . что и Тимошенко будет в позу становиться и требовал от неё перед переговорам с Хуйлом плюнуть ему в рожу а на переговорах насрать в щи . Но при этом получить хорошую цену на газ .
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солома‏ @elnazaro777 19 ч.19 часов назад

Ронин: К нашему долгу в 2,6 ярда прибавим долг ПМР на 5 млрд. и еще прибавляется долг ЛДНР на 3 ярда Дії "Газпрому" щодо розірвання контрактів із "Нафтогазом" не матимуть "безпосередніх наслідків" для газопостачання, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 2927Все эти обезьяньи прыжки с давлением газа и началом процедуры расторжения договоров-галимый шантаж

Дії "Газпрому" щодо розірвання контрактів із "Нафтогазом" не матимуть "безпосередніх наслідків" для газопостачання, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 9230
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газпром просто перестанет платить за транзит.Вот и все.
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правильно и поддерживаю, давно так надо было - Европеицы платит лучше и без понтов.
Тоисть ЕС покупает газ у границы рашки - кстати, это довно хотели украинцы (люлькины сосуны не всчёт)
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В такому разі Європейська Газова Комісія може санкціювати відбір певної кількості газу Україною з мережі в якості сплати тарифа за транзит (Це вже не "якийсь-там абстрактний Крим", з приводу якого можна до безкінечності висловлювати стурбованість, а конкретна енергетична безпека самої Європи, яка б"є звикших не просто по стабільності, а по СТАБІЛЬНОМУ КОМФОРТУ самих європейців! А це вже не "стурбованість", а "Schrecken!")
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Простіше кажучи: газовий контракт Тимошенко підписаний до 2019, доки газмяс оскаржить цей контракт у Стокгольмскому арбітражі (це 2 роки) він вже закінчиться І до цього ще треба виплатит 2,53 млрд $ + пеня і того буде 3 млрд $ борг доки вони роздупляться)
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одна закономерность - не особо важно сколько у тебе нефти или газа, важно с кем дружишь, братьям по дружбе с руснёои перпектива не за горами, но и не так и быстро сбудится, только во время выборов заживёт в полную грудь.
Мадуро пообещал повысить зарплату в Венесуэле до 2 долларов (36)

Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена заявила, что президентские выборы в стране назначены на вторую половину мая.
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ну а нам не привыкать: были веерные отключения света - станут веерные отключения газа. Плюс сезонные колебания по-Гонтаревой.
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Які "веерні" вимкнення газу? Це неможливо, тому вимкнути газ просто а потім треба обходити кожного абонента щоб був дома інакше його не запустять.
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Найкращий варіант щоб стягти з кацапорилих суму штрафу по рішенню Арбітражу:
а) Перезаключити договір з однією з АМЕРИКАНСЬКИХ!!!!(і тільки!!!) компаній що працюють в галузі сланцевого газу по доведенню "під ключ" аналогічних підпреємств в Україні;
б) В якості попередньої оплати зробити "переуступку газпромівського боргу" компанії-підрядчику з США
в) Алілуйя! а) Борг ГАРАНТОВАНО!!!! буде з кацапів стягнуто американцями в самий короткий термін (і без будь-яких затягувань та судових "гойдалок"); б) Гроші не поїдуть а ні в Панаму, а ні по "друзям та партнерам"; в) В балансі України з"явиться необхідний власний газ, а на ринку праці - додаткові високооплачувані робочі місця;
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У Росії під Воронежем на газопроводі сталася пожежа. Про це повідомляє "Інтерфакс".
"У Кантемирівському районі Воронезької області сталася розгерметизація магістрального газопроводу діаметром 1200 мм. Після розгерметизації газопровід загорівся, виник вогняний факел", - відзначають в агентстві.
Дії "Газпрому" щодо розірвання контрактів із "Нафтогазом" не матимуть "безпосередніх наслідків" для газопостачання, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 3455
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бесплатный газ-вот это "газпром" получает прибыль и является надёжным поставщиком"...)))
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паРаша может дергаться сколько угодно...но каждый день ее дерганий это 500 000 баксов пени....а заплатить придется при любых раскладах....
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Дополню. Решения судов подлежат обязательному исполнению, т.е. сроки давности к исполнению решений судов не применяются. Они исполняются когда для этого есть возможности, а отсутствие возможностей тока откладывает их исполнение. Так шта, рано или поздно паРаше придется заплатить при любых раскладах.
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Фигня это все.Ни газа,ни денег.
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На сегодня сумма пени составляет уже 4 миллиона баксов.... Завтра будет 4,5....
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Слушал Потроха сегодня - благодарил народ за то, что стали экономить газ. Вот же, думаю, скотыняка: твоя народная экономия свелась к тому, что в стране закрыли все, что отапливается газом. Даже детские сады. Брехливое ничтожество.
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а платёжки придут как положенно и в "полном" обьёме...ахметка потерь не понесёт...)
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Счетчики не согласятся с ахметкиными платёжками, у них свои цыферки.
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Самого главное , что 40% украинцев не имеют личных счётчиков и потому "экономия газа" это такая же химера , как чешский газовый хаб и Ротердам++ .
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Кремляди вовсе охренели-позволяют себе вещи "из ряда вон" выходящие в мировой политике...крышу там давно "сдуло"...вот теперь вопрос для Европы-или молча сглотнуть.или "ввести" раше по-полной...и тогда увидим что там уважают-наглую силу или справедливость...
и тогда пора делать выводы...)
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Хуйлососы никогда другими не были и конфисковать у них выигранное по суду займёт десятилетия и не уверен, что все вернём . Вот Ходарковский и Ко. выиграли 60 лярдов по тому же суду ... Ну и если они вернули десять уже хорошо .
Тем более , что не уверен , что такими темпами через десять лет Хуйлососия сохраниться как страна , потому , что при таком отношении к решениям международных судов товарооброт с ней должен упасть на порядки - а это полный экономический крах . Но Хуйлу главное удержать власть в марте и ближайшее время . У него кредо - без меня хоть потом .
Но и Украине нужно выживать , бо с такими темпами скоро в Украине будет 15-20 миллионов ...
Народ так "верит" в 145 рыХформ Поросенко , шо делают ноги миллионными толпами !
И процесс уничтожение Хуйлом Раиси значительно более медленный (другие ресурсы) , чем процесс Офшоренко изгнания украинцев из Украины .
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Дії "Газпрому" щодо розірвання контрактів із "Нафтогазом" не матимуть "безпосередніх наслідків" для газопостачання, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 3764
Вчерашний митинг в поддержку Путина. БРАТВА РВЁТСЯ К ВЛАСТИ (кулак в татуировках над головой как главный символ россии).
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Ботокс и крысиные глазки ...
Как я не люблю Пороха , но он чисто физиономически красавец на фоне этого злобного гнома. Я не говорю про молодость Пэти -- там вообще несопоставима внешность ...
И это единственное хорошое , что могу скать про Порося . Наше жадное и ненасытное Порося лучше ихней злобной крысы !
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В сеть наконец-то попало видео испытаний путинской крылатой ракеты с непредсказуемой траекторией полета.https://www.youtube.com/watch?v=pFfcAgBm1U8
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Прочитал много комментов на эту тему. То, что Нафтогаз минимально проиграл в одном споре и немного выиграл в другом, еще можно понять. Но вот то вранье, которое лилось со всех экранов, что Украина не покупает российскмй газ, а когда она перекрыла поставки возикает очень много вопросов. Первый из них- Так где же правда, а второй зачем тогда лгали всему миру.
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Украина покупает Словацкий газ а не российский.
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Так почему же у нас наступил газпвый кризис ?????????
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Потому что , словацкий он только юридически . А фактически это тот же газ с Уренгоя , только который Хуйлососия на своей границе с Украиной продала Словакии . И тот газ , который идёт по украинской территории уже юридически словацкий . И словаки могут его продавать кому угодно . Обман Поросячий состоит в том , что они рассказывают сказки про какой-то реверс и словацкий хаб идиотам , которые ничего не понимают в трубопроводной сфере , а специалистам не верят - верят баснеписцам .
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Кстати , с чисто практической точки зрения в Ротердаме по крайней мере есть угольный хаб , куда со всех портов мира прибывает уголёк и другие товары .
Хаб в Словакии это понятие виртуальной из виртуальной таблицы . А реализация этой виртуальной функции происходит на Хуйловско-украинской границе посредством бухгалтерской записи . Т.е. никакой реверсной подачи в принципе нет , а просто Словакия тупо больше закупает газа у Раиси и часть его продаёт Украине .
А по-другому это могло выглядеть так - по чётным дням недели газ по той же трубе течёт из Помары до Ужгорода и далее , а по нечётным в обратном направлении .

А тупым лохам внушают , шо типа газ как яйца в кармане гоняют из одной стороны и обратно. И за это с лохов дерут тройной тариф . А реальные потери Украины они лишь в том , насколько Словакия готова сдереть три шкуры с Украины за своё посредничество .
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И ещё , если насчёт Украины и её возможностей моё выражение про чётные дни и нечётные являются в некотором роде геперболой и игрой слов . В Украине реально 11 ниток по Ду1400 ... Можно , разумеется несколько ниток сделать реверсными - другое дело крошечная Словакия , у которой может быть одна-две нитки . Насчёт Словакии нужно понимать прямо мои слова, чтобы реализовать одновременно потоки газа в Словкию и обратно нужно по понедельникам , средам и пятницам гнать газ из Раиси в Словакию , а по другим дням из Словакии в Украину . Ну Сами посудите , бред . Вы же в конце-концов инженер , хоть и не механик или превматик ... а не какой-то поэт или писатель типа Оксаны Забужко ...
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Якщо б москалі мали можливість вони б поставляли газ до Европи обминаючи Україну, а так...
Москалі будуть постачати газ через Україну до тих пір доки не побудують інші шляхопроводи.
Але якщо москалі не виплатять кошти по суду то Україна мже накладати арешт на їх активи.
І одним з перших повинна підпасти магістралі Північний потік, Південний потік.
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Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения ЕС - есть северный поток, и транзит через Польшу. Хватит.
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Северный поток есть только в воображении конченных хуйлососов ...

После такого демарша Хуйлососии в судах деловая репутация Хуйлососии упала до нуля .
Хуйловский газ в ЕС составляет сегодня 18% и каждый год этот процент падал . Сейчас он будет падать до нуля за пару лет . Нахер кому нужен деловой портнёр , который на решение суда реагирует отказом платить по счетам и разрывом контракта , на выполнение которого сам же настаивал . Газа пока в мире хватает и Ливия , и Египет . Недавно открыли месторожедение между Ливаном и Израилем . После падения режима аятолл в Иране -- про газ с Хуйлососии все забудут навсегда .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь "непосредственных последствий" для газоснабжения, – Еврокомиссия
 
 
 
 
 
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